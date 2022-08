Værdipapirfonden Sparinvest ophæver suspension af handel med INDEX Bæredygtige Global KL

Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg hermed på vegne af Værdipapirfonden Sparindex offentliggøre, at der igen kan foretages be­regning af indre værdier INDEX Bæredygtige Global KL



Orderbookcode Afdelingsnavn ISIN SPVIBGKL Sparindex INDEX Bæredygtige Global KL DK0060747905





Vi beklager forsinkelsen.



Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk cc jna@nykredit.dk

Med venlig hilsen