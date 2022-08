Selskabsmeddelelse nr. 17/2022

Øget eksport løfter cBrains omsætningsvækst til 27% i første halvår 2022





København, 24. august 2022





Regnskabet for første halvår viser en omsætning på 95 millioner kroner, mod 75 millioner kroner i samme periode sidste år, svarende til en omsætningsvækst på 27%. Indtjening før skat (EBT) er vokset til 24 millioner kroner, mod 17 millioner kroner i samme periode sidste år, svarende til en vækst i indtjening (EBT) på 44%.

Væksten er primært drevet af øget eksport. Eksporten udgør 37% af omsætningen i halvåret, mod 17% i samme periode sidste år, og resultatet underbygger dermed cBrains internationale vækstplan. Samtidig udgør softwareabonnementer 46% af den samlede omsætning, hvoraf en stor del er baseret på mangeårige kontrakter.

Ledelsen er derfor godt tilfreds med regnskabet. Det underbygger både cBrains internationale ambitioner og koncernens strategi, som er baseret på organisk vækst og salg af standardsoftware til offentlige myndigheder.

Offentlig digitalisering er et af verdens største markeder, men det er samtidig kendetegnet ved store og dyre IT-projekter, fordi de fleste myndigheder stadig indkøber skræddersyede løsninger.

cBrain udfordrer markedet ved med F2 at tilbyde standardsoftware som erstatning for skræddersyede løsninger. Standardsoftware giver kunderne markante fordele, både i relation til leveringshastighed, omkostninger og kvalitet, og det har skabt grundlaget for cBrains succes.

cBrain vinder fortsat markedsandele på det danske marked og har i år annonceret aftaler med Arbejdstilsynet, Den Danske Klimaskovfond samt Uddannelses- og Forskningsministeriet om leverance af F2 til ministeriets koncern.

Den fortsatte fremgang i Danmark er vigtig, fordi den danske referenceposition, med mere end 75 offentlige myndigheder som kunder, er et grundelement i cBrains internationale vækstplan.

Samtidig glæder cBrain sig over, at de danske kunder begynder at anvende F2 bredere. I Danmark har de fleste kunder endnu kun indført basisversionen af F2, som understøtter ledelsesbetjening samt den grundlæggende sags- og dokumenthåndtering. Men et stigende antal danske kunder begynder nu også at anvende F2 som fagsystem til understøttelse af forretningskritiske processer, eksempelvis tilskudsadministration, tilsyn og afgørelser.

Fagsystemer udgør en meget stor del af markedet for offentlig IT i Danmark. cBrain ser derfor et solidt potentiale for fortsat vækst i Danmark, i takt med at F2 udbredes som digital platform til understøttelse af fagprocesser. Samtidig er det i høj grad netop digital understøttelse af fagprocesser, som danner grundlag for markedsføringen af F2 internationalt.

I Tyskland har cBrain hidtil haft et snævert fokus. Her har målet været at etablere et brohoved og vinde fodfæste som leverandør til en af de største tyske myndigheder. Det lykkedes i 2021, hvor cBrain vandt en stor rammeaftale, som over en årrække dækker salg af standardsoftware og softwarevedligeholdelse til kunden på op til 250 millioner kroner.

Projekterne hos den tyske myndighed skrider planmæssigt frem, og i takt med at myndigheden anvender F2 til stadig flere fagprocesser, bygger cBrain en referenceposition, som nu danner grundlag for en bredere indsats på det tyske marked.

Det er derfor glædeligt, at cBrain i maj vandt et offentligt EU-udbud hos Investitionsbank Schleswig-Holstein, som er en offentligt ejet bank i delstaten. Her er tale om gensalg af et fagsystem, som er udviklet i samarbejde med danske myndigheder, idet cBrain skal levere F2 til brug for tilskudsadministration.

Internationalt kan cBrain samtidig glæde sig over en række nye aftaler på klimaområdet, hvor cBrain leverer klimasoftware til myndigheder baseret på F2.

cBrain deltog i november 2021, som del af den danske delegation, på den globale klimakonference COP26 i Glasgow. I forlængelse af COP26 har cBrain bl.a. vundet opgaver i Kenya og Egypten.

