Keskisuomalainen Oyj Puolivuosikatsaus 25.8.2022 klo 16.25

KESKISUOMALAINEN OYJ:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022

Tammi-kesäkuu 2022:

- Liikevaihto 112,5 Me (104,2 Me), kasvua 8,0 % edelliseen vuoteen

- Liikevoitto 15,7 Me (5,5 Me), kasvua 184,0 % edelliseen vuoteen

- Liikevoitto 14,0 % (5,3 %) liikevaihdosta

- Käyttökate 23,4 Me (12,3 Me), kasvua 89,6 % edelliseen vuoteen

- Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto 2,3 Me (5,3 Me), laskua 56,1 % viime vuodesta

- Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto 2,1 % (5,0 %) liikevaihdosta

- Operatiivinen vertailukelpoinen käyttökate 10,0 Me (12,0 Me), -17,4 % viime vuodesta

- Tulos 12,3 Me (3,5 Me), kasvua 251,3 % edelliseen vuoteen

- Tulos/osake 1,23 euroa (0,36 euroa), kasvua 239,7 % edelliseen vuoteen

Toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi:

”Liikevaihto kasvoi ja osakekohtainen tulos vahvistui

Keskisuomalainen Oyj:n liikevaihto kasvoi vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 8,0 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat merkittävästi vuoden 2021 lopulla toteutettu Hämeen Sanomat -konsernin hankinta sekä osaltaan markkinoiden lievä piristyminen koronaviruspandemian jäljiltä.

Liikevoitto ja tilikauden tulos kasvoivat vahvasti huhtikuun lopussa toteutetun liiketoimintakaupan seurauksena. Keskisuomalainen-konserni myi sanomalehtien varhaisjakeluliiketoiminnot Pohjois-Savossa, Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä Postille. Strategiamme pohjalta toteutetun kaupan arvo oli 21,0 Me. Järjestelyn yhteydessä luovuimme muun muassa Hämeen Sanomat -konsernin hankinnan yhteydessä omistukseemme tulleen Ilves Jakelun varhaisjakeluliiketoiminnasta noin 6 Me arvolla. Hämeen Sanomat -kokonaisuudesta maksoimme noin 8 Me. Järjestely sisälsi myös Postin kanssa solmitun sopimuksen varhaisjakelujemme ulkoistamisesta vuoden 2026 loppuun saakka. Sopimuksella turvaamme laadukkaan ja kustannustehokkaan jakelun. Tehdyllä kokonaisjärjestelyllä vahvistimme merkittävästi tasettamme sekä omistaja-arvoamme.

Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto laski edellisen vuoden vastaavaan katsauskauteen verrattuna. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on kiihdyttänyt inflaatiota ja aiheuttanut maailmantalouteen ongelmia, jotka ovat heijastuneet epävarmuutena ja kustannusten nousuna myös Suomessa. Keskisuomalainen-konsernin perusliiketoiminnan, tilattavien lehtien kustantamisen, kannattavuus ja tulos säilyivät hyvällä tasolla, mutta osoitteettoman suorajakelun ja kaupunkilehtiliiketoiminnan osalta tuloksen tekeminen oli haastavaa. Sanomalehtipaperin hinnan nousun vaikutuksia ei ensimmäisellä vuosipuoliskolla kyetty kompensoimaan.

Loppuvuoteen 2022 sisältyy merkittäviä epävarmuustekijöitä geopoliittiseen tilanteeseen sekä maailman talouden suhdanteisiin liittyen. Keskisuomalainen Oyj heikensi 18.8.2022 vuoden 2022 näkymiään operatiivisen vertailukelpoisen liikevoiton osalta. Kiihtynyt kustannusinflaatio sekä erityisesti sanomalehtipaperin hinnan ja energiakustannuksen voimakas nousu haastavat Keskisuomalainen-konsernin liiketoiminnan kannattavuutta. Koko vuoden tuloksen uskomme kuitenkin muodostuvan hyväksi keväällä Postin kanssa solmitun liiketoimintakaupan ansiosta. Vaikka arvioimme huonontuneen markkinatilanteen vaikutusten vaikeuttavan etenkin mediamyynnin kehitystä ja laskevan osoitteettoman suorajakelun liikevaihtoa, odotamme yhtiön liikevaihdon vuonna 2022 kasvavan edelliseen vuoteen verrattuna.

Pyrimme edelleen tehostamaan toimintaamme ja Keskisuomalainen Oyj päivittää strategiansa loppuvuoden 2022 aikana. Osana liiketoimintamme kehittämistä kiihdytämme mediatuotteidemme digitalisoimista. Aiomme vuoden 2023 aikana tuoda suomalaiseen markkinaan konsernimme sisältötuotteet kattavan uuden mobiilisovelluksen, jolla asiakaskokemusta kyetään merkittävästi parantamaan.

Keskisuomalainen Oyj:n hallitus ja muu johto ovat sitoutuneet omistaja-arvon ylläpitämiseen. Yhtiön vahva tase sekä vahvistunut tulos per osake mahdollistavat yhtiökokouksen valtuuttaman lisäosingon maksamisen tilikaudelta 2021 edellyttäen, että yhtiön hallitus tekee siitä erillisen päätöksen. Lisäosingon enimmäismäärä on yhteensä enintään 0,30 euroa osaketta kohden.”

Konsernin tuloksen kehitys

Katsauskaudella Keskisuomalainen-konsernin liikevaihto kasvoi 8,0 % edellisen vuoden vastaavasta katsauskaudesta ja oli 112,5 Me (104,2 Me). Katsauskauden luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia, sillä alkuvuoden 2022 liikevaihtoa kasvatti sekä Keskisuomalainen-konsernin 30.9.2021 ostama Hämeen Sanomat -konserni että 3.1.2022 ostettu Savon Paino Oy. Ilman ostettujen yhtiöiden vaikutusta Keskisuomalainen-konsernin liikevaihto katsauskaudella laski 2,7 %.

Konsernin tilausmyynti kasvoi 7,5 %, mediamyynti kasvoi 5,4 % ja paino- ja jakelutuotot kasvoivat 13,1 %. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 15,4 Me (0,9 Me). Liiketoiminnan muihin tuottoihin kirjattiin myyntivoitto varhaisjakeluliiketoiminnan myynnistä Posti Palvelut Oy:lle. Myyntivoittoa kaupasta syntyi 21,0 Me, mutta myyntivoittoon sisällytettiin Ilves Jakelu Oy:n hankinnasta muodostunutta liikearvoa 6,1 Me. Kaupasta katsauskaudelle kirjattiin myyntivoittoa 14,9 Me.

Katsauskaudella kulut kasvoivat 12,7 % ja olivat 112,1 Me (99,5 Me). Suurimmat kulujen kasvuun vaikuttaneet erät olivat Hämeen Sanomat -konsernin ja Savon Painon katsauskauden kulut, jotka eivät ole vertailukauden luvuissa sekä sanomalehtipaperin kohonnut hinta. Keskisuomalainen Oyj:n liikevoitto oli 15,7 Me (5,5 Me), mikä on 14,0 % (5,3 %) liikevaihdosta.

Katsauskauden operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto oli 2,3 Me (5,3 Me) ja operatiivinen vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 2,1 % (5,0 %). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli yhteensä 13,4 Me (0,3 Me). Merkittävimmät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat varhaisjakeluliiketoiminnan myyntivoiton eliminointi -14,9 Me, Savon Painon hankintaan ja varhaisjakeluliiketoiminnan myyntiin liittyvät asiantuntijakulut +0,5 Me, Savon Painon hankinnasta tulevan negatiivisen liikearvon tuloutuksen eliminointi -0,4 Me sekä Jyväskylän sanomalehtipainon sulkemiseen liittyvät kulut +1,3 Me. Merkittävin vertailukelpoisuuteen vaikuttava erä vertailukautena oli osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta -0,3 Me.

Rahoituserät olivat 0,9 Me (1,0 Me). Tulos ennen veroja oli 16,2 Me (6,3 Me) ja tulos verojen jälkeen oli 12,3 Me (3,5 Me). Vertailukauden verojen määrää nosti 1,7 Me laskennallisten verosaamisten muutos, sillä toukokuussa 2021 Keskisuomalainen Oyj:n omistusosuus Ilkka Oyj:ssä nousi 11,78 prosenttiin ja siihen liittyen Ilkka Oyj:n osakkeiden arvostuksesta aiemmin kirjatut laskennalliset verosaamiset purkautuivat osin tulosvaikutteisesti.

30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021 (6 kk) (6 kk) (12 kk) Liikevaihto, Me 112,5 104,2 211,6 Liikevoitto, Me 15,7 5,5 9,6 Liikevoitto % 14 5,3 4,5 Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto Me 2,3 5,3 12,8 Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto % 2,1 5,0 6,1 Käyttökate, Me 23,4 12,3 26,2 Käyttökate % 20,8 11,8 12,4 Operatiivinen vertailukelpoinen Käyttökate Me 10,0 12,0 26,6 Operatiivinen vertailukelpoinen käyttökate % 8,8 11,6 12,6 Tilikauden tulos, Me 12,3 3,5 6,7 Tulos/osake, Eur 1,23 0,36 0,69 Oman pääoman tuotto % 13,4 3,8 7,3 Omavaraisuusaste % 47,2 47,2 46,1

Toimintaympäristö, konsernin liiketoiminta ja Ukrainan sodan vaikutukset

Toimintaympäristö katsauskaudella oli haastava. Maailmanlaajuisen koronaviruspandemian vaikutus on vähitellen laantunut, mutta vielä alkuvuodesta 2022 sillä oli vaikutuksia erityisesti mediamyynnin kehitykseen. Helmikuussa alkanut Ukrainan sota on luonut epävarmuutta ja noussut korkotaso sekä kiihtynyt inflaatio vaikuttivat toimintaympäristöön kevään ja kesän aikana.

Suurimmat vaikutukset Ukrainan sodasta ja inflaatiosta näkyvät sanomalehtipaperin saatavuudessa ja hintatasossa sekä energiakustannuksissa. Jo vuoden alussa alkanut ja pitkään kestänyt UPM:n lakko vaikeutti sanomalehtipaperin saatavuutta. Ukrainan sodan alkamisen jälkeen Keskisuomalainen-konserni lopetti sanomalehtipaperin ostamisen Venäjältä. Tuotannon tarvitsema sanomalehtipaperi saatiin varmistettua korvaavien toimittajien kautta sekä hyödyntäen varmuusvarastoja. Sanomalehtipaperin hintataso nousi alkuvuonna 2022 huomattavasti ja hinta on pysynyt korkealla, mistä on aiheutunut Keskisuomalainen-konsernille merkittäviä lisäkustannuksia.

Ukrainan sota on osaltaan lisännyt lukijoiden kiinnostusta uutisiin ja muihin journalistisiin sisältöihin, mikä on vaikuttanut positiivisesti erityisesti Keskisuomalainen-konsernin tilattavien lehtien kysyntään.

Toimintaympäristön epävarmuus on vaikuttanut mediamyyntiin ja vaikutus on korostunut kesän aikana. Koko katsauskaudella mediamyynti kuitenkin pysyi lähes tavoitteiden mukaisella tasolla ja ylitti edellisen vuoden tason.

Kantar TNS AD Intelligencen mukaan mediamainonta kasvoi Suomessa vuoden 2022 ensimmäisten kuuden kuukauden aikana 4,3 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Suurimmista toimialoista finanssiala kasvoi 16 %, vähittäiskauppa 11 %, pukeutuminen 20 % ja tapahtumat 68 %. Autojen mainonta laski 13 %. Katsauskaudella sanomalehtimainonta sisältäen painetun ja digitaalisen mainonnan pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli 99,6 % edellisen vuoden tasosta. Sanoma- ja kaupunkilehtien printtimainonta laski 5,3 % ja verkkomainonta kasvoi 8,6 %. Ulkomainonta kasvoi 42,1 %.

Mediamyynti

Koronaviruspandemia heikensi alkuvuonna 2022 Keskisuomalainen-konsernin mediamyyntiä, mutta kevättä kohden mainonnan kysyntä hetkellisesti elpyi. Kesällä mediamyynnin näkymiin kohdistunut epävarmuus inflaation vaikutuksesta lisääntyi. Konsernin mediamyynti katsauskaudella kasvoi edellisen vuoden vastaavaan katsauskauteen verrattuna 5,4 % ja oli 42,5 Me (40,3 Me). Kasvua osaltaan selittää syyskuussa 2021 hankitun Hämeen Sanomat -konsernin vaikutus. Mediamyynnin kasvu kohdistui sekä sanomalehtiin että ulkomainontaan. Digitaalinen mediamyynti kehittyi hyvin ja kasvua siinä oli 18,2 %. Printtimedian mediamyynti kasvoi 3,3 %. Ulkomainonnan mediamyynti kasvoi 37 %. Ulkomainonnassa ja julkisen liikenteen mainosratkaisuissa mediamyynti jäi koronaviruspandemian aikana aiemmin asetetuista tavoitteista, mutta lähti pandemian helpottaessa ja ihmisten liikkumisen normalisoituessa nousuun.

Tilausmyynti

Keskisuomalainen-konsernin tilausmyyntituotot kasvoivat katsauskaudella edellisen vuoden vastaavaan katsauskauteen verrattuna 7,5 % pääosin Hämeen Sanomat -konsernin hankinnan myötä ja olivat 44,5 Me (41,4 Me). Kiinnostus laadukkaaseen journalismiin on säilynyt hyvällä tasolla. Vahva kiinnostus on tukenut entisestään digitaalisten tilausten kasvua ja digitaaliset tilaustuotot kasvoivat 31,6 %.

Painotoiminta

Vuoden 2021 lopussa suljetun Pieksämäen sanomalehtipainon sulkemisesta saadut tehostamishyödyt alkoivat näkyä vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla positiivisesti. Keskisuomalainen-konserni osti 3.1.2022 Savon Painon Varkaudessa Sanoma-konsernilta. Osana kauppaa tehdyt painosopimukset ovat kasvattaneet painotoiminnan liikevaihtoa. Keskisuomalainen-konserni päätti 26.4.2022 sulkea Jyväskylän sanomalehtipainon syyskuun 2022 loppuun mennessä.

Paperin saatavuus heikkeni alkuvuodesta 2022. Olennaisimmat syyt olivat UPM:n pitkittynyt lakko sekä helmikuussa alkanut Ukrainan sota. Sodan seurauksena Keskisuomalainen-konserni lopetti venäläisen paperin ostamisen. Paperin hinta jatkoi nousua energia- ja raaka-ainekustannusten kohotessa ja paperin kysynnän ylittäessä tarjonnan. Keskisuomalainen-konserni on kuitenkin saanut turvattua tarvitsemansa paperin saatavuuden. Painotoiminnan kohonneita materiaalikustannuksia on mahdollisuuksien mukaan viety asiakashintoihin.

Keskisuomalainen-konsernin painoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi katsauskaudella edellisen vuoden vastaavan katsauskauden tasosta 15,4 % ja oli 19,9 Me (17,2 Me). Painoliiketoiminnan kannattavuus ilman Jyväskylän sanomalehtipainon sulkemisen kertakustannuksia parani selvästi.

Varhaisjakelu

Varhais- ja kirjejakeluliiketoiminnassa alkuvuoden 2022 volyymiä ja liikevaihtoa kasvatti selvästi syyskuussa 2021 hankittu Kanta-Hämeessä toimiva Ilves Jakelu Oy. 29.4.2022 toteutetulla liiketoimintakaupalla Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiöt Jakelusepät Oy ja Ilves Jakelu Oy myivät varhaisjakeluliiketoimintansa Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä ja Pohjois-Savossa Posti Palvelut Oy:lle 21,0 Me kauppahintaan. Kauppahinta muodostui kahdesta erästä, joista ensimmäisen erän 18,0 Me Posti Palvelut Oy maksoi kaupan täytäntöönpanohetkellä ja toisen erän 3,0 Me se maksaa 12 kuukauden kuluttua kaupan täytäntöönpanohetkestä. Ensimmäiseen kauppahinnan maksuerään kohdistui Keskisuomalainen-konsernin Posti Palvelut Oy:lle maksamaa henkilöstövelkaa liiketoimintakaupassa siirtyneistä työntekijöistä 1,5 Me. Henkilöstövelka mukaan luettuna ensimmäinen maksuerä oli 16,5 Me. Toiseen kauppahinnan maksuerään voi kohdistua vähennyksiä enintään 0,5 Me. Katsaushetkellä Keskisuomalainen-konsernilla ei ole tiedossa mitään vähennyksiä aiheuttavaa asiaa. Liiketoimintakaupan yhteydessä Keskisuomalainen Oyj solmi 31.12.2026 saakka kestävän laajan jakelu- ja yhteistyösopimuksen Posti Oy:n kanssa. Toteutetun liiketoimintakaupan myötä konsernin jakeluliiketoiminnan liikevaihto väheni selvästi, mutta siihen jäi vielä jonkin verran liiketoimintaa, pääasiassa kirje- ja pakettijakelua. Varhaisjakeluliiketoiminnan kaupasta kirjattiin 14,9 Me myyntivoitto. Tämä poikkeaa Keskisuomalainen Oyj:n 29.4.2022 pörssitiedotteella julkaisemasta myyntivoittoarviosta, sillä Ilves Jakelu Oy:n hankintaan katsauskaudella kohdistettu 6,1 Me liikearvo on huomioitu tämän kaupan myyntivoitossa sitä pienentävänä.

Keskisuomalainen-konsernin varhaisjakeluliiketoiminnan liikevaihto katsauskaudella oli 8,6 Me (7,9 Me).

Osoitteeton suorajakelu

Osoitteettoman suorajakelun kappalemääräinen volyymi katsauskaudella pysyi vaisun alkuvuoden 2022 jälkeen edellisen vuoden vastaavan katsauskauden tasolla. Koko katsauskaudella volyymi tippui 3 % edellisen vuoden vastaavan katsauskauden tasosta. Osoitteettoman suorajakelun liikevaihto tammi-kesäkuussa 2022 oli 12,3 Me (12,4 Me).

Liikearvot

Keskisuomalainen-konsernin liikearvot ovat laskeneet 6,1 Me vuodenvaihteen 31.12.2021 tilanteesta ja ovat 73,2 Me (79,3 Me). Hämeen Sanomat -konsernin kaupasta viime vuonna syntynyt ja viime tilinpäätöksessä kohdentamatta ollut 7,8 Me liikearvo on katsauskaudella kohdistettu ja siitä 6,1 Me kohdistettiin Ilves Jakelu Oy:n varhaisjakeluliiketoimintaan ja 1,7 Me Hämeen Sanomat Oy:n kustannusliiketoimintaan. Ilves Jakelu Oy:n 6,1 Me liikearvo on sisällytetty yhtiön varhaisjakeluliiketoiminnan kirjanpitoarvoon 29.4.2022 toteutetun liiketoimintakaupan myyntivoiton määrityksessä. Keskisuomalainen Oyj:n johdon arvion mukaan liikearvoja ei ollut katsaushetkellä tarvetta testata.

Konsernirakenne

Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiö Lehtisepät Oy osti 3.1.2022 Savon Paino Oy:n koko osakekannan. Kiinteistö Oy Kuopion Vuorikatu 21 sulautui 1.1.2022 Keskisuomalainen Oyj:öön. Muilta osin konsernirakenne on säilynyt ennallaan.

Henkilöstö

Katsauskaudella Keskisuomalainen-konsernin keskimääräinen henkilömäärä kokopäiväisiksi muunnettuna oli 1 571 (1 581) henkilöä. Työsuhteita konsernissa oli keskimäärin yhteensä 2 124 (2 316). Luvut eivät sisällä mainosjakajia, joita oli keskimäärin yhteensä 3 616 (3 732).

Investoinnit ja rahoitus

Keskisuomalainen-konsernin bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 2,7 Me (7,1 Me). Merkittävin katsauskauden investointi oli Savon Paino Oy:n osakekannan hankinta. Muutoin investoinnit ovat korvaus- ja ylläpitoinvestointeja. Edellisen vuoden vastaavan katsauskauden investointeihin sisältyy Ilkka Oyj:n osakkeiden ostoa 4,5 Me.

Keskisuomalainen Oyj:n rahoitusasema kehittyi positiivisesti katsauskauden aikana ja sitä paransi operatiivisen kassavirran lisäksi varhaisjakeluliiketoiminnan myynnin rahavirtavaikutus 18,0 Me sekä osakkuusyhtiö Arena Partners Oy:n maksama osinko 3,7 Me.

Tase

Katsauskaudella Keskisuomalainen-konsernin taseen loppusumma oli 226,1 Me (222,7 Me).

Hallitus ja tilintarkastus

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.4.2022, jonka jälkeen hallitus järjestäytyi. Hallituksen jäsenet ovat:

toimitusjohtaja Leena Hautsalo, puheenjohtaja

toimitusjohtaja Jaakko Kurikka, varapuheenjohtaja

metsätalousyrittäjä Pekka Haltia

toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi

toimitusjohtaja Kalle Kautto

toimitusjohtaja Mikko Paananen

toimitusjohtaja Riitta Vesterinen-Virtanen

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi yhtiöjärjestyksen mukaiselle toimikaudelle tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Miikka Hietala.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan. Hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot ovat seuraavat: hallituksen puheenjohtaja 3 500,00 euroa, hallituksen varapuheenjohtaja 1 900,00 euroa ja hallituksen jäsenet 1 750,00 euroa. Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot ovat seuraavat: hallituksen puheenjohtaja 600,00 euroa, hallituksen varapuheenjohtaja 500,00 euroa ja hallituksen jäsenet 500,00 euroa kokoukselta. Yhtiöön päätoimisessa työ- tai toimisuhteessa oleville henkilöille ei makseta palkkiota hallituksen jäsenyydestä.

Osakkeet

Keskisuomalainen Oyj:n K-osakkeita on alkuvuoden 2022 aikana muunnettu A-osakkeiksi 16 muuntovaatimuksen perusteella yhteensä 24 848 kappaletta. Muuntojen jälkeen K-osakkeiden määrä on 4 626 685 kappaletta ja A-osakkeiden määrä on 5 415 783 kappaletta, yhteensä osakkeita on 10 042 468 kappaletta.

Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokous 28.4.2022 päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien K-sarjan ja A-sarjan osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 1 000 000 kappaletta ja K-sarjan osakkeita enintään 1 000 000 kappaletta, kuitenkin yhteensä enintään 1 000 000 osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 31.5.2023 saakka.

Lisäksi yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista antamalla uusia A-sarjan osakkeita ja luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia A-sarjan osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien ja luovutettavien A-sarjan osakkeiden määrä on yhteensä enintään 1 000 000 osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 31.5.2023 saakka.

Yhtiökokous päätti jakaa tilikaudelta 2021 osinkoa 0,70 euroa osaketta kohden, mikä on yhteensä 7 029 727,60 euroa. Osinko on maksettu 9.5.2022. Lisäksi yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan lisäosingonjaosta. Valtuutuksen perusteella maksettavan lisäosingon enimmäismäärä voi olla yhteensä enintään 0,30 euroa osaketta kohden. Mikäli hallitus päättää lisäosingonjaosta, päättää se samalla lisäosingon maksun täsmäytyspäivän ja lisäosingon maksupäivän. Valtuutus on voimassa 31.12.2022 saakka.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Ei olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.

Liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät

Ukrainan sodan kiihdyttämä voimakas inflaatio vaikuttaa merkittävästi Keskisuomalainen-konsernin liiketoiminnan kehitykseen. Inflaatiolla on vaikutusta niin kuluttajakysyntään, mainostamiseen kuin konsernin kustannustehokkuuteenkin. Voimakas inflaatio voi myös nopeuttaa mediatoimialan digitaalista siirtymää.

Sanomalehtipaperin kustannuskehitykseen kohdistuu epävarmuutta. Paperi on yksi Keskisuomalainen-konsernin tärkeimmistä ja suurimmista kulueristä.

Keskisuomalainen-konserni on merkittävä työllistäjä ja sen kuluista suuri osa muodostuu henkilöstökuluista. Työmarkkinatilanteen kehittymisellä ja tulevilla palkkaratkaisuilla on iso merkitys konsernin kustannuksiin.

Tietoturvan riskitaso on maailmanpoliittisen tilanteen vuoksi kasvanut ja Keskisuomalainen-konsernin tietoturvan valmiustasoa on nostettu sekä tietoturvakäytäntöjä tarkennettu jatkuvana prosessina. Konsernin toiminnan takaamiseksi, on tärkeää kyetä ylläpitämään kriittiset palvelut kaikissa tilanteissa.

Mediakäytön muutos ja teknologiaympäristön kehittyminen muuttavat mediatoimialaa. Sen vuoksi kehityksen painopistettä on suunnattava kuluttaja- ja mainosmarkkinoiden kehitystrendin mukaisesti digitaalisten tuotteiden ja ansainnan kehittämiseen. Onnistuminen tässä kehitystyössä on ratkaisevan tärkeää Keskisuomalainen-konsernin pitkän aikavälin kannattavuuden näkökulmasta.

Keskisuomalainen Oyj:n rahoitusasema on Postin kanssa 29.4.2022 tehdyn liiketoimintakaupan ja katsauskauden taloudellisen kehityksen myötä pysynyt hyvänä.

Loppuvuoden näkymät

Uskomme Keskisuomalainen Oyj:n vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan vuoteen 2021 verrattuna ja operatiivisen vertailukelpoisen liikevoiton laskevan selvästi vuoden 2021 tasosta.



Vuonna 2021 Keskisuomalainen Oyj:n liikevaihto oli 211,6 Me ja operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto oli 12,8 Me.

Laadintaperiaatteet

Keskisuomalainen-konsernin puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaus -standardin mukaisesti. Pörssitiedotteet ovat luettavissa Keskisuomalainen Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.keskisuomalainen.com.

Puolivuosikatsauksessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 31.12.2021. Tiedossa olevilla uusilla tai uudistetuilla standardeilla tai tulkinnoilla, jotka tulivat voimaan 1.1.2022 tai tulevat voimaan sen jälkeen, ei ole suurta vaikutusta Keskisuomalainen-konsernin tilinpäätökseen.

KESKISUOMALAINEN OYJ

HALLITUS

Vesa-Pekka Kangaskorpi

toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi p. 050 688 33.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN TULOSLASKELMA (Me) 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021 (6 kk) (6 kk) (12kk) LIIKEVAIHTO 112,5 104,2 211,6 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos 0,0 0,0 0,0 Liiketoiminnan muut tuotot 15,4 0,9 1,3 Liiketoiminnan kulut -112,1 -99,5 -203,3 LIIKEVOITTO 15,7 5,5 9,6 Liikevoitto % liikevaihdosta 14,0 % 5,3 % 4,5 % Rahoitustuotot ja -kulut 0,9 1,0 0,7 Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista -0,5 -0,3 0,0 VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 16,2 6,3 10,4 Verot -3,9 -2,8 -3,7 VOITTO/TAPPIO 12,3 3,5 6,7 TILIKAUDEN VOITON JAKO Emoyhtiön osakkeenomistajille 12,4 3,6 6,9 Määräysvallattomien omistajien osuus 0,0 -0,1 -0,2 Tulos/osake, laimentamaton (eur) 1,23 0,36 0,69 Tulos/osake, laimennettu (eur) 1,23 0,36 0,69





KONSERNIN LAAJAN TULOSLASKELMAN ERÄT 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021 (6 kk) (6 kk) (12kk) Tilikauden voitto 12,3 3,5 6,7 Muut laajan tuloksen erät: Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi: Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän) uudelleen määrittämisestä johtuvat erät -1,1 Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat -2,0 1,6 2,0 Verot eristä, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi 0,2 0,5 0,7 Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -1,8 2,1 1,6 TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 10,5 5,6 8,3 TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKO Emoyhtiön osakkeenomistajille 10,6 5,7 8,5 Määräysvallattomien omistajien osuus 0,0 -0,1 -0,2





SEGMENTTI-INFORMAATIO 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021 LIIKEVAIHTO (Me) Kustannustoiminta 86,7 82,4 167,7 Tuotanto- ja logistiikkapalvelut 42,5 38,9 78,7 Kohdistamaton 16,6 14,9 30,3 Segmenttien välinen liikevaihto -33,3 -32,1 -65,1 Tuloslaskelman liikevaihto 112,5 104,2 211,6 LIIKEVOITTO Kustannustoiminta 7,0 10,1 20,6 Tuotanto- ja logistiikkapalvelut 12,5 -1,0 -4,6 Kohdistamaton -3,3 -3,1 -5,3 Segmenttien välinen liikevoitto -0,5 -0,4 -1,1 Tuloslaskelman liikevoitto 15,7 5,5 9,6





LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN TUOTTEISIIN JA PALVELUIHIN (Me) 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021 Kustannustoiminta Ilmoitustuotot 39,5 38,3 76,6 Tilaustuotot 44,5 41,4 85,8 Paino- ja jakelutuotot 0,5 0,7 1,2 Muut tuotot 1,5 1,4 2,8 Kustannustoiminta yhteensä 86,0 81,8 166,4 Tuotanto- ja logistiikkapalvelut Ilmoitustuotot 0,3 Paino- ja jakelutuotot 19,6 17,0 33,9 Muut tuotot 1,2 0,7 1,4 Tuotanto- ja logistiikkapalvelut yhteensä 21,1 17,7 35,3 Kohdistamaton Ilmoitustuotot 2,7 2,1 4,6 Muut tuotot 2,7 2,6 5,3 Kohdistamaton yhteensä 5,4 4,7 9,9 Tuloslaskelman liikevaihto 112,5 104,2 211,6





KONSERNIN TASE (Me) 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 13,4 12,8 14,4 Liikearvo 73,2 73,3 79,3 Sijoituskiinteistöt 0,2 0,3 0,3 Aineelliset hyödykkeet 31,7 34,0 32,5 Käyttöoikeusomaisuuserät 6,7 7,8 7,8 Osuudet osakkuusyhtiöissä 4,3 7,7 8,5 Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 24,7 26,5 26,6 Muut pitkäaikaiset saamiset 0,9 0,6 0,8 Laskennalliset verosaamiset 2,0 1,2 1,5 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 2,5 1,6 2,4 Myyntisaamiset ja muut saamiset 22,0 19,0 18,0 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 0,0 0,0 0,7 Muut rahoitusvarat 0,1 0,1 0,1 Rahat ja pankkisaamiset 44,3 37,7 21,1 Varat yhteensä 226,1 222,7 214,0 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021 OMA PÄÄOMA JA VELAT OMA PÄÄOMA Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvan oman pääoman osuus 94,0 93,2 90,5 Määräysvallattomien omistajien osuus 0,0 -0,3 0,0 Oma pääoma yhteensä 94,0 93,0 90,5 PITKÄAIKAISET VELAT Laskennallinen verovelka 3,0 2,8 3,1 Pitkäaikaiset korolliset velat 54,8 57,6 58,9 Pitkäaikaiset korottomat velat 0,1 0,0 0,1 Pitkäaikaiset varaukset 3,3 1,8 2,7 LYHYTAIKAISET VELAT Lyhytaikaiset korolliset velat 9,7 11,1 9,6 Saadut ennakot 26,9 25,8 17,9 Ostovelat ja muut velat 30,8 30,4 30,5 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 3,6 0,2 0,9 Oma pääoma ja velat yhteensä 226,1 222,7 214,0





KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (Me) 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021 (6 kk) (6 kk) (12 kk) LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT Asiakkailta saadut maksut 121,5 113,8 213,8 Tavaroiden ja palvelujen toimittajille ja henkilöstölle suoritetut maksut -103,5 -92,4 -189,0 Maksetut korot -0,3 -0,1 -1,0 Saadut korot 0,0 0,1 0,1 Maksetut verot -1,2 -3,6 -5,2 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT 16,5 17,8 18,7 INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -0,6 - -8,3 Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -1,1 -1,5 -2,8 Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -1,0 -0,9 -1,5 Aineellisten ja aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 0,0 0,1 0,3 Investoinnit muihin pitkäaikaisiin rahoitusvaroihin 0,0 -4,6 -4,7 Liiketoimintojen myynti 16,5 Lainasaamisten lisäys/vähennys 0,0 0,6 0,5 Saadut osingot 5,4 13,9 14,2 INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT 19,2 7,5 -2,4 RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT Lainojen nostot 60,0 Lainojen takaisinmaksut -3,2 -0,2 -60,4 Rahoitusleasingvelkojen maksut -2,2 -2,1 -4,3 Määräysvallattomien osuuksien hankinta - - -0,2 Maksetut osingot -7,0 -5,0 -10,0 RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT -12,4 -7,3 -15,0 RAHAVAROJEN MUUTOS (lisäys+/vähennys-) 23,3 18,0 1,3 Rahavarat tilikauden alussa 21,1 19,8 19,8 Rahavarat tilikauden lopussa 44,4 37,8 21,1





Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osake- Muut Muut Kertyneet Määräys- pääoma sidotut vapaat voitto- vallatto- rahastot rahastot varat Yhteensä mien Yhteensä omistajien osuus OMA PÄÄOMA 31.12.2020 2257 270 7741 82297 92565 -161 92403 Laaja tulos: Tilikauden tulos 3635 3635 -124 3512 Muut laajan tuloksen erät: Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 2068 2068 2068 Tilikauden laaja tulos yht. 2068 2068 2068 Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako -5021 -5021 -5021 OMA PÄÄOMA 30.6.2021 2 257 270 9 809 80 911 93 247 -285 92 961 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osake- Muut Muut Kertyneet Määräys- pääoma sidotut vapaat voitto- vallatto- rahastot rahastot varat Yhteensä mien Yhteensä omistajien osuus OMA PÄÄOMA 31.12.2021 2 257 270 10 218 77 717 90 462 9 90 471 Laaja tulos: Tilikauden tulos 12350 12350 -14 12336 Muut laajan tuloksen erät: Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat -1792 -1792 -1792 Tilikauden laaja tulos yht. -1792 -1792 -1792 Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako -7030 -7030 -7030 OMA PÄÄOMA 30.6.2022 2 257 270 8 426 83 038 93 991 -6 93 985

Hankitut liiketoiminnot

Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiö Lehtisepät Oy osti 3.1.2022 allekirjoitetulla kaupalla Savon Paino Oy:n koko osakekannan Sanoma Media Finland Oy:ltä. Osakkeiden kauppahinta oli 2,3 Me, joka on maksettu rahana. Katsauskauden tulokseen sisältyy hankitun yhtiön liikevaihtoa 2,0 Me ja katsauskauden voittoa 0,3 Me. Kauppa oli Keskisuomalainen-konsernille edullinen. Sanomalehtipainotoiminnan toimialamurroksen takia alalla on ylikapasiteettia, mikä vaikutti kaupan hinnoitteluun ja laski sen hintaa. Lisäksi kaupan toteutumiseen vaikutti myyjän kanssa tehty painamisen alihankintasopimus. Hankittujen varojen arvo ylitti kauppahinnan ja hankitusta liiketoiminnasta syntyi negatiivinen liikearvo 0,4 Me. Negatiivinen liikearvo on tuloutettu liiketoiminnan muihin tuottoihin.

Hankinnasta syntyneet transaktiokulut 0,1 Me on kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin. Kun huomioidaan myös negatiivinen liikearvo, niin hankinnan vaikutus tilikauden tulokseen on yhteensä 0,6 Me.

Samalla yhtiöt sopivat Helsingin Sanomien, Ilta-Sanomien osapainosten ja HS Viikon painamisen alihankinnasta pitkäaikaisilla sopimuksilla. Painosopimusten arvioitu liikevaihto vuodelle 2022 on 3,3 Me.

Hankintamenolaskelma on alustava ja tarkentuu seuraavilla katsauskausilla. Yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot hankinnan osalta on seuraavat:

(1000 eur) Aineettomat hyödykkeet - Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 921 Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 6 Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset - Laskennallinen verosaaminen 7 Vaihto-omaisuus 301 Lyhytaikaiset myynti- ja muut saamiset 229 Rahavarat 1 702 Varat yhteensä 4 167 Laskennallinen verovelka 287 Pitkäaikaiset velat 7 Pitkäaikaiset varaukset - Ostovelat ja muut velat 1 127 Velat yhteensä 1 421 Nettovarat 2 746 Hankintameno 2 348 Liikearvo -398 Rahana maksettu kauppahinta 2 348 Hankitun tytäryrityksen rahavarat 1 702 Rahavirtavaikutus 646





Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat osakkeet ja osuudet, (Me) noteeratut noteeraamatt. Yhteensä Hankintameno 1.1.2022 23,5 3,2 26,6 Lisäykset - 0,0 0,0 Vähennykset 0,0 0,0 Käypään arvoon arvostaminen -2,0 -2,0 Kirjanpitoarvo 30.6.2022 21,5 3,2 24,7

Muista pitkäaikaisista rahoitusvaroista noteeratut (IFRS käyvän arvon hierarkiataso 1) ja noteeraamattomat (IFRS käyvän arvon hierarkiataso 3) osakkeet arvostetaan käypään arvoon. Noteeraamattomien osakkeiden käypä arvo perustuu johdon näkemykseen. Johdon näkemyksessä on otettu huomioon mahdolliset listaamattomista osakkeista saatavat kauppatiedot.

Korolliset velat 30.6.2022 30.6.2021 (Me) Tasearvot Käyvät arvot Tasearvot Käyvät arvot Pitkäaikaiset velat Rahalaitoslainat 51,2 49,8 53,3 53,5 Rahoitusleasingvelat 3,6 3,6 4,3 4,3 Pitkäaikaiset korolliset velat 54,8 53,4 57,6 57,8 Lyhytaikaiset velat Rahalaitoslainat 6,1 6,5 7,5 8,1 Rahoitusleasingvelat 3,1 3,1 3,5 3,5 Johdannaiset 0,5 0,5 0,1 0,1 Lyhytaikaiset korolliset velat 9,7 10,1 11,1 11,7

Korollisten velkojen käyvät arvot on laskettu diskonttaamalla velkaan liittyvät rahavirrat tilinpäätöspäivän markkinakorolla (IFRS käyvän arvon hierarkiataso 2). Kaikki korolliset velat kuuluvat jaksotettuun hankintamenoon arvostettuihin rahoitusvelkoihin ja valuutta on euro.

Bruttoinvestoinnit ja henkilökunta 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021 Bruttoinvestoinnit; Me 2,8 7,1 17,3 Bruttoinvestoinnit; % liikevaihdosta 2,5 % 6,8 % 8,2 % Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin kokopäiväisinä *) 1571 hlöä 1581 hlöä 1657 hlöä Mainosjakajien työsuhteita keskimäärin 3616 hlöä 3732 hlöä 3912 hlöä *) ei sisällä mainosjakajia Tunnusluvut 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021 Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos/osake, euroa 1,23 0,36 0,69 Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma/osake, euroa 9,36 9,29 9,01 Omavaraisuusaste, % 47,2 47,2 46,1 Konsernin vastuusitoumukset (Me) 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021 Pantit, vastuut ja takaukset Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä kiinteistöihin tai yrityskiinnityksiä Rahalaitoslainat 57,3 60,8 60,5 Annetut kiinteistökiinnitykset 6,0 42,7 6,0 Annetut yrityskiinnitykset 30,1 30,1 30,1 Tytäryhtiöosakkeet - 32,8 - Osakkuusyhtiön puolesta annetut takaukset - - -





Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat (1000 eur) 1-6/2022 1-6/2021 Tavaroiden myynti Osakkuus- ja yhteisyritykset 2 3 Palveluiden myynti Osakkuus- ja yhteisyritykset 5469 3207 Muu lähipiiri 3 0 Palveluiden ostot Osakkuus- ja yhteisyritykset 953 1581 Muu lähipiiri - - Johdon työsuhde-etuudet (1000 eur) 1-6/2022 1-6/2021 Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 1392 1325 Lakisääteinen Tyel-maksu 229 205 Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 82 73 Johdon kompensaatiot yhteensä 1704 1603

Tunnuslukujen laskentakaavat

Tulos/ osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos Keskimääräinen osakeantioikaistu osakkaiden lkm Oma pääoma/osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma Osakkeiden osakeantioikaistu lkm Omavaraisuusaste-% Oma pääoma x 100 Taseen loppusumma – saadut ennakot (=tilausvastuu) Käyttökate Liikevoitto + arvonalentumiset ja suunnitelman mukaiset poistot Käyttökate % Liikevoitto + arvonalentumiset ja suunnitelman mukaiset poistot Liikevaihto Oman pääoman tuotto-% (Tilikauden tulos) x 100 (ROE) Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana) Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto Liikevoitto +/- vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät Operatiivinen vertailukelpoinen käyttökate Liikevoitto + arvonalentumiset ja suunnitelman mukaiset poistot +/- vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät





Liite