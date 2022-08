Westco eiendom AS har i dag 24. august kjøpt 815 aksjer i Wilson ASA til kurs NOK 65,80 per aksje.

Ny beholding for Westco eiendom As etter transaksjonen er 5 815 aksjer. Kirsti Tønnessen, styremedlem i styret i Wilson ASA, er daglig leder i Westco AS.

Wilson ASA, Bergen, 24. august 2022





Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg