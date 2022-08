Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group Memenangi Beberapa Kontrak Stesen Bahan Api Hidrogen di California dan Korea Selatan

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, Calif., Aug. 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group ("CE&IG"), yang merupakan sebahagian daripada kumpulan syarikat Nikkiso Co., Ltd (Jepun), berbangga menjadi penerima berbilang kontrak dalam menyediakan lebih sedozen Stesen Bahan Api Hidrogen (“HFS”) kepada pelanggan di California dan Korea Selatan. Stesen ini yang akan beroperasi antara Q4 2023 dan Q2 2024, merangkumi stesen bahan api untuk tugas ringan, tugas berat dan kenderaan sel bahan api transit yang memerlukan pendispensan H35 dan H70.



“Sebagai seorang ahli duta Kerjasama Sel Bahan Api California (“CaFCP”) dan peneraju teras teknologi kriogenik, Nikkiso merupakan kunci dalam menghubungkan ekosistem hidrogen untuk memajukan agenda tenaga bersih,” ujar Peter Wagner, CEO Nikkiso CE&IG.

“Kami berbesar hati untuk menawarkan komersial dan teknikal yang fleksibel serta boleh skala yang paling pelanggan kami perlukan: daripada pembikin peralatan kepada penyelesaian EPC siap guna,” ujar Joseph Pak, Presiden Penyelesaian Kriogenik Bersepadu Nikkiso.

Pesanan belian mempunyai nilai gabungan sebanyak hampir US$60 juta. Nikkiso telah menetapkan lebih daripada 150,000 ft2 (14,000 m2) kaki persegi ruang lantai untuk menghasilkan stesen bahan api hidrogen secara besar-besaran di Murrieta, CA, Escondido, CA, Busan, Korea Selatan dan Neuenbürg, Jerman. Setiap stesen akan dikeluarkan untuk mematuhi syarat kandungan tempatan, termasuklah Akta Beli Barangan Amerika untuk pasaran Hab Hidrogen AS.

Bermula dengan projek stesen hidrogen ini, Nikkiso Group ingin meluaskan lagi perniagaan berkaitan hidrogen mereka dengan mengukuhkan penyertaan mereka dalam rantaian bekalan hidrogen dan meluaskan dalam pasaran global.

Perihal Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Nikkiso’s CE&IG adalah sebahagian daripada kumpulan syarikat Nikkiso Co., Ltd. Nikkiso Co. adalah sebuah syarikat awam bernilai $1.4B. CE&IG terdiri daripada lima unit fungsi yang berbeza: Pam Kriogenik (ACD, Nikkiso Cryo), Sistem Proses (Cosmodyne), Sistem Pertukaran Haba (Cryoquip), Perkhidmatan Kriogenik (melalui 20 kemudahan global) dan Penyelesaian Kriogenik Bersepadu (menyediakan pengurusan pembangunan produk dan projek yang berpusat). Pada tahun 2020, CE&IG mengembangkan keupayaannya selanjutnya dengan pemerolehan Divisyen Bahan Api Alternatif milik GP Strategies. Penambahan ini menyediakan sebuah lagi kemudahan pengilangan besar di California Selatan. Kemudahan yang diperakui sebagai peneraju pasaran dalam reka bentuk, kejuruteraan, pengilangan, pembinaan dan penyelenggaraan infrastruktur Kriogenik ini, menawarkan keupayaan dalaman sepenuhnya daripada kejuruteraan & kebenaran melalui pengilangan, pembinaan dan penyelenggaraan.

Selama lebih dari 50 tahun, Nikkiso menjadi peneraju dalam industri Tenaga Bersih dan menerajui perubahan kepada dunia yang lebih sihat. Dengan teknologi bahan api hidrogen kami, Nikkiso menjadi peneraju dalam revolusi hidrogen yang berevolusi, termasuklah projek dalam kemudahan bunker LH2 yang pertama di dunia. Untuk maklumat lanjut, lawati www.NikkisoCEIG.com .

Untuk maklumat lanjut, sila layari www.nikkisoCEIG.com dan www.nikkiso.com .

