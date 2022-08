Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group ได้ชนะสัมปทาน Hydrogen Fueling Stations ในแคลิฟอร์เนียและเกาหลีใต้

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

เตเมคูลา แคลิฟอร์เนีย, Aug. 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group ("CE&IG") ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท Nikkiso Co., Ltd (Japan) ได้ภูมิใจจากการได้รับสัมปทานจำนวนมากในการจัดตั้ง Hydrogen Fueling Stations (“HFS”) ให้กับลูกค้าในแคลิฟอร์เนียและเกาหลีใต้ โดยสถานีเหล่านี้คาดว่าจะพร้อมให้ใช้งานในระหว่างช่วง Q4 2023 และ Q2 2024 ซึ่งรองรับสถานีเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์เบา ยานยนต์หนัก และยานยนต์ขนส่งที่ใช้ระบบเซลล์เชื้อเพลิงซึ่งใช้ H35 และ H70



"ในฐานะสมาชิกแอมบาสเดอร์ของ California Fuel Cell Partnership (“CaFCP”) และการเป็นแกนนำสำคัญของเทคโนโลยีไครโอจินิก Nikkiso นั้นเป็นผู้เล่นที่มีความสำคัญในการเชื่อมต่อระบบนิเวศน์เทคโนโลยีไฮโดรเจนเข้ากับวาระพลังงานสะอาดขั้นสูง" Peter Wagner, CEO ของ Nikkiso CE&IG กล่าว

“เรารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสส่งมอบข้อเสนอที่มีความสำคัญทั้งในด้านเทคนิคและเชิงพาณิชย์ อีกทั้งยังสามารถปรับขยายได้โดยสะดวก ซึ่งมีความสำคัญเป็นที่สุดต่อลูกค้าของเรา ตั้งแต่การผลิตอุปกรณ์ไปจนถึงโซลูชัน EPC แบบเทิร์นคีย์ ” Joseph Pak, ประธานบริษัท Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions กล่าว

การซื้อครั้งนี้มีมูลค่ารวมกันถึงเกือบ 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ Nikkiso ได้ใช้พื้นที่ถึง 150,000 ตารางฟุต (14,000 ตารางเมตร) ในการผลิตสถานีเชื้อเพลิงไฮโดรเจนเป็นจำนวนมากในเมอร์เรียตา แคลิฟอร์เนีย, เอสคอนดิโด แคลิฟอร์เนีย, ปูซาน เกาหลีใต้ และนูเรมเบิร์ก เยอรมนี โดยทุกสถานีจะผลิตตามข้อกำหนดในท้องถิ่น ซึ่งรวมถึง Buy America Act สำหรับตลาด US Hydrogen Hub

ทาง Nikkiso Group ได้มุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไฮโดรเจนโดยมีโครงการสถานีไฮโดรเจนเหล่านี้นับเป็นจุดเริ่มต้น และยังได้เน้นเพิ่มการมีส่วนร่วมในซัพพลายเชนไฮโดรเจนและขยายตลาดทั่วโลก

เกี่ยวกับ Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Nikkiso’s CE&IG เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท Nikkiso Co., Ltd โดย Nikkiso Co. นั้นเป็นบริษัทจดทะเบียนขนาด 1.4 พันล้านสหรัฐ CE&IG นั้นประกอบด้วยแผนกต่างๆ ซึ่งได้แยกออกเป็นห้าแผนก: Cryogenic Pumps (ACD, Nikkiso Cryo), Process Systems (Cosmodyne), Heat Exchanger Systems (Cryoquip), Cryogenic Services (มีสถานประกอบการ 20 แห่งทั่วโลก) และ Integrated Cryogenic Solutions (บริหารจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และโครงการส่วนกลาง) ในปี 2020 ทาง CE&IG ได้ขยายขีดความสามารถเพิ่มเติมด้วยการเข้าซื้อกิจการซึ่งเคยเป็นแผนก Alternative Fuels Division ของ GP- Strategies ซึ่งการเข้าซื้อดังกล่าวได้ช่วยเพิ่มสถานที่ผลิตสำคัญในแคลิฟอร์เนียใต้อีกแห่งให้กับบริษัท และสถานที่นี้ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำตลาดในด้านการออกแบบ ผลิต ปลูกสร้าง และบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานของระบบ Cryogenic อีกด้วย และยังมีขีดความสามารถอินเฮ้าส์อย่างเต็มรูปแบบทั้งในด้านวิศวกรรมและการออกใบอนุญาต ไปจนถึงการผลิต การปลูกสร้าง และการบำรุงรักษา

Nikkiso ได้เป็นผู้นำอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดมาเป็นเวลากว่า 50 ปี และยังเป็นหัวหอกสำคัญในการเปลี่ยนโลกใบนี้ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น และด้วยเทคโนโยลีเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของเรา Nikkiso ก็ได้กลายมาเป็นผู้นำในการปฏิวัติพลังงานไฮโดรเจน ซึ่งรวมถึงโครงการอย่างการจัดสร้างบังเกอร์ LH2 แห่งแรกของโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.NikkisoCEIG.com .

สำหรับการติดต่อด้านสื่อ:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com