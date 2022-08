Cellebrite führt optimierten Workflow für Ermittlungsanalysen ein

French German

PETAH TIKVA, Israel, und TYSONS CORNER, Virginia, Aug. 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellebrite DI Ltd. (NASDAQ: CLBT), ein weltweit führender Anbieter von Digital-Intelligence-Lösungen für den öffentlichen und privaten Sektor, gab heute die Einführung eines automatisierten und sicheren Systems bekannt, das es Akteuren im Bereich Ermittlungsanalysen ermöglicht, Daten in einem integrierten Workflow zu sammeln, zu überprüfen und zu analysieren.



Durch die Bereitstellung eines sicheren und reibungslosen Prozesses bricht Cellebrite Informations-Silos auf und beschleunigt die Analyse von Beweisen. Der optimierte Prozess liefert Prüfern, Analysten und Staatsanwälten angereicherte Daten, damit sie ihre jeweiligen Aufgaben erfüllen können.

Mit einem effizienteren Workflow versetzt Cellebrite Behörden in die Lage, dem Analyseteam Daten zügig und mit sicherer Speicherung und Dekodierung bereitzustellen und einen umfangreicheren Ermittlungsdatensatz zu liefern.

Cellebrite verbessert die Skalierbarkeit, Nachvollziehbarkeit und Überprüfbarkeit im Vergleich zu früheren Methoden.

Ori Nurick, Executive Vice President, Portfolio Strategy bei Cellebrite, erklärte: „Bei komplexen Untersuchungen, die den Zugriff auf Daten erfordern, zählt jede Sekunde, und die Umwandlung der abgerufenen Daten in ein lesbares Format erleichtert den Strafverfolgungsbehörden die Arbeit. Indem wir die Datenübermittlung an das Ermittlungsteam rationalisieren, geben wir unseren Kunden die Werkzeuge an die Hand, mit denen sie ihre Arbeitsabläufe um Stunden verkürzen und den Staatsanwälten schneller Beweise vorlegen können.“

Über Cellebrite

Cellebrite (NASDAQ: CLBT) hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden zu ermöglichen, Leben zu schützen und zu retten, Justizverfahren zu beschleunigen und den Datenschutz in Gemeinwesen rund um die Welt zu wahren. Wir sind ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich von Digital-Intelligence-Lösungen für den staatlichen und privaten Sektor und ermöglichen es Organisationen, die Komplexität rechtlich zulässiger digitaler Ermittlungen durch die Optimierung der dazu erforderlichen Prozesse zu bewältigen. Die Digital-Intelligence-Plattform und die Digital-Intelligence-Lösungen von Cellebrite, denen Tausende von führenden Behörden und Unternehmen in aller Welt vertrauen, transformieren die Art und Weise, in der Kunden Daten bei rechtlichen Ermittlungen erfassen, prüfen, analysieren und verwalten. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.cellebrite.com , https://investors.cellebrite.com oder folgen Sie uns auf Twitter unter @Cellebrite .

Cellebrite Medien

Victor Cooper

Public Relations and Corporate Communications Director

+1 404.804.5910

victor.cooper@cellebrite.com