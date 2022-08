STMicroelectronics et trinamiX collaborent au développement d’une solution d’authentification faciale montée sous l’écran OLED qui sera présentée au salon IFA 2022

Les deux partenaires présenteront leur solution d’authentification faciale complète conçue pour être intégrée sous les écrans OLED des smartphones

Cette solution associe un capteur d’images Global-Shutter de hautes performances, développé par ST et travaillant dans la bande de fréquence proche infrarouge (NIR), à un algorithme sophistiqué mis au point par trinamiX.

Elle est certifiée pour les applications de paiement mobile conformes aux normes IIFAA, Android™ et FIDO.





Genève (Suisse) et Ludwigshafen (Allemagne), le 24 août 2022 — STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, et trinamiX, filiale à 100 % de BASF SE et pionnier des nouvelles technologies biométriques, annoncent ce jour leur collaboration au développement d’une solution applicative d’authentification faciale. Celle-ci est conçue pour fonctionner de manière invisible sous un écran OLED et assure le niveau de sécurité requis par les applications de paiement mobile. Elle sera présentée pour la première fois en direct au salon IFA 2022 qui aura lieu à Berlin du 2 au 6 septembre.

Le design de référence développé conjointement est destiné aux grands fabricants de smartphones et offre une implémentation complète intégrant une source lumineuse, un module de prise de vue proche infrarouge (NIR — Near InfraRed) Global-Shutter de ST bénéficiant d’une sensibilité élevée (VD56G3), et des algorithmes brevetés par trinamiX et traités ensuite par le processeur du téléphone. Ce système constitue une méthode d’authentification par détection du visage, sans contact, à la fois fiable et rapide qui peut être intégrée à des smartphones et autres produits nécessitant l’authentification de l’utilisateur. Outre la vérification de l’identité, cette solution est également capable de faire efficacement la différence entre la peau humaine et d’autres matériaux afin de reconnaître et rejeter les tentatives trompeuses utilisant des impressions photos ou des masques hyperréalistes en couleur et en relief, ou d’autres méthodes frauduleuses.

« La collaboration avec ST nous permet de disposer de capteurs d’image miniatures de très hautes performances à un prix compétitif. Ceci est particulièrement important pour nos produits que nous commercialisons sur le marché de l’électronique grand public », a déclaré Stefan Metz, responsable de l’activité Smartphones Asie de trinamiX. « De plus, la solution trinamiX Face Authentication est parfaitement opérationnelle derrière un écran OLED tout en maintenant les niveaux de sécurité les plus élevés. Le cas échéant, le haut niveau de sensibilité NIR des capteurs d’image de ST permet d’intégrer notre solution sans difficulté sous l’écran. Selon Stefan Metz, les fabricants de smartphones bénéficient d’un ensemble puissant et séduisant : « Tout au long du processus de développement de notre design de référence pour smartphones, nous nous sommes concentrés sur des matériels de dimensions particulièrement compactes sans compromettre les performances. »

« Nos capteurs d’image dernière génération utilisent les technologies de fabrication de ST qui permettent d’atteindre une taille de pixel optimale tout en alliant une sensibilité élevée et un bruit faible, avec à la clé d’importantes améliorations de performances, de dimensions et d’intégration système. La collaboration avec trinamiX permet à ST d’étendre les cas d’utilisation de ses capteurs afin de servir le marché « sous OLED » en forte croissance dans le secteur de l’électronique personnelle et au-delà », a déclaré David Maucotel, responsable de la Business Line pour l’électronique grand public et l’industriel au sein du sous-groupe Imaging de ST.

En 2021, la solution d’authentification faciale trinamiX Face Authentication a été approuvée pour l’environnement Android et certifiée conforme aux exigences élevées de sécurité biométrique Android Biometric Class 3, aux exigences du test de sécurité biométrique faciale de l’International Internet Finance Authentication Alliance (IIFAA), et à la récente spécification Level C de l’alliance FIDO (Fast IDentity Online) en train de devenir un standard universel.

La démonstration de ce système d’authentification faciale ST-trinamiX sera présentée lors du salon IFA 2022 à Berlin (Allemagne) du 2 au 6 septembre. Pour toute demande de présentation ou de rendez-vous pendant le salon, veuillez envoyer un message à l’adresse suivante : info@trinamiX.de.

À propos de trinamiX GmbH

La société trinamiX GmbH développe des solutions de pointe dans les domaines de la biométrie et de la spectroscopie NIR mobile à l’attention des marchés de l’électronique grand public et des designs industriels. Les produits de la Société permettent aux utilisateurs et aux machines de mieux capturer les données dans le but de comprendre le monde qui nous entoure. Il en résulte une meilleure prise de décisions et une sécurité biométrique renforcée. Basée à Ludwigshafen (Allemagne), la société trinamiX a été fondée en 2015 en tant que filiale à 100 % de BASF SE. Elle emploie plus de 200 personnes dans le monde et détient plus de 300 brevets et demandes de brevets. Pour plus d’informations, visitez le site www.trinamiXsensing.com

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes 48 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant de composants intégré, nous collaborons avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, et un déploiement à grande échelle de l’Internet des objets (IoT) et de la connectivité. ST s’est engagé à atteindre la neutralité carbone d’ici 2027. Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com .

