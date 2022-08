Cellebrite conquista prêmios no Forensic Focus 4:cast Awards, dando continuidade a um histórico de mais de uma década de Liderança no segmento Forense Digital

Portuguese Spanish

PETAH TIKVA, Israel e TYSONS CORNER, Va., Aug. 24, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT), líder global em soluções de Inteligência Digital (ID) dos setores público e privado, anunciou hoje que conquistou todas as categorias pelas quais a empresa foi indicada na premiação 2022 Forensic Focus 4:Cast.



A conquista de Cellebrite de todos os grandes prêmios para os quais foi indicada, incluindo a DFIR Commercial Tool of the Year e o Investigator of the Year pelo terceiro ano consecutivo, comprova sua liderança contínua em forense digital. Este é o 13º ano consecutivo em que a Cellebrite participa da premiação que teve início há 15 anos.

Leeor Ben-Peretz, Diretor de Estratégia da Cellebrite, disse: “A conquista desses prêmios é a validação da comunidade forense digital de que nosso portfólio de soluções e nossa equipe são de categoria internacional. Gostaríamos de agradecer ao SANS Institute e à Forensic Focus pela produção de um espetáculo que reconhece o melhor da indústria. Com base no nosso sucesso de anos, continuaremos a fornecer à comunidade inovação tecnológica que acelera as investigações digitais.”

A Cellebrite tem a honra de ter recebido os seguintes prêmios:

DFIR Commercial Tool of the Year (Ferramenta Comercial DFIR do Ano): Concedido à Cellebrite pelo conjunto de ferramentas produzidas para acelerar e ajudar a validar os dados relativos às investigações.

Digital Forensic Investigator of the Year (Investigador Forense Digital do Ano): O investigador da Cellebrite venceu devido ao trabalho e à pesquisa diárias incansáveis. O prêmio confirma a disposição dos investigadores em ajudar a qualquer hora do dia.

DFIR Team of the Year (Equipe DFIR do Ano): Este prêmio demonstra que a comunidade DFIR considera a Cellebrite uma parceira estratégica, parte da equipe, e que trabalha em conjunto para promover o conceito de "confiar, porém conferir".

DFIR Degree Program or Training Class of the Year ( Programa de Licenciatura ou de Formação de DFIR do Ano): Este prêmio reconhece a oferta prática abrangente de cursos de treinamento e certificações orientados, criados para preparar analistas, agentes da lei e clientes corporativos para lidar com eficiência com as investigações e tecnologias.

DFIR Social Media Contributor of the Year (Colaborador de Rede Social DFIR do Ano): Na era de redes sociais, o conteúdo é que manda. O colaborador de redes sociais Cellebrite do ano que ganhou este prêmio é o maior colaborador de conteúdo social. O colaborador sempre é apaixonado pelo seu trabalho e está constantemente tuitando, postando e compartilhando dicas e truques para a comunidade DFIR.

DFIR Blog of the Year (Blog DFIR do Ano): A série de blogs Cellebrite Ask the Expert (Pergunte ao Expert) é uma plataforma que a Cellebrite utiliza para compartilhar suas novidades e insights com a comunidade.

DFIR Show of the Year (Show de DFIR do Ano): Durante a pandemia da Covid-19, a empresa apresentou o webinar I Beg ao DFIR . Este show é mensal e se concentra em novas pesquisas, perguntas e respostas dos cliente para a nossa equipe de P&D.

DFIR Article of the Year (Artigo de DFIR do Ano): Os investigadores e treze coautores da Cellebrite elaboraram um artigo e um webinar, intitulado Six Steps to Mobile Validation (Seis Etapas para a Validação Móvel), que oferece aos especialistas de DFIR as ferramentas necessárias para lidar, documentar, preservar e validar evidências de um dispositivo móvel.

DRIF Capture the Flag (CTF) of the Year (Captura de Bandeira (CTF) DRIF do Ano): Desde o seu lançamento em 2020, a Cellebrite CTF tem sido um grande sucesso. Com milhares de participantes em todo o mundo, a CTF tornou-se o padrão da indústria para CTFs minuciosos.

