TC Emballages Transcontinental reconnu par la Pet Sustainability Coalition

CHICAGO, 24 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- TC Emballages Transcontinental, le secteur de l'emballage de TC Transcontinental (TSX : TCL.A TCL.B), un chef de file de l'emballage souple en Amérique du Nord et en Amérique latine, a été nommé Entreprise performante (Top Performer) 2022-2023 par la Pet Sustainability Coalition (PSC) dans la catégorie « Défenseur de la Terre » (Earth Defender), en reconnaissance de son engagement environnemental et de son leadership dans l’atteinte des objectifs de développement durable des Nations Unies.



Ce prix prestigieux, décerné chaque année aux 20 % des entreprises les plus performantes accréditées par la PSC, reconnaît le leadership de TC Emballages Transcontinental en matière de responsabilité sociale de l'entreprise (RSE). TC Emballages Transcontinental a été accrédité par PSC plus tôt cette année après une validation par un organisme indépendant de son impact environnemental et social positif.

« TC Emballages Transcontinental s’est engagé à créer des emballages souples 100 % recyclables, réutilisables ou compostables d’ici 2025, a déclaré Thomas Morin, président de TC Emballages Transcontinental. Nous sommes honorés d'être reconnus pour nos initiatives durables. En faisant preuve de leadership en matière d'emballage durable, nous sommes fiers de fournir à nos clients une voie à suivre pour réduire leur empreinte environnementale et de créer de la valeur à long terme pour les parties prenantes. »

Pour sa part, Magali Depras, chef de la stratégie et de la RSE, a ajouté : « Le développement durable est synonyme d'innovation, d'amélioration continue et de collaboration. En tant qu'entreprise familiale de deuxième génération, nous nous engageons à bâtir un avenir durable, et nos objectifs ambitieux sont alignés sur les objectifs de développement durable de l'ONU visant à lutter contre le changement climatique et à réduire les impacts environnementaux. »

TC Emballages Transcontinental développe des solutions d'emballage durables innovantes pour l'industrie des aliments pour animaux de compagnie. Son portefeuille de produits durables VieVERTe® tire parti des avantages de l'emballage souple tels que le prolongement de la durée de conservation, la réduction du gaspillage alimentaire et la protection du produit tout en réduisant son empreinte environnementale. Les produits VieVERTe® destinés à l'industrie des animaux de compagnie sont préapprouvés pour la certification How-to-Recycle et peuvent intégrer un contenu recyclé postconsommation (PCR).

L'accréditation reconnaît également l'investissement de TC Transcontinental dans le développement et le bien-être de ses employés, ses bonnes pratiques pour limiter l'impact environnemental de ses activités, le développement innovant de produits durables, et ses contributions aux communautés dans lesquelles elle est en activité.

Le développement durable fait partie intégrante des activités de TC Transcontinental. L'entreprise est à l'avant-garde du développement durable des films grâce à ses investissements dans la technologie et les projets de R-D, ses efforts de recyclage et le dévouement de son personnel.

À propos de TC Emballages Transcontinental

TC Emballages Transcontinental, le secteur de l’emballage de TC Transcontinental, est un chef de file en emballage souple avec des activités principalement aux États-Unis, ainsi qu’au Canada, au Guatemala, au Mexique, en Équateur, en Colombie, au Royaume-Uni et en Nouvelle-Zélande, avec environ 4000 employés. Sa plateforme comprend un atelier de prémédia et 28 usines de production qui se spécialisent dans le recyclage, l’extrusion, le laminage, l’impression et la transformation. TC Emballages Transcontinental offre une vaste gamme de produits de plastique souple, y compris des pellicules en rouleaux, des sacs et sachets, des films et sacs thermorétractables, et des revêtements spécialisés, desservant des marchés variés, notamment ceux des produits laitiers, du café, de la viande et de la volaille, de la nourriture pour animaux, de l’agriculture, des boissons, des produits pour la maison et les soins personnels, des produits industriels, des produits de consommation et médicaux. Pour plus d’information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc/emballages.





Pour renseignements :

Médias

Nathalie St-Jean

Conseillère principale aux communications d’entreprise

TC Transcontinental

nathalie.st-jean@tc.tc

Médias aux États-Unis

Abbie Ansburg

Chef des communications marketing

TC Emballages Transcontinental

abbie.ansburg@tc.tc