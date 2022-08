Cellebrite crée un flux automatisé entre les fonctions de collecte et celles d'analyse des données d’enquête

French German

PETAH TIKVA, Israël, et TYSONS CORNER, Virginie, 25 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellebrite DI Ltd. (NASDAQ : CLBT), un leader mondial des solutions d'Intelligence numérique (DI) pour les secteurs public et privé, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un système automatisé et sécurisé qui permet aux parties prenantes de l'analyse d'investigation de recueillir, d'examiner et d'analyser les données dans un flux de travail intégré.



En fournissant un processus sécurisé et sans heurts, Cellebrite décompose les silos et accélère l'analyse des preuves. Le processus simplifié fournit des données enrichies aux examinateurs, analystes et procureurs afin qu'ils puissent s'acquitter de leurs rôles respectifs.

Grâce à un workflow plus efficace, Cellebrite élimine les points problématiques en permettant aux agences de transmettre rapidement des données à l'équipe d'analyse avec un stockage et un décodage sécurisés, fournissant un ensemble de données d'investigation plus riche.

Cellebrite améliore ainsi évolutivité, fiabilité et traçabilité par rapport aux méthodes précédentes.

Ori Nurick, vice-président exécutif de la stratégie produits chez Cellebrite, a déclaré : « Chaque seconde compte dans les examens complexes qui nécessitent l'accès aux données, et la conversion des données récupérées en un format lisible facilite le processus d'application des lois. En simplifiant le transfert de données à l'équipe d'investigation, nous fournissons à nos clients les outils leur permettant de gagner des heures sur leurs flux de travail et de présenter plus rapidement des preuves aux procureurs. »

À propos de Cellebrite

La mission de Cellebrite (NASDAQ : CLBT) consiste à permettre à ses clients de protéger et de sauver des vies, d'accélérer la justice et de préserver la confidentialité dans les communautés du monde entier. Nous sommes un leader mondial des solutions d'intelligence numérique pour les secteurs public et privé, permettant aux organisations de maîtriser les complexités des enquêtes numériques avalisées par la loi en rationalisant les processus d'intelligence. La plateforme et les solutions d'intelligence numérique de Cellebrite, qui ont gagné la confiance de milliers d'agences et d'entreprises de premier plan dans le monde entier, transforment la façon dont les clients collectent, examinent, analysent et gèrent les données dans le cadre d'enquêtes légalement approuvées. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cellebrite.com , https://investors.cellebrite.com , ou suivez-nous sur Twitter @Cellebrite .