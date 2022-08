L’ANCA lance une campagne de vaccins et de rappels pédiatriques

English French

OTTAWA, 25 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association nationale des centres d’amitié (ANCA) a lancé la plus récente phase d’une série de documents d’information sur les vaccins et les vaccins de rappel contre la COVID-19 par et pour les peuples autochtones vivant dans des centres urbains. Cette décision intervient à un moment où beaucoup de personnes peuvent recevoir des vaccins de rappel et où les enfants peuvent être vaccinés contre la COVID-19, d’autant plus que l’on s’attend à une nouvelle vague à l’automne.



« Nous sommes maintenant dans la troisième année de la pandémie de COVID-19 et il y a encore des idées fausses idées et des hésitations envers le vaccin et l’immunisation en général », dit Jocelyn Formsma, directrice générale de l’Association nationale des centres d’amitié. « Nous voulons nous assurer que les gens ont à leur disposition des informations actualisées et fiables afin qu’ils puissent prendre les meilleures décisions pour eux-mêmes, leurs familles et leur communauté. »

L’ANCA a lancé l’an dernier, avec l’aide de professionnels de la santé, la campagne Passez à l’action pour la COVID afin de partager des informations importantes sur la COVID-19 et les vaccins en pensant aux autochtones vivant en milieu urbain. L’élément central de cette campagne a été le partage d’informations provenant de sources fiables concernant la sécurité et l’efficacité des vaccins contre la COVID-19. Dans le cadre de la présente étape, l’ANCA poursuit cette campagne avec l’aide de pédiatres pour informer les parents sur la sécurité du vaccin pour les enfants.

« Bien que beaucoup d’enfants ne courent qu’un faible risque de contracter une maladie grave, il n’y a rien de garanti », dit Dr Ryan Giroux, pédiatre à la clinique Auduzhe, une clinique de Toronto gérée par les autochtones. « Nous avons vu des enfants infectés par le virus contracter le syndrome pédiatrique inflammatoire multisystémique, qui est grave, et nous savons que le vaccin peut prévenir cette affection. Cette pandémie a été imprévisible, nous ne savons pas où elle va nous mener et la vaccination est la meilleure façon de protéger nos enfants. »

« À mesure que les restrictions se relâchent et qu’il y a moins de protections publiques en place, comme les masques et le respect des distances, il est important que nous soyons en mesure de nous protéger contre les maladies graves et de réduire la propagation. Ce virus peut toujours avoir de graves conséquences pour les membres de nos communautés et on s’attend à une augmentation des cas de COVID cet automne. Il est donc d’autant plus important que les gens soient informés sur la nécessité de se faire vacciner et de recevoir des rappels si vous êtes admissible », dit Mme Formsma.

L’ANCA encourage les gens à parler à leurs fournisseurs de soins de santé et à leur pédiatre s’ils hésitent à se faire vacciner. Le site Web de l’ANCA contient également des informations sur les lieux où se trouvent les cliniques de vaccination gérées par les autochtones.

À propos de l’ANCA :

L’ANCA représente plus de 100 centres d’amitié et associations provinciales/territoriales oeuvrant localement, et ce, dans toutes les provinces et territoires au Canada (sauf l’Île-du-Prince-Édouard). Les centres d’amitié sont des carrefours pour les communautés autochtones en milieu urbain, offrant un large éventail de programmes et services pour les Premières Nations, les Inuits et les Métis établis dans des communautés urbaines, rurales et nordiques. Ensemble, les centres d’amitié constituent le réseau le plus important et le plus complet au Canada en matière de prestation de services aux autochtones en milieu urbain.

DEMANDES DES MÉDIAS :

Bridget Bowman

Directrice des communications et des politiques

bbowman@nafc.ca

L’ANCA représente plus de 100 centres d’amitié et associations provinciales/territoriales oeuvrant localement, et ce, dans toutes les provinces et territoires au Canada (sauf l’Île-du-Prince-Édouard). Les centres d’amitié sont des carrefours pour les communautés autochtones en milieu urbain, offrant un large éventail de programmes et services pour les Premières Nations, les Inuits et les Métis établis dans des communautés urbaines, rurales et nordiques. Ensemble, les centres d’amitié constituent le réseau le plus important et le plus complet au Canada en matière de prestation de services aux autochtones en milieu urbain.