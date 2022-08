BANIMMO SA : Résultats semestriels 2022

Dutch French

Le bâtiment NETWORKS NØR, qui a été vendu à la Régie des bâtiments en décembre 2021, a été réceptionné provisoirement en mars 2022.

Signature le 11 août d’un accord de vente conditionnel avec la Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW), pour la vente sur plan d'un bâtiment de type bureaux avec laboratoires (9.500 m 2 ) à construire sur Veld 5 Oost du site The Loop à Gand, sous réserve de l'obtention du permis nécessaire. La réception est prévue pour le deuxième trimestre 2025.

) à construire sur Veld 5 Oost du site The Loop à Gand, sous réserve de l'obtention du permis nécessaire. La réception est prévue pour le deuxième trimestre 2025. Les revenus locatifs s'élèvent à € 2,1 millions, soit une augmentation significative par rapport à € 1,5 million au 30 juin 2021. Il s'agit principalement de la contribution des bâtiments NETWORKS Gent

One & Two.

One & Two. Le résultat net consolidé (IFRS) affiche un bénéfice de € 4,3 millions, contre € 3,0 millions au 30 juin 2021.

L’Actif Net Comptable par action s’élève à € 6,48 par rapport à € 6,10 au 31 décembre 2021.

Le taux d’occupation du portefeuille d’immeubles s’élève à 84,8%, en hausse de 2,3% par rapport au 31 décembre 2021.

Laurent Calonne, CEO:

« Malgré une année de transition, Banimmo réussit à réaliser un beau résultat positif au premier semestre. Le redressement de la rentabilité semble ainsi définitivement enclenché. »

Pour plus d’information, contactez :

Banimmo NV Laurent Calonne Werner Van Walle

Bischoffsheim 33 CEO Président du Conseil d’Administration

B-1000 Bruxelles laurent.calonne@banimmo.be werner.vanwalle@patronale-life.be



T +32 2 710 53 11

On Banimmo

Stock-listed on Euronext since 2007, Banimmo has more than 20 years of expertise as real estate developer and a development potential of almost 290.000 sqm of floor surface.

Patronale Life's entry into the capital as main shareholder has given the new management access to financial leverage and short decision lines.

The rejuvenated Banimmo is an innovative player, focusing on the needs of its future building users and with the ambition to follow up on the new trends that will revolutionise the real estate sector.

Our strategy is based on product differentiation, understanding our customer, service-based environments, mission driven actions and transparent communication.

