Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 贏得多項在加州和南韓的加氫站合約

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加州特曼庫拉, Aug. 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group （「CE&IG」）是日本 Nikkiso Co., Ltd（日機装株式会社）集團公司的成員，很榮幸獲得多項合約，為加州和南韓十多個加氫站（「HFS」）的客戶提供服務。這些站定於 2023 年第 4 季至 2024 年第 2 季開始營運，為需要 H35 和 H70 供應的輕型、重型和運輸燃料電池車提供加油服務。

Nikkiso CE&IG 行政總裁 Peter Wagner 表示：「作為加州燃料電池合作夥伴關係（「CaFCP」）的大使和低溫技術的主要領導者，Nikkiso 是連接氫生態系統從而推進清潔能源發展的關鍵。」

Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions 總裁 Joseph Pak 表示：「我們很高興在客戶最需要我們之處提供靈活並可擴展的商業和技術支援：從設備製造到即時可用的 EPC 解決方案。

購買訂單的總價值接近 6,000 萬美元。Nikkiso 已在加州穆列塔和艾斯康迪多、南韓釜山和德國諾伊恩堡投入了逾 150,000 平方呎 (14,000 平方米) 的土地面積來大量建造加氫站。每個站的製造都會符合本地成分要求，包括針對美國氫樞紐市場的《購買美國產品法》。

從這些氫站項目開始，Nikkiso Group 旨在通過加強對氫供應鏈的參與來進一步擴大與氫相關的業務，並擴展到全球市場。

關於 Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Nikkiso 的 CE&IG 是 Nikkiso Co., Ltd（日機装株式会社）集團公司的成員。Nimkiso Co. 是一家價值 14 億美元的上市公司。CE&IG 由五個功能各異的單元組成：低溫泵（ACD, Nikkiso Cryo）、工藝系統（Cosmodyne）、熱交換器系統（Cryoquip）、低溫服務（來自 20 個全球設施）和集成低溫解決方案（提供產品和項目開發的中央式管理）。在 2020 年，CE&IG 透過收購 GP- Strategy 的替代燃料部門進一步擴展其能力。這項收購在南加州提供另一個主要製造設施。該設施被公認為低溫基礎設施的設計、工程、製造、建設和維護的市場領導者，提供從工程和許可到製造、建設和維護的完整內部能力。

50 多年來，Nikkiso 一直是清潔能源行業的領導者，並引領著邁向更健康世界的變革。憑藉我們的氫燃料技術，Nikkiso 已領導著不斷變化的氫革命，其中包括世界首個 LH2 加注設施項目。如欲了解更多資訊，請瀏覽： www.NikkisoCEIG.com 。

如欲了解更多資訊，請瀏覽： www.nikkisoCEIG.com 和 www.nikkiso.com 。