Remote annonce son intégration à HiBob pour rationaliser les processus des RH au niveau mondial

PARIS, 24 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Remote, leader en matière de développement, de gestion et de l'accompagnement des effectifs distribués à l'échelle mondiale, annonce aujourd'hui une nouvelle intégration à HiBob , disrupteur mondial de la technologie RH, qui offrira une synchronisation unidirectionnelle des données pour les clients des deux plates-formes. Grâce à cette intégration, les informations sur les employés, nouveaux et existants, seront automatiquement mises à jour depuis HiBob vers la plate-forme Remote, réduisant ainsi les fonctions administratives pour rationaliser la gestion des talents dans le monde entier.



« Plus que jamais, les entreprises cherchent à profiter des avantages d'embaucher des équipes réparties dans le monde entier, mais elles sont ralenties par les obstacles liés à des processus de gestion du personnel de plus en plus complexes », a déclaré Todd Wilkens, directeur des produits chez Remote. « En alimentant la communication multi-plateforme, nous aidons nos clients à réduire le temps consacré aux tâches administratives et à permettre aux équipes de se concentrer sur des livrables plus prioritaires, qui profitent à leurs entreprises ».

La gestion des données de l'équipes à travers les plateformes est essentielle pour les équipes RH, en particulier celles qui ont des employés internationaux et des freelances et qui doivent démontrer leur conformité dans plusieurs pays. L'intégration à la plateforme SIRH d'HiBob a donc été développée pour aider les équipes RH à améliorer leur productivité en réduisant le temps consacré aux tâches manuelles et en éliminant le risque d'erreurs humaines lors de la saisie des données.

« Nous sommes très attentifs par rapport aux besoins de notre marché et nous avons conscience du fait que la complexité de l'emploi d'équipes internationales a créé des défis au sein des processus RH », déclare Yoav Gur, directeur principal du développement commercial d'HiBob. « Remote rejoint naturellement la mission et les valeurs d'HiBob qui consistent à simplifier la mondialisation de la main-d'œuvre moderne, et nos vastes bases de clients qui se chevauchent peuvent désormais bénéficier de cette intégration. »

Avec Remote, les entreprises peuvent embaucher un employé n'importe où dans le monde aussi facilement qu'elles le feraient avec un employé se trouvant à proximité du siège social. Remote agit en tant qu'”Employer of record” (EoR) dans plus de 60 pays. Remote s'efforce d'accroître le nombre d'intégrations disponibles afin de rationaliser davantage les flux de travail pour les clients en établissant des partenariats stratégiques avec des SIRH, des STA et d'autres fournisseurs de plates-formes RH du secteur.

Pour plus d'informations sur Remote, son leadership et ses solutions innovantes, visitez remote.com .



À propos de Remote :

Les talents sont partout, mais pas les opportunités. Remote comble ce fossé en permettant aux employeurs d'embaucher n'importe qui, de n'importe où, et de donner accès aux opportunités afin que les gens, où qu'ils soient, puissent avoir une vie meilleure. Remote aide les entreprises à devenir des puissances mondiales en élargissant leur accès aux talents au-delà de leurs frontières. Des milliers d'entreprises s'appuient sur la plate-forme moderne et l'expertise juridique, financière et culturelle de Remote pour intégrer, payer et gérer des employés et des freelances dans plus de 150 pays. Remote a été fondée en 2019 par Job van der Voort et Marcelo Lebre et est soutenue par des investisseurs de premier plan, notamment SoftBank Vision Fund 2, Accel, Sequoia, Index Ventures, Two Sigma Ventures et General Catalyst.

À propos de HiBob :

HiBob a été fondée pour moderniser la technologie des RH. La plate-forme intuitive et axée sur les données d'HiBob, Bob, a été conçue pour la façon de travailler d'aujourd'hui : à l'échelle mondiale, à distance et de façon collaborative. Depuis son lancement fin 2015, HiBob a enregistré une croissance consécutive à trois chiffres de son chiffre d'affaires d'une année sur l'autre et est devenu le SIRH de choix pour plus de 2 000 entreprises modernes, moyennes et multinationales qui comprennent qu'une suite technologique RH puissante et agile est essentielle à la mission et constitue un facteur clé de la réussite organisationnelle. Des entreprises à croissance rapide dans le monde entier, telles que Monzo, Happy Socks, Gong, Fiverr et VaynerMedia, font confiance à Bob pour aider les RH et les managers à se connecter, à engager, à développer et à retenir les meilleurs talents. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur www.hibob.com .

Contact :

press (arobase) remote (point) com