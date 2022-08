React Gaming annonce ses résultats du deuxième trimestre de 2022

English French

Revenus du T2 en hausse à 845 543 $, contre 39 902 $ au T2 2021.

Le T2 représente le premier trimestre pour lequel les opérations ont été entièrement intégrées depuis l'acquisition de LOOT.BET le 18 février 2022.

Faits saillants récents de l'entreprise et des opérations : Leigh Hughes est nommé chef de la direction. LOOT.BET lance sa plateforme de paris esports en ligne sous licence de l'île de Man. LOOT.BET obtient la certification GLI-19. LOOT.BET signe un accord de partenariat avec Oddin.gg. LOOT.BET signe une entente en marque blanche avec HHRP pour les Philippines. Compete.gg obtient l'accès à l'API de Riot Games. Parabellum Esports obtient son premier commanditaire payant avec Shakepay. React Gaming inscrit ses actions à la cote de la OTCQB.



MONTRÉAL, 25 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- React Gaming Group Inc. (« React Gaming » ou la « Société ») (TSXV: RGG, OTCQB: ITMZF) est heureuse d'annoncer ses résultats pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2022. Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.

(en dollars canadiens) Trois mois clos le

30 juin Six mois clos le

30 juin 2022 2021 2022 2021 Revenus 845 543 39 902 1 179 504 63 007 Bénéfice brut 322 922 39 902 614 187 63 007 BAIIA1 (2 535 197) (699 393) (4 623 372) (998 156) Perte nette (1 532 382) (712 167) (4 909 351) (1 042 256) Perte par action — de base et diluée (0,009) (0,006) (0,031) (0,010)



« Ce trimestre a été marqué par de grandes réalisations pour React Gaming, puisque nous avons augmenté les revenus de LOOT.BET en valeur absolue de 25 % par rapport au T1, avant même de lancer notre site sous licence de l’île de Man et d'obtenir la certification GLI-19, tout en affichant des progrès constants avec Compete.gg et Parabellum, » a déclaré Leigh Hughes, chef de la direction de React Gaming.

« Les initiatives que nous avons mises en place au T2 vont permettre à LOOT.BET de gagner des parts de marché dans les secteurs du B2C et du B2B avec le lancement de son site sous licence de l’île de Man et la certification GLI-19. De plus, le partenariat avec Oddin.gg améliorera les capacités de notre plateforme de paris en ligne et aidera LOOT.BET à accroître ses activités dans le monde entier. »

« Notre principal objectif à court terme consiste à assurer la croissance de nos activités, de gérer nos opérations de manière à ce qu'elles deviennent rentables et de conclure avec succès des accords B2B en marque blanche en pénétrant de nouveaux marchés. Nous estimons que nous avons tous les éléments requis pour amener LOOT.BET à un stade supérieur et mettre en valeur nos autres actifs, » a ajouté M. Hughes.

RÉSULTATS D’EXPLOITATION

Pour le deuxième trimestre de 2022, les revenus ont augmenté pour atteindre 845 543 $, contre 39 902 $ pour le même trimestre de l'année précédente. Cette augmentation est principalement due à Livestream et à son entité opérationnelle LOOT.BET. Les revenus pour les six premiers mois de l'année ont augmenté à 1 179 504 $, contre 63 007 $ pour la même période de l'année précédente.

Le bénéfice brut pour le deuxième trimestre s'est élevé à 322 922 $ (38,2 % du revenu total), contre 39 020 $ en 2021. Le bénéfice brut pour les six premiers mois de l'année a augmenté à 614 187 $ (52,1 % du revenu total), contre 63 007 $ pour la même période de l'année précédente.

La perte d'exploitation pour le deuxième trimestre s'est élevée à (2 729 558) $, contre (695 668) $ en 2021. Cette augmentation est principalement due aux coûts d'exploitation de LOOT.BET et aux honoraires professionnels liés aux activités courantes de Livestream. Pour la période de six mois, la perte d'exploitation s'est chiffrée à (6 195 107) $ contre (1 016 477) $.

La perte liée au BAIIA1 a augmenté pour atteindre (2 535 197) $ au deuxième trimestre de 2022, contre (699 393) $ il y a un an, principalement en raison de l'augmentation de la perte nette et du gain sur la réévaluation d’une condition de performance. Pour la période de six mois, la perte liée au BAIIA s'est élevée à (4 623 372) $ contre (998 156) $ il y a un an.

Pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2022, la Société a enregistré une perte nette de (1 532 382) $ ou (0,009) $ par action de base et diluée, contre (712 167) $ ou (0,006) $ par action de base et diluée pour la période correspondante de 2021. Pour la période de six mois, la perte nette était de (4 909 351) $ ou (0,031) $ par action de base et diluée, comparativement à (1 042 256) $ ou (0,010) $ par action de base et diluée il y a un an.

Au 30 juin 2022, la Société disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 1 536 871 $.

(1) Le terme BAIIA (bénéfice avant intérêts, impôts, et amortissement) n'a pas de signification normalisée prescrite par les IFRS. Par conséquent, le BAIIA peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées dans d'autres états financiers d'autres sociétés. La Société définit le BAIIA comme le revenu des activités poursuivies avant l'amortissement des actifs corporels et incorporels, la provision pour la perte de valeur de l'écart d'acquisition et des autres actifs incorporels, les intérêts, les gains ou les pertes sur la cession d'actifs, les gains sur le règlement de dettes, les gains ou les pertes sur le change et les impôts sur le revenu.

Rapprochement de la perte nette et du BAIIA

(en dollars canadiens) Trois mois clos le

30 juin Six mois clos le

30 juin 2022 2021 2022 2021 Perte nette (1 532 382) (712 167) (4 909 351) (1 042 256) Charges d'intérêts 3 290 12 959 13 322 22 779 Amortissement des actifs et autres actifs incorporels 326 227 (185) 486 964 21 321 Perte sur les actifs radiés 5 300 - 32 165 - Charge de rémunération fondée sur des actions (21 842) - 1 069 318 - Gain sur la réévaluation d'une condition de performance (1 315 790) - (1 315 790) - BAIIA (2 535 197) (699 393) (4 623 372) (998 156)



À propos de React Gaming Group

React Gaming Group (anciennement connue sous le nom d'Intema Solutions Inc.) (TSXV: RGG) est une société de portefeuille cotée en bourse qui se situe à l'avant-garde du secteur des esports et du iGaming. En investissant dans des technologies novatrices qui améliorent les tournois, les équipes et les paris, nous fournissons à nos utilisateurs des plateformes de jeu qui produisent de l'action en continu, des résultats palpitants et un plaisir inégalé. Grâce à l'utilisation de données intelligentes, nous mettons également nos commanditaires en contact avec des communautés solides au sein d'un secteur en évolution rapide, ce qui garantit un engagement maximal et des retombées importantes. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site au reactgaming.ca et nous suivre sur LinkedIn, Twitter, Instagram et YouTube.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la direction, sont intrinsèquement sujettes à d'importantes incertitudes commerciales, économiques et concurrentielles, ainsi qu'à des éventualités. Ces énoncés peuvent généralement être identifiés par l'utilisation de mots prospectifs tels que « peut », « devrait », « sera », « pourrait », « a l'intention », « estime », « planifie », « anticipe », « s'attend », « croit » ou « continue », ou la forme négative de ceux-ci ou des variations similaires. Les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations futurs diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs estimés, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs, et les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de performance future. Les énoncés de la Société exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs sont sujets à un certain nombre de risques, d'incertitudes et de conditions, dont plusieurs sont hors du contrôle de la Société, et une confiance indue ne devrait pas être accordée à ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont qualifiés dans leur intégralité par les risques et incertitudes inhérents aux activités de la Société, y compris : le fait que les hypothèses formulées par la Société dans ses énoncés prospectifs puissent s'avérer incorrectes; des conditions de marché et une concurrence générales défavorables; l'incapacité de financer les opérations et/ou d'obtenir tout investissement stratégique futur nécessaire à la mise en œuvre de nouvelles technologies; l'incapacité de construire une entreprise durable et consciencieuse avec une présence plus forte en ligne grâce à de nouveaux produits dans les esports et les jeux; l'incapacité d'obtenir ou de conserver une ou plusieurs licences de jeu; et le fait que les conditions de marché liées à la pandémie de la COVID-19 puissent affecter négativement le résultat des activités ou des opérations de la Société, y compris ses résultats et sa situation financière. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières l'exigent, la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou autres.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.