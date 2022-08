Galapagos presenteert op komende beleggersconferenties

English Dutch

Mechelen, België; 24 augustus 2022, 22.01 CET; Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) kondigt vandaag aan dat het management zal deelnemen aan komende conferenties voor investeerders:

Citi’s 17 th Annual Biopharma Conference. 8 september 2022 in Boston

8 september 2022 in Boston Morgan Stanley 20 th Global Healthcare Conference. 12-14 september 2022 in New York

12-14 september 2022 in New York Bank of America Merrill Lynch Global Healthcare Conference. 15 september 2022 in Londen

15 september 2022 in Londen KBC Securities V irtual Life Sciences Conference. 16 september 2022

16 september 2022 JP Morgan CEO C all S eries. 28 september 2022

28 september 2022 Credit Suisse 31 st Annual Healthcare Conference. 8-10 november 2022 in Rancho Palos Verdes, CA

8-10 november 2022 in Rancho Palos Verdes, CA Bryan Garnier Virtual Conference on Cell Therapy Innovation. 14 november 2022

14 november 2022 Jeff e ries 2022 Global Healthcare Conference. 16-17 november 2022 in Londen

16-17 november 2022 in Londen Kepler Cheuvreux V irtual Life Science Days. 21 november 2022

21 november 2022 Deutsche Bank 2022 Call Series. 30 november 2022

Aanvullende informatie over deze evenementen zal beschikbaar zijn op het beleggersgedeelte van de Galapagos-website op glpg.com/events.

Over Galapagos

Galapagos is een volledig geïntegreerd biotechnologiebedrijf dat zich richt op het ontdekken, ontwikkelen en op de markt brengen van innovatieve geneesmiddelen. Wij streven ernaar het leven van patiënten wereldwijd te verbeteren door ons te richten op ziekten waarvoor nog een grote medische behoefte bestaat. Onze R&D-capaciteiten omvatten meerdere geneesmiddelmodaliteiten, waaronder kleine moleculen en celtherapieën. Ons portfolio omvat ontdekkingsprogramma's tot fase 3 in ontstekingen, oncologie, fibrose en andere indicaties. Ons eerste geneesmiddel voor reumatoïde artritis en colitis ulcerosa is goedgekeurd en beschikbaar in de Europese Unie (met inbegrip van Noorwegen), Groot-Brittannië en Japan. Voor meer informatie kunt u terecht op www.glpg.com of volg ons op LinkedIn of Twitter.

