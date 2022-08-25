Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group在加利福尼亚和韩国赢得多项加氢站合同

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

加利福尼亚州特曼库拉, Aug. 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Co., Ltd（日本）集团旗下的Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group（简称“CE&IG”）自豪赢得多项合同，为加利福尼亚州和韩国的客户兴建十余个加氢站（简称“HFS”）。这些加氢站计划在2023年第四季度至2024年第二季度投入运营，包括需要H35和H70加氢服务的轻型、重型、以及燃料电池运输车加氢站。



Nikkiso CE&IG首席执行官Peter Wagner表示：“作为加利福尼亚燃料电池合作联盟（简称“CaFCP”）的代表成员和低温技术的核心领导者，Nikkiso在连接氢能生态系统以推进清洁能源议程方面发挥着关键作用。”

Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions总裁Joseph Pak表示：“我们很高兴在客户最需要我们的地方提供灵活且可扩展的商业和技术服务：从设备制造到交钥匙总承包解决方案。”

此次采购订单总价值接近6000万美元。Nikkiso在加利福尼亚州穆瑞塔、加利福尼亚州埃斯孔迪多、韩国釜山和德国诺因堡拥有超过15万平方英尺（1.4万平方米）的建筑设施，用于大规模生产氢燃料加氢站。每个加氢站的制造都将符合当地的成分要求，包括适用于美国氢能中心市场的《购买美国产品法案》。

以这些加氢站项目为起点，Nikkiso Group力争加强对氢能供应链的参与并向全球市场实施扩展，以进一步扩大与氢能相关的业务。

关于Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Nikkiso的CE&IG是Nikkiso Co., Ltd集团旗下企业。Nikkiso Co.是一家价值14亿美元的上市公司。CE&IG由五个不同的业务部门组成：低温泵（ACD、Nikkiso Cryo)、处理系统（Cosmodyne）、热交换系统（Cryoquip）、低温服务（通过20个全球设施）和集成低温解决方案（提供产品和项目开发的集中管理）。2020年，CE&IG通过收购GP - Strategies的替代能源事业部进一步扩大了其能力。此项收购为南加州又提供了一个大型制造设施。这家工厂在低温基础设施的设计、工程、制造、建设和维护方面处于市场领先水平，提供从工程和许可到制造、建设和维护的全方位内部能力。

50多年来，Nikkiso一直是清洁能源行业的领先企业，引领变革以实现更健康的世界。凭借氢燃料技术，Nikkiso已在不断发展的氢能革命中成为领先企业，包括参与世界上第一个LH2燃料加注设施项目。如需了解更多信息，请访问： www.NikkisoCEIG.com 。

如需了解更多信息，请访问： www.nikkisoCEIG.com 和 www.nikkiso.com 。