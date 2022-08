English Danish

Storaktionærmeddelelse

Nørresundby, den 25. august 2022

Selskabsmeddelelse nr. 14/2022





Med henvisning til Kapitalmarkedslovens §30 oplyses hermed, at RTX A/S har modtaget meddelelse fra Danske Bank A/S om Danske Bank A/S’ besiddelser af aktiekapital og stemmerettigheder i RTX A/S.

Danske Bank A/S har informeret RTX A/S om, at pr. den 24. august 2022 ejer Danske Bank A/S via Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab 19.691 aktier i RTX A/S svarende til 0,23% af aktiekapitalen i RTX A/S, og at Danske Bank via Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab (0,23% af de samlede stemmerettigheder i RTX A/S), Kapitalforeningen Danske Invest Institutional (4,72% af de samlede stemmerettigheder i RTX A/S) og Investeringsforeningen Danske Invest (0,22% af de samlede stemmerettigheder RTX A/S) i alt kontrollerer 437.799 stemmerettigheder i RTX A/S svarende til 5,17% af de samlede stemmerettigheder i RTX A/S.





Spørgsmål og yderligere oplysninger:

Administrerende direktør Peter Røpke, tlf 96 32 23 00

RTX’s hjemmeside: www.rtx.dk