I Kenya skal cBrain levere en national digital platform, baseret på F2, som skal understøtte udvidet producentansvar og cirkulær økonomi.

I Egypten skal cBrain levere en F2-løsning, som skal understøtte udstedelse af lån til egyptiske virksomheder i forbindelse med energieffektivisering.

Parallelt hermed har cBrain vundet en opgave i Californien om leverance af en F2-baseret løsning, som skal understøtte myndighedens arbejde i forbindelse med indfangning af CO2 (“Carbon Farming”) og mere bæredygtigt landbrug (“Sustainable Farming”).

Som led i cBrains fortsatte vækst, har cBrain indgået en betinget aftale om at købe ejendommen Kalkbrænderiløbskaj 2 i Nordhavn, som er tegnet af den internationalt anerkendte arkitekt Jørn Utzon. Huset har i det seneste år gennemgået en omfattende renovering, og i efteråret flytter cBrain ind i huset, som hermed bliver cBrains nye hovedsæde i København.

Som nyt hovedsæde underbygger Jørn Utzons hus cBrains internationale vækstplaner, bl.a. som en attraktiv lokation for udenlandske besøg. Ejerskabet giver cBrain stor frihed til at udvikle og udnytte huset, samtidig med at ejerskabet underbygger en økonomisk konsolidering.

I starten af året udmeldte cBrain en forventet vækst på 20-25% og en indtjening før skat (EBT) på 15-20%. Som følge af de positive resultater i første halvår har cBrain netop opjusteret sine forventninger til indtjening, fra en indtjening før skat (EBT) på 15-20% til en indtjening før skat (EBT) på 18-22%.

cBrains strategi og vækstplan adskiller selskabet fra mange vækstvirksomheder, fordi strategien er baseret på organisk vækst, samtidig med at vækstplanen ikke kræver ekstern finansiering.

cBrain har, med en omsætningsvækst på henholdsvis 25% i år 2020, 29% i år 2021 og 27% i første halvår 2022, formået at nå vækstrater på 20-30% årligt. Samtidig viser regnskaberne en solid indtjening, et positivt cashflow og en voksende eksport. Dette underbygger, at det er lykkedes for cBrain at eksekvere de første trin af selskabets internationale vækstplan.

cBrain har, fortsat baseret på organisk vækst, en ambition om at kunne løfte væksten til over 30%. cBrain arbejder derfor på en udbygning af vækstplanen, dækkende perioden 2023-2025, med henblik på at kunne indfri dette mål.

Det højere vækstmål forventes vil kræve en række interne tiltag og investeringer, både organisatorisk og produktmæssigt, men stadig uden behov for ekstern finansiering.

De grundlæggende elementer i den udbyggede strategiplan for 2023-2025 er klimasoftware samt etablering af en partnerkanal. For både klimasoftware og partnerkanal gælder, at cBrain allerede har taget en række indledende skridt.

F2 Klimasoftware gør det muligt at levere løsninger markant hurtigere, end myndighederne normalt er vant til. Samtidig er netop hurtig leverance af digitale løsninger, som understøtter myndighedernes klimaindsats, helt afgørende for at kunne leve op til Parisaftalens mål om at minimere udledningen af drivhusgasser. cBrain ser derfor F2 Klimasoftware som et vigtigt nyt forretningsområde, samtidig med at cBrain her kan gøre en reel forskel i relation til klimaindsatsen.

Gennem en partnerkanal forventer cBrain at kunne nå bredere ud, end det er tilfældet i dag. Partnere vil således kunne understøtte salget af F2, både i relation til de generelle F2-løsninger og i relation til F2 Klimasoftware.





Med venlig hilsen

Per Tejs Knudsen, CEO





















Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til

Ejvind Jørgensen, CFO, cBrain A/S, ir@cbrain.com, +45 2594 4973

Vedhæftede filer