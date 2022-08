Fondation Dr Julien : Un cours de pédiatrie sociale en communauté à l’université

MONTRÉAL, 25 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fidèle à son ADN d’entreprise sociale axée sur l’innovation, la Fondation Dr Julien, en collaboration avec l’Université McGill, est fière d’annoncer le lancement du cours de pédiatrie sociale en communauté intitulé Conditions de vie difficiles et stress toxique chez l’enfant en situation de vulnérabilité, offert dès septembre prochain pour une deuxième année consécutive.



« Cette formation nous permet d’enseigner les bases de la pédiatrie sociale en communauté à un éventail d’étudiant·e·s et professionnel·le·s : médecins, infirmier·ère·s travailleur·euse·s sociaux·ales, psychoéducateur·rice·s, éducateur·rice·s, art-thérapeutes, musicothérapeutes… pour qu’à leur tour, ils puissent soigner et accompagner un maximum d’enfants en situation de vulnérabilité », explique le Dr Gilles Julien, pionnier de la pédiatrie sociale en communauté et fondateur de la Fondation Dr Julien.

Ce cours s’adresse à tous ceux qui s’intéressent, de près ou de loin, à la situation des enfants en difficulté. Dirigé par Dre Delphine Collin-Vézina, il permet de mieux comprendre les enjeux auxquels les enfants qui vivent dans des conditions de très grande vulnérabilité sont confrontés, ainsi que les conséquences sur leur santé, leur bien-être et leur développement. Il explore également différentes pistes d’intervention adaptées à cette clientèle particulière.

« Les conditions de vie difficiles vécues durant l’enfance — la maltraitance, la pauvreté, l’exclusion sociale — peuvent engendrer des conséquences importantes tout au long de la vie. Chaque personne impliquée dans la vie des enfants, adolescents et familles touchés par le stress toxique peut jouer un rôle crucial pour aider ceux-ci à développer leur résilience. Ce cours est une invitation à bâtir les connaissances et les outils nécessaires pour y arriver et c’est un honneur d’être en charge d’un cours si important. » — Dre Delphine Collin-Vézina, titulaire de la Chaire de recherche du Canada junior en aide sociale à l’enfance et de la Chaire Nicolas Steinmetz et Gilles Julien en pédiatrie sociale en communauté

Une douzaine d’experts de renom international, dont le Dr Gilles Julien, y partagent leurs expertises sur des thématiques telles que le développement de l’enfant, le stress chronique, les troubles fonctionnels du développement comme le TDAH, l’abus et la maltraitance, le trauma complexe ainsi que les enjeux relatifs aux environnements urbains, ruraux et autochtones.

Pour les étudiants qui ont suivi le cours lors de la toute première session offerte à McGill en 2021, cette formation était à la fois « très accessible et utile ». Tous ont déclaré être mieux outillés pour intervenir auprès de leur clientèle. Mélissa Aubin, éducatrice spécialisée depuis plus de 10 ans en CIUSS et responsable du programme d’intervention en négligence Je tisse des liens gagnants, témoigne de son expérience :

« Cette formation m’a permis de comprendre concrètement les impacts du stress toxique au niveau du cerveau, pour ainsi adapter mon quotidien avec les enfants et familles en situation de vulnérabilité. Aussi, le format1 du cours nous permet de suivre les cours non seulement à distance, mais aussi à notre propre rythme. Ça rend le tout beaucoup plus accessible aux travailleurs. »

Réalisé en collaboration avec la Chaire Nicolas Steinmetz, le département de médecine familiale, le département de pédiatrie, l’École de travail social et la Faculté de droit de l’Université McGill, le contenu du cours est très représentatif de l’interdisciplinarité propre à la pédiatrie sociale en communauté.

« Nous sommes ravies de cette collaboration qui offrira une formation sans parallèle sur les conditions de vie difficiles chez l’enfant en situation de vulnérabilité. La médecine de famille a le rôle et la responsabilité d’offrir un milieu inclusif pour tout un chacun », explique la Dre Marion Dove, directrice du Département de médecine de famille, Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université McGill.

À propos de la Fondation Dr Julien

Grâce à son modèle unique de pédiatrie sociale en communauté, la Fondation Dr Julien forme, accompagne et certifie un réseau de professionnel·le·s en pédiatrie sociale, pour qu’un maximum d’enfants vulnérables puisse grandir en santé, dans le respect de leurs droits fondamentaux.

Chaque année, la Fondation Dr Julien vient en aide à plus de 10 000 enfants issus de milieux défavorisés grâce à plus de 40 centres de pédiatrie sociale en communauté .

À propos de la pédiatrie sociale en communauté

Développée par le Dr Gilles Julien, la pédiatrie sociale en communauté est un modèle de médecine sociale intégrée qui rassemble les compétences des sciences médicales, juridiques et sociales. Son but est d’identifier les facteurs de risque, et de détecter, réduire et éliminer les sources de stress toxiques qui affectent le développement et le bien-être des enfants en situation de vulnérabilité.

1 Le cours est offert à 95% en mode asynchrone, et à 5 % en mode synchrone.