Le Groupe Compass Canada s’Associe à l’Entreprise en Démarrage d’Emballages Alimentaires Réutilisables et Ecoresponsables, Friendlier, dans le Cadre de sa Promesse à la Planète qui vise à Atteindre la Carboneutralité d’ici 2050

English French

MISSISSAUGA, Ontario, 24 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe Compass Canada a annoncé aujourd’hui un partenariat avec la jeune entreprise canadienne de durabilité Friendlier, qui offre un système d’emballages réutilisables circulaire. En 2021, le principal fournisseur de services alimentaires du pays a annoncé sa Promesse à la planète, un engagement mondial visant à atteindre la carboneutralité d’ici 2050. L’annonce d’aujourd’hui s’appuie sur cet engagement et positionne Friendlier comme un partenaire clé pour nous aider à accélérer notre progrès vers la réduction et l’élimination des plastiques à usage unique dans nos activités quotidiennes. Au cours des prochaines semaines, le Groupe Compass Canada déploiera la solution d’emballages durables dans ses bureaux en Ontario, dans le but de passer à l’étape suivante au fur et à mesure que Friendlier prendra de l’expansion partout au Canada. Cet engagement fait suite à plusieurs projets pilotes concluants, à moindre échelle, pour ces produits d’emballage au cours de la dernière année.



Friendlier est une entreprise canadienne qui a été fondée par des femmes, et qui est sur le marché depuis 2020. L’entreprise a commencé par lancer son système d’emballages réutilisables circulaire dans une poignée de restaurants de la région de Guelph, et travaille maintenant avec des entreprises de plus grande envergure dans toute la région du Grand Toronto. Leurs contenants en plastique robuste fabriqués en émettant 24 % moins de GES qu’un produit comparable offrent aux consommateurs la possibilité de participer à un processus d’emballage véritablement durable et complet. Il en résulte une diminution importante de l’utilisation de produits à usage unique dans les milieux de la restauration et de plats à emporter.

« En tant qu’important fournisseur de services alimentaires, nous avons l’occasion et la responsabilité d’avoir un impact significatif sur la planète. Chaque décision que nous prenons, chaque conteneur que nous pouvons garder hors d’un site d’enfouissement est essentiel pour atteindre notre Promesse à la planète », a déclaré Jana Vodicka, responsable de la durabilité pour le Groupe Compass Canada. « Nous sommes ravis de nous associer à une entreprise locale appartenant à des femmes qui a mis au point un moyen innovant d’éliminer les déchets en plastique à usage unique que nous utilisons tous les jours dans nos exploitations. Compte tenu de notre taille et de notre envergure, il s’agit d’une mesure positive significative pour favoriser l’économie circulaire et nous éloigner de la méthode traditionnelle d’utilisation et d’élimination », a-t-elle déclaré.

Avec plus de 2,100 emplacements à travers le Canada, le Groupe Compass aura bientôt un impact important sur les déchets en plastique à usage unique grâce à ce partenariat. L’entreprise ajoutera aux contenants et aux bacs de retour connexes dans les établissements de restauration du matériel éducatif supplémentaire qui présente le parcours complet aux invités - de l’utilisation initiale au ramassage par l’équipe Friendlier, en passant par le nettoyage, la désinfection et le redéploiement sur le marché. Les invités pourront également comprendre l’incidence de leur participation grâce à la capacité de Friendlier de suivre et de surveiller l’utilisation et, par conséquent, le décalage par rapport aux articles à usage unique – une caractéristique que le Groupe Compass Canada a l’intention de partager de façon continue avec les équipes participantes.

« Notre mission chez Friendlier a toujours été de rendre les emballages réutilisables aussi faciles et accessibles que ceux à usage unique. Ce partenariat permettra à des milliers de personnes d’avoir accès chaque jour à des emballages réutilisables, avec très peu de changements à leur routine normale. » Jacqueline Hutchings, cofondatrice et chef de l’exploitation de Friendlier, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à la plus grande entreprise de services alimentaires contractuels du Canada pour réduire le gaspillage et changer la façon dont les gens perçoivent les emballages. »

Le Groupe Compass Canada continue d’investir dans l’innovation au sein de son entreprise afin de trouver de nouvelles façons de réaliser sa Promesse à la planète. Grâce à sa campagne annuelle de réduction du gaspillage alimentaire, Journée Cessons le gaspillage alimentaire , le Groupe Compass sensibilise les gens à la quantité de nourriture gaspillée chaque année et fait la promotion de recettes sans gaspillage. La stratégie de décarbonisation de l’entreprise sera mise en œuvre au moyen de la collaboration, de l’innovation et de l’investissement dans l’ensemble de ses activités mondiales, y compris des mesures précises comme :

Transition du parc de véhicules à l’échelle mondiale vers des véhicules électriques rechargeables à 100 %

Passage à l’électricité renouvelable dans toutes ses exploitations

Reformulation des menus pour qu’ils soient à faible émission de carbone et plus grande offre de protéines végétales

Augmentation des sources d’approvisionnement de l’agriculture régénérative

Point de mire sur les solutions d’emballage pour réduire davantage le plastique à usage unique

Réduction du gaspillage alimentaire de 50 % dans l’ensemble de nos exploitations à l’échelle mondiale d’ici 2030

Augmentation des produits saisonniers et locaux

Investissement dans des projets climatiques positifs à l’échelle mondiale pour soutenir la décarbonisation, la compensation et la neutralisation, y compris le reboisement, la biodiversité, l’eau douce, les terres et les océans

Mise en œuvre d’une stratégie mondiale de notre chaîne d’approvisionnement sans déforestation et sans conversion des terres



À propos du Groupe Compass Canada

Le Groupe Compass Canada est le plus important fournisseur de services alimentaires et de services de soutien au Canada avec plus de 20 000 associés travaillant dans plus de 2 100 emplacements à travers le pays. L’entreprise se spécialise dans la prestation de services alimentaires et de services de soutien, y compris des services de gestion des installations et de vente. Le Groupe Compass Canada travaille dans des secteurs clés, y compris des sites sportifs et de loisirs de premier plan, des salles à manger et des cafés pour cadres, des écoles, des universités, des résidences pour aînés et des hôpitaux, ainsi que des camps éloignés et des plates-formes pétrolières en mer.

Le Groupe Compass Canada a été reconnu comme l’une des cultures d’entreprise les plus admirées™ au Canada en 2021, un prix reconnaissant les meilleures organisations canadiennes de leur catégorie pour mettre de l’avant des cultures qui aident à améliorer le rendement et l’avantage concurrentiel, ainsi qu’un excellent lieu de travail par Great Place to Work® en 2022, 2021, 2020 et 2019, comme l’un des meilleurs lieux de travail par Best WorkplacesMC au Canada en 2022, des meilleurs lieux de travail par Best WorkplacesMC dans le commerce de détail et l’accueil en 2021 et 2020 et en tant que meilleur employeur de la RGT en 2021™. Pour en savoir plus, visitez www.compass-canada.com, LinkedIn et Instagram.

À propos de Friendlier

Friendlier est un fournisseur canadien de solutions d’emballages réutilisables fondé par des femmes qui a pour mission d’éliminer les emballages à usage unique. Leur technologie innovante permet aux entreprises de facilement mettre en œuvre des programmes d’emballage réutilisables, tout en suivant et en quantifiant leur impact environnemental. Friendlier a été fondée en 2019 par Kayli Dale et Jacqueline Hutchings, diplômées en génie chimique de l’Université de Waterloo, qui sont passionnées par la durabilité.

Friendlier est la solution d’emballage réutilisable qui connaît la croissance la plus rapide au Canada et vise à bâtir un avenir où les emballages réutilisables peuvent remplacer les emballages à usage unique. Leurs contenants alimentaires réutilisables de haute qualité, leur application simple pour réclamer des consignes et leurs retours pratiques, il est facile pour les utilisateurs de profiter de leurs repas préférés, sans le gaspillage. Pour en savoir plus, visitez www.friendlier.ca , Instagram et LinkedIn .

Personnes-ressources pour les médias

Groupe Compass Canada

Courtney Gardner, gestionnaire principale, Communications d’entreprise

Courtney.gardner@compass-canada.com

647-633-5420



Friendlier

Jacqueline Hutchings, cofondatrice, directrice de l’exploitation

jacquie@friendlier.ca

519-982-5685

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au lien suivant : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4205f9d4-9ed8-4fec-80a3-1c44fcf61e36