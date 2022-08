Examen public de la proposition de norme professionnelle nationale pour la main-d’œuvre en cybersécurité

English French

OTTAWA, 24 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Conseil stratégique des DPI invite les parties prenantes à faire part de leurs commentaires sur un projet de norme nationale qui spécifie les exigences de base minimales pour la qualification des professionnels de la cybersécurité de niveau d’entrée. L’expérience récente de la pandémie de COVID-19 a mis en évidence le besoin de cybersécurité dans un large éventail de technologies et dans tous les secteurs. Il est important de noter que la cybersécurité ne concerne pas seulement les systèmes, mais aussi les personnes qui se connectent à ces systèmes.



Le projet de norme nationale CAN/CIOSC 112-, Norme professionnelle nationale en matière de cybersécurité, sera disponible pour consultation sur le site Web du Conseil stratégique des DPI jusqu’au ## août 2022. Une fois la période de consultation publique terminée, le comité technique 3 sur les compétences numériques examinera et traitera tous les commentaires reçus.

Vous êtes invité à commenter la proposition de norme nationale du Canada qui contribuera à soutenir l’avenir de l’économie numérique. Cela permettra de définir un cadre pour décrire les normes professionnelles nationales relatives aux tâches essentielles de cybersécurité pour le marché du travail canadien et aura une incidence positive sur la vie des Canadiens connectés.

« Cette proposition de norme professionnelle nationale aidera les organisations de la société numérique à mieux définir les talents dont elles ont besoin en matière de cybersécurité et à reconnaître les professionnels de la cybersécurité comme un nouveau rôle assorti de responsabilités distinctes pour protéger les organisations contre les cybermenaces et les cyberattaques. Ces responsabilités, parmi bien d’autres, consisteront à évaluer les risques des cybermenaces, à donner des conseils sur les mesures de sécurité efficaces à adopter et à veiller à ce que les données et les systèmes soient sûrs et sécurisés. Elle changera la donne pour de nombreuses organisations canadiennes qui emploient des professionnels de la cybersécurité, pour les éducateurs qui les forment et pour les personnes qui souhaitent faire carrière dans le domaine de la cybersécurité. »

– Randy Purse, conseiller principal en cybersécurité, Rogers Cybersecure Catalyst, Université métropolitaine de Toronto

« La cybersécurité reste un domaine de travail émergent et en pleine évolution. Elle n’a pas été bien définie en termes professionnels et est souvent combinée à d’autres rôles organisationnels. Cependant, la cybersécurité ne se limite pas aux systèmes techniques. Elle concerne également les personnes, leurs comportements et la manière dont elles se connectent et s’engagent dans ces systèmes. J’encourage chacune et chacun à participer à la conversation et à aider à façonner les exigences qui définiront les talents en cybersécurité dans ce domaine émergent et qui auront une incidence positive sur la vie des Canadiens connectés et soutiendront l’avenir de l’économie numérique. »

– Darryl Kingston, directeur principal, Conseil stratégique des DPI

Impliquez-vous

Notre processus d’élaboration des normes est collaboratif et ouvert à tous. Si vous souhaitez participer au travail des comités techniques relatif à l’une de ces déclarations, veuillez communiquer avec nous en remplissant le formulaire Joindre un comité ou contactez Julia Hancock.

Pour les demandes des médias :

Julia Hancock

Gestionnaire principale de projet, normes

Conseil stratégique des DPI

julia.hancock@ciostrategycouncil.com

Le Conseil stratégique des DPI



Le Conseil stratégique des DPI a pour rôle de fournir une tribune nationale qui regroupe les dirigeants principaux de l’information et les chefs de file en technologie les plus avant-gardistes du Canada dans le but de les mobiliser collectivement autour des priorités numériques communes. À travers les principaux secteurs de l’économie canadienne : public, privé et sans but lucratif, le Conseil met à profit l’expertise et l’action collectives des DPI canadiens pour faire du Canada une nation axée sur le numérique. Le Conseil stratégique des DPI est accrédité par le Conseil canadien des normes et il élabore des normes nationales qui sous-tendent l’économie axée sur les données.

À propos de Rogers Cybersecure Catalyst

Le Rogers Cybersecure Catalyst aide les Canadiens et les entreprises canadiennes à saisir les occasions et à relever les défis de la cybersécurité. Il collabore avec l’industrie, les gouvernements et les partenaires universitaires, et tire parti de toute l’expertise et des capacités du personnel et du corps professoral de l’Université Ryerson. The Catalyst est une société à but non lucratif basée à Brampton, en Ontario, qui est détenue et exploitée par l’Université Ryerson.