Clean Motion AB Delårsrapport januari-juni 2022

Elfordonstillverkaren Clean Motion AB presenterar sin delårsrapport för första halvåret 2022. Bolaget redovisar en försäljning på 573 (1 221) TSEK och ett rörelseresultat på -3 035 (-750) TSEK.



Göran Folkesson, VD, kommenterar:

” En intensiv sommar går mot en ännu intensivare höst! Aldrig tidigare har så många negativa signaler som el- och energikris, inflation, torka och värmeböljor skådats samtidigt. Men trots alla dysterheter är detta grunden till varför vi på Clean Motion, sedan vår start 2010, är fokuserade på att hitta resurs- och energieffektiva lösningar. Vi har nu börjat provköra vårt nya elfordon och hittills överträffar resultatet mina högt ställda förväntningar. En hel del arbete återstår, men med vår erfarenhet och genom nya samarbeten har vi kommit mycket långt med utvecklingen av vårt nya fordon. Jag ser fram emot att under hösten kunna presentera ett helt nytt fordon, med potential att såväl ekonomiskt som hållbarhetsmässigt vara den absolut bästa lösningen för framtidens städer.

Omvärlden

Denna vår och sommar har inneburit en lång rad tecken på att klimatet redan har förändrats. När vi dessutom har en energi- och elkris i Europa blir det tydligt att dagens stora och tunga fordon inte blir särskilt mycket bättre, bara för att de elektrifieras.

Elektrifiering framstår helt plötsligt som en mindre bra idé när man får betala 4€/kWh, vilket inträffade häromveckan i Baltikum. Morgondagens lösningar måste baseras på resurs- och energieffektivitet, vilket ju är Clean Motions DNA. Tyvärr saknas detta inslag i den populistiska valdebatten. Till och med tidigare representanter för fri marknad tävlar om hur skattepengar ska användas för att staten ska ta hand om stigande elräkningar, istället för att få elkunder att öka sin energieffektivitet.

Vikten av energieffektiva fordon

En viktig del av elektrifiering är givetvis batterier och batteriproduktion. Dagens elbilar har konstruerats med gigantiska batterier, som kan säljas tack vare statliga subventioner.

Men Litiumbatterier är energikrävande vid tillverkning och det går åt c:a 80kWh elenergi för att framställa 1 kWh batterier. Numera är en normal batteristorlek på en bil c:a 70kWh. För Northvolt One, uppe i Skellefteå är detta inget större problem, men för en fabrik i Göteborg, Mariestad eller Tyskland, så innebär det att bara i direkta elkostnader en ökad kostnad på 28.000 kr för ett batteripack (vid 4 kr/kWh högre elpris). Driftskostnaden blir inte heller ett vinnande argument. Till detta kommer stigande priser på råmaterial. Även om dessa förväntade kostnadsökningar självklart kommer att påverka Clean Motion, kommer det i ännu högre grad att drabba tyngre fordonsalternativ, vilket gör att vår konkurrenskraft kraftigt kommer att förstärkas.

Plötsligt framstår det som ganska självklart att inte bara elektrifiera utan att fokusera på resurs- och energieffektivitet. Detta har hela tiden varit fokus på våra lösningar, först i Zbee och sedan i ännu högre grad, i vårt projekt Re:Volt.

Elfordonet EVIG (tidigare Re:Volt)

Under våren och sommaren har vi gjort stora framsteg i utvecklingen. De första solpanelerna är testade och vi har även hunnit köra en hel del. Det kommer fortsatt att bli en intensiv utvecklingshöst, men jag kan säga att jag är fylld av tillförsikt. William Collings, som arbetat hos oss i 11 år och varit ansvarig för elsystem och mjukvara, tillträdde nyligen som CTO och kommer att driva projekt Re:Volt i mål. Vi har dessutom beslutat om att döpa produkten till ett mer svenskt namn, som bättre beskriver våra produktegenskaper (och som är lättare att skydda varumärkesmässigt). Namnet blir EVIG.

Samarbetsprojekten

Alla samarbetsprojekt är i full gång. Vi kommer att börja skriva kommersiella avtal under tredje kvartalet och räknar fortsatt med att kunna börja förse våra partners med fordon under fjärde kvartalet. Vi har i våra samarbetsprojekt tittat djupt in i våra kunders verksamhet. Som exempel i projektet, som jag kallar ”Fem myror är fler än fyra elefanter”, har vi beräknat att fyra st 3,5 tons lastbilar kan ersättas av fem av våra EVIG. Detta innebär väsentligt lägre kostnader. Detta räkneexempel är också ett tydligt tecken på vad som måste ske för en snabbare omställning till hållbara alternativ. Hade skatten på arbete sänkts och skatten istället riktats mot resursförbrukning så skulle detta omgående leda till en ännu snabbare omställning. Möjligheten att lösa transportbehoven med mindre fordon har också potential att minska behovet av tunga lastbilar och lindra den akuta bristen på lastbilschaufförer.

Samma komponenter, nya marknader

Med sommarens skenande elpriser, har vi börjat titta på möjligheten att utnyttja våra komponenter i elsystemet för att skapa en produkt för hushåll. En Carport innehållande fyra solcellstak och batteripack med tillhörande elektronik och uppkoppling skulle kunna vara en lösning för att åstadkomma en intelligent elproduktion och energilagring. Vid en snabb marknadsöverblick ser vi ut att kunna ta fram en mycket konkurrenskraftig produkt, med ett målpris på runt 140 TSEK (efter bidrag), vilket med nuvarande energimarknad skulle ha en återbetalningsperiod på runt sex år. En första anblick ger att vi har mycket bra förutsättningar att skapa en bra produkt med konkurrenskraftigt pris som dessutom hjälper till att sänka produktkostnaden för EVIG genom större komponentvolymer. Att nå produktionsstart med EVIG är dock prioriterat, men vi kommer att titta närmare på detta projekt senare under året för eventuell lansering 2023.

JV med The Techno Creatives

Förra veckan presenterade vi ett JV med The Techno Creatives. Namnet på bolaget blir Electric Vehicle Cloud Technology AB och kommer att utveckla våra tjänster för uppkopplade fordon. Fördelarna med JV-bolaget är att det lyfter en stor kostnadsmassa från vår egen utvecklingsbudget, The Techno Creatives tillför JV-bolaget 7,5 MSEK samtidigt som vi drar nytta av tidigare gjort arbete och kompetens från The Techno Creatives. Det öppnar också möjligheten att sälja lösningen till tredje part. Jag ser uppkopplade fordon som en absolut nödvändighet för kommersiella fordonsflottor och i och med samarbetet bidrar detta till en avlastning för vår egen utvecklingsverksamhet som i större utsträckning kan fokusera på fordonsutvecklingen. Jag ser mycket positivt på detta JV, det är mycket logiskt på ett tekniskt plan. Det är också positivt att vi nu har en ny, kapitalstark aktieägare som förra veckan ägde 1,4 miljoner aktier (1,1m den 30/6 enligt Euroclear) och som dessutom planerar att köpa aktier för ytterligare 2,5 MSEK under tredje kvartalet för att nå drygt 5% ägande.

Finansiering

Vad gäller vår framtida finansiering så är huvudscenariot optionsprogrammet TO1. Två teckningsoptioner TO1 ger rätt att teckna 1 ny aktie till kurs 1,47 under perioden 3-28 oktober. Vid fullt nyttjande av dessa optioner tillförs bolaget 18,7 MSEK före emissionskostnader.

Produktionskapacitet

Med nuvarande anläggning i Trollhättan bedömer vi att vi skall kunna leverera 40 fordon per månad. Vi förväntar