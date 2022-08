Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group erhält mehrere Aufträge für Wasserstofftankstellen in Kalifornien und Südkorea

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, Kalifornien, Aug. 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group („CE&IG“), ein Teil der Unternehmensgruppe Nikkiso Co., Ltd (Japan), ist stolz darauf, den Zuschlag für mehrere Verträge zur Lieferung von mehr als einem Dutzend Wasserstofftankstellen (Hydrogen Fueling Stations, „HFS“) an Kunden in Kalifornien und Südkorea erhalten zu haben. Zu diesen Tankstellen, die zwischen dem vierten Quartal 2023 und dem zweiten Quartal 2024 in Betrieb genommen werden sollen, gehören Tankstellen für leichte und schwere Nutzfahrzeuge sowie für Brennstoffzellenfahrzeuge, die H35 und H70 tanken müssen.



„Als Botschafter-Mitglied der California Fuel Cell Partnership („CaFCP“) und führender Anbieter von Kryotechnologie ist Nikkiso der Schlüssel für die Vernetzung des Wasserstoff-Ökosystems, um die Agenda für saubere Energie voranzubringen“, so Peter Wagner, CEO von Nikkiso CE&IG.

„Wir freuen uns, flexible und skalierbare kommerzielle und technische Angebote dort anbieten zu können, wo unsere Kunden uns am meisten brauchen: vom Anlagenbauer bis hin zu schlüsselfertigen EPC-Lösungen“, sagte Joseph Pak, Präsident von Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions.

Die Aufträge haben einen Gesamtwert von fast 60 Millionen US-Dollar. Nikkiso hat in Murrieta und Escondido, Kalifornien, in Busan, Südkorea, und Neuenbürg, Deutschland, mehr als 14.000 m² Fläche für die Massenproduktion von Wasserstofftankstellen bereitgestellt. Jede Station wird so hergestellt, dass sie die Anforderungen an den lokalen Anteil erfüllt, einschließlich die des Buy America Act für den US-amerikanischen Hydrogen-Hub-Markt.

Ausgehend von diesen Wasserstofftankstellenprojekten will die Nikkiso-Gruppe ihr Wasserstoffgeschäft weiter ausbauen, indem sie ihre Beteiligung an der Wasserstofflieferkette verstärkt und auf den globalen Markt expandiert.

Über Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Nikkiso CE&IG ist Teil der Unternehmensgruppe Nikkiso Co., Ltd. Nikkiso Co. ist ein börsennotiertes Unternehmen mit einem Wert von 1,4 Mrd. USD. CE&IG umfasst fünf verschiedene Funktionseinheiten: Kryopumpen (ACD, Nikkiso Cryo), Kryogene Prozesssysteme (Cosmodyne), Wärmetauschersysteme (Cryoquip), Kryogene Dienste (durch 20 globale Einrichtungen) und Integrierte kryogene Lösungen (zentralisiertes Management von Produkten und Projektentwicklung). Im Jahr 2020 baute die CE&IG ihre Kompetenzen durch die Übernahme der ehemaligen Abteilung für alternative Kraftstoffe von GP Strategies weiter aus. Diese Übernahme bietet eine weitere große Produktionsstätte in Südkalifornien. Als anerkannter Marktführer in den Bereichen Entwurf, Konstruktion, Fertigung, Bau und Wartung von Kryo-Infrastrukturen bietet diese Anlage umfassende interne Kapazitäten, von der Planung und Genehmigung bis hin zu Fertigung, Bau und Wartung.

Seit über 50 Jahren ist Nikkiso ein führendes Unternehmen im Marktsektor für saubere Energie und führt den Wandel zu einer gesünderen Welt an. Mit seiner Wasserstoffbetankungstechnologie hat Nikkiso eine führende Rolle in der sich entwickelnden Wasserstoffrevolution eingenommen, darunter ein Projekt für die weltweit erste LH2-Bunkeranlage. Weitere Informationen finden Sie unter www.NikkisoCEIG.com .

Weitere Informationen finden Sie unter www.nikkisoCEIG.com und www.nikkiso.com .

