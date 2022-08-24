Amlan International支持中国不断增长的乳业市场和对更健康奶制品的需求

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芝加哥, Aug. 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 今天，Oil-Dri of America的动物健康业务部门安牧然（Amlan International）宣布将参加2022年中国奶业博览会，以增加中国的乳制品选择并支持对优质牛奶的需求。由中国奶业协会（DAC）组织举办的本届博览会将于2022年9月5日至7日在中国济南举行，是中国规模最大的乳业活动，预计将有6万人和600多家公司莅临参加。



中国地区运营总监周皓（Harold Zhou）表示：“中国是世界上乳品行业增长最快的国家之一，安牧然正与众多生产商合作，共同应对霉菌毒素挑战并优化肠道健康，帮助提高奶制品产量。加利百灵-Z（Calibrin-Z）是一种经过验证的有效的生物毒素清除剂，有助于提高动物繁殖性能，满足消费者对更健康、更纯净的乳品选择需求。”

中国是亚洲第二大、全球第四大鲜牛奶生产国。随着生产效率的不断提高，中国有望在2022年实现显著的产量增长。乳制品消费市场的成功被认为是得益于中国人健康意识的提高。随着众多生产商努力满足优质牛奶不断增长的需求，蛋白质生产商正在寻找有效的天然产品来改善动物生产性能，如安牧然的广谱生物毒素清除剂加利百灵-Z（Calibrin-Z）。

依托80余年的矿物科学专业知识加工而来，加利百灵-Z（Calibrin-Z）是一种纯天然的单一成分饲料添加剂，具有独特的矿物特性和专有的热加工技术，使其能够结合病原菌及其产生的毒素，以及极性和非极性霉菌毒素。该产品经验证可改善奶牛生产性能并最大限度地提高盈利能力。加利百灵-Z（Calibrin-Z）通过缓解导致流产和产奶量下降的肠道疾病挑战而发挥相应作用。

区域技术服务经理化柯发（Michael Hua）表示：“安牧然的全天然饲料添加剂加利百灵-Z（Calibrin-Z）可助力吸附动物肠道中的细菌毒素和霉菌毒素，优化肠道健康。这能够帮助生产商提高繁殖性能、牛奶的产品和品质，从而提高生产经济效益。”

安牧然销售和技术服务团队将与众多参展商建立联系，并分享改善牲畜生产性能和提高牛奶产量的全新乳制品性能研究项目。

有关中国奶业博览会的更多信息，请访问http://expo.dac.org.cn/

公司信息

安牧然（Amlan）是全球领先的矿物质吸附剂制造商与经销商Oil-Dri Corporation of America的动物健康业务部门。Oil-Dri运用自身在矿物质科学领域80多年的专业知识，针对消费者市场和企业对企业市场选择性地开采和加工他们独特的矿物质。以“Amlan International”名称开展业务的Oil-Dri Corporation of America是一家在纽约证券交易所公开上市的公司（纽约证券交易所股票代码：ODC）。Amlan International面向全球销售各种饲料添加剂。产品供应情况因国家和地区而异，相关声明不构成医学声明，并可能因政府要求而有所不同。

Reagan Culbertson

媒体联系人

press@amlan.com