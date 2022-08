Remote stroomlijnt internationale HR-processen dankzij integratie met HiBob

English Dutch French Swedish

AMSTERDAM, Aug. 24, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Remote, de specialist in het bouwen, beheren en ondersteunen van een internationaal en op afstand werkend personeelsbestand, introduceert een nieuwe integratie met HiBob , ontwikkelaar van innovatieve HR-technologie wereldwijd. De integratie biedt de klanten op beide platforms een synchronisatie van gegevens. Nieuwe en bestaande werknemersgegevens worden automatisch vanuit HiBob in het Remote-platform bijgewerkt, wat leidt tot minder administratieve handelingen en gestroomlijnd beheer van talent overal ter wereld.



"Meer bedrijven dan ooit willen graag profiteren van de voordelen van het aannemen van internationaal verspreide teams, maar ze worden afgeremd door de obstakels van steeds complexere processen", zegt Todd Wilkens, Chief Product Officer van Remote. "Door communicatie tussen platforms mogelijk te maken, helpen we onze klanten om minder tijd aan administratieve taken te besteden en teams in staat te stellen zich te concentreren op resultaten die meer prioriteit hebben en het bedrijf ten goede komen."

Het beheren van teamgegevens op verschillende platforms is cruciaal voor HR-teams, met name die met internationale werknemers, ingehuurd personeel en freelancers die in meerdere landen moeten aantonen dat ze de regels naleven. De integratie met het HRIS-platform van HiBob is ontwikkeld om de productiviteit van HR-teams te verbeteren, doordat ze minder tijd aan handmatige taken hoeven te besteden en het risico op menselijke fouten bij dubbele gegevensinvoer wordt weggenomen.

"Wij voelen goed aan wat onze markt nodig heeft en begrijpen dat de complexiteit van het in dienst nemen van internationale teams voor uitdagingen in HR-processen heeft gezorgd", vertelt Yoav Gur, Senior Director of Business Development van HiBob. "Remote sluit op een vanzelfsprekende manier aan bij de missie en waarden van HiBob voor het vereenvoudigen van de globalisering van het moderne personeelsbestand. Ons in grote mate overlappende klantenbestand kan nu profiteren van deze integratie."

Vanuit hun hoofdkantoor stelt Remote bedrijven in staat om overal ter wereld werknemers te werven op een manier die net zo gemakkelijk is als wanneer deze om de hoek zouden wonen. Remote treedt in meer dan 60 landen op als wettelijke werkgever ('employer of record'). Om de workflows voor klanten verder te stroomlijnen streeft Remote naar een uitbreiding van het aantal beschikbare integraties middels een strategische samenwerking met HRIS, ATS en andere aanbieders van HR-platforms in de sector.

Kijk voor meer informatie over Remote, hun vooraanstaande rol en innovatieve oplossingen op remote.com .



Over Remote:

Talent is overal, maar krijgt niet altijd een kans. Remote dicht deze kloof door werkgevers in staat te stellen wie dan ook in dienst te nemen, ongeacht waar diegene vandaan komt, en biedt mensen daarmee toegang tot de kans om een beter leven op te bouwen. Remote helpt bedrijven wereldwijde topspelers te worden door hun mogelijkheden te verruimen om buiten hun grenzen talent aan te boren. Duizenden bedrijven vertrouwen op Remote's moderne platform en juridische, financiële en culturele expertise voor het onboarden, betalen en beheren van werknemers en contractanten in meer dan 150 landen. Remote is in 2019 opgericht door Job van der Voort en Marcelo Lebre en wordt gesteund door toonaangevende investeerders, waaronder SoftBank Vision Fund 2, Accel, Sequoia, Index Ventures, Two Sigma Ventures en General Catalyst.

Over HiBob:

HiBob is opgericht om de HR-technologie te moderniseren. Bob, het intuïtieve en datagestuurde platform van HiBob, is ontwikkeld voor de manier van werken van de moderne werknemer: internationaal, op afstand en op basis van samenwerking. Sinds de lancering eind 2015 heeft HiBob een opeenvolgende jaarlijkse groei van drie cijfers gerealiseerd. Het is uitgegroeid tot het personeelsinformatiesysteem van voorkeur voor meer dan 2000 moderne middelgrote en multinationale bedrijven die begrijpen dat een krachtig, slagvaardig pakket aan HR-technologie cruciaal is voor hun bedrijf en een belangrijke factor voor een succesvolle bedrijfsvoering. Snelgroeiende bedrijven uit de hele wereld zoals Monzo, Happy Socks, Gong, Fiverr en VaynerMedia vertrouwen op Bob om hun HR en managers te helpen in contact te komen met toptalent en dit binnen te halen, te ontwikkelen en vast te houden. Meer informatie op www.hibob.com .

Contact:

Press (at) remote (dot) com