Investissement important pour soutenir les organismes à vocation sociale axés sur l’égalité des genres

TORONTO, 25 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- En cette période de grande incertitude économique, le Canada doit faire des investissements visionnaires dans des entrepreneurs et des entreprises sous-financés et souvent négligés. La Fondation canadienne des femmes apporte sa contribution en investissant plus de deux millions de dollars dans 28 organismes à vocation sociale dirigés par et pour des femmes de divers horizons et des personnes bispirituelles, transgenres et non binaires au Canada.



Financé par le Programme de préparation à l’investissement d’Emploi et Développement social Canada récemment renouvelé, l’investissement ciblé apporte un soutien aux femmes noires, autochtones, racialisées, nouvellement arrivées ainsi qu’aux personnes 2SLGBTIQI+ et aux entrepreneurs et organismes qui cherchent à faire respecter l’équité et qui se heurtent à des obstacles au financement. C’est un catalyseur de changement communautaire et un stimulant économique, alors que le Canada subit les répercussions de la crise de la COVID-19.

Les organismes à vocation sociale accomplissent des missions sociales, culturelles ou environnementales tout en percevant des revenus financiers qui sont, en totalité ou en partie, réinvestis dans leurs objectifs. Souvent dirigés par des organismes caritatifs ou à but non lucratif, ils se situent à la frontière entre l’entreprise et la prestation de services, et regardent au-delà des profits. En fait, ils figurent souvent en première ligne des changements importants apportés dans leurs communautés. Au Canada, les femmes et les entrepreneurs soucieux d’équité sont les champions méconnus et insuffisamment soutenus des organismes à vocation sociale.

Parmi les organismes bénéficiaires de la Fondation canadienne des femmes, notons Go Thrive Go Inc. et Amelia Rising – Le Centre d’aide pour survivants d’agressions sexuelles de Nipissing qui lancent une application d’autothérapie, WINS (Women in Need Society) de Calgary qui agrandit un magasin de détail prospère afin d’employer des femmes aux prises avec la pauvreté, et Minwaashin Lodge : An Indigenous Women’s Support Centre qui forme des femmes des Premières Nations, des Métisses et des Inuites fuyant la violence de leur partenaire intime à l’artisanat culturel pour renforcer leur stabilité économique.

Ces bénéficiaires prévoient de développer et de renforcer leurs entreprises sociales ou de rentabiliser leurs programmes actuels au service de la communauté. Ils abordent un éventail de questions urgentes liées à la justice de genre comme les problèmes de violence, d’emploi, d’itinérance et d’insécurité du logement fondés sur le genre. En plus des fonds d’exploitation, la Fondation canadienne des femmes fournira aux bénéficiaires une formation personnalisée, un encadrement individualisé, un accès au soutien par des pairs et d’autres ressources qui leur permettront de faire prospérer leur entreprise et de réussir à améliorer les choses.

En tant que pair-conseiller, Nina Mistry, fondatrice et directrice générale de Go Thrive Go Inc., ligne d’aide aux victimes de viol, déclare : « J’ai vu de mes propres yeux comment les survivantes luttent contre les mauvais souvenirs, l’anxiété, la dépression et bien plus encore. » Mais elles doivent parfois attendre des mois pour obtenir des conseils financés par le gouvernement, les conseils privés étant souvent trop coûteux. En outre, les pics de violence fondée sur le genre provoqués par la pandémie ont engorgé les lignes de crise et limité leur capacité de réponse. « Cette situation m’a donné l’idée de l’application Go Thrive Go », explique Mme Mistry. Elle a fait équipe avec Amelia Rising – Le Centre d’aide pour survivants d’agressions sexuelles afin de développer cette application mobile d’autothérapie. L’outil vise à fournir un effort supplémentaire aux services communautaires d’aide aux victimes d’agressions sexuelles et à servir de ressource accessible aux survivantes en crise. « Ce financement jouera un rôle important dans le développement de notre produit minimum viable, qui sera partagé avec les centres d’aide aux victimes de viols de tout l’Ontario. »

« Les organismes à vocation sociale dirigés par et pour des femmes de divers horizons et des personnes de diverses identités de genre sont dignes de ce vote de confiance», déclare Paulette Senior, présidente et directrice générale de la Fondation canadienne des femmes. Lorsqu’on les aide à donner le meilleur d’elles-mêmes, les résultats sont remarquables. Leurs innovations uniques en matière de communauté et d’entreprise voient le jour à un moment particulièrement critique. » Le projet pilote 2020 de financement du Programme de préparation à l’investissement de la Fondation canadienne des femmes a donné des résultats prometteurs : 97 % des organismes à vocation sociale ont signalé une augmentation de leurs connaissances en matière de financement social, d’innovation sociale et de facteurs pouvant contribuer au succès de leur entreprise sociale.

« Les organismes à vocation sociale (OVS) jouent un rôle essentiel lorsqu’il s’agit d’offrir du soutien aux personnes les plus vulnérables de nos communautés, ce qui nous permet d’accroître l’équité au sein de la société. Les Noirs, les Autochtones et les femmes racisées, de même que les bispirituels, les transsexuels et les non binaires sont souvent les personnes qui se heurtent aux plus grands obstacles. Par conséquent, ces personnes sont celles qui sont le plus en mesure de trouver des solutions en vue de réduire ces obstacles à leur réussite. Le gouvernement du Canada est fier de s’associer à ses partenaires de soutien à la préparation, y compris la Fondation canadienne des femmes, afin de veiller à ce que les OVS disposent de ce qu’il faut pour mener à bien leur important travail », a indiqué la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould.

Un autre bénéficiaire, WINS (Women In Need Society) de Calgary va agrandir son magasin More Store, une friperie et un entrepôt. Les revenus seront réinvestis dans les programmes communautaires de la société, notamment House to Home pour les femmes et les familles vulnérables, Retail Ready pour les femmes qui acquièrent des compétences professionnelles dans le domaine de la vente au détail, et Warehouse Ready pour aider les gens à trouver un emploi stable en entrepôt. « En investissant dans l’expansion du magasin More Store, WINS peut mieux lutter contre la pauvreté, déclare Karen Ramchuk, présidente et directrice générale de WINS. Ce n’est qu’une des façons dont WINS aide directement les femmes de Calgary et leurs familles à passer de la survie à la prospérité. »

À propos de la Fondation canadienne des femmes

La Fondation canadienne des femmes est un organisme phare du mouvement pour l’égalité des genres au Canada. Grâce au financement, à la recherche, au militantisme et au partage des connaissances, nous travaillons à générer des changements systémiques.

Nous aidons les femmes, les filles et les personnes de diverses identités de genre à agir pour se sortir de la violence et de la pauvreté, et pour renforcer leur estime de soi et leur capacité de leadership. Depuis 1991, nos partenaires et donateurs ont fait don de plus de 150 millions de dollars à la Fondation pour financer plus de 2 500 programmes qui transforment des vies partout au pays.

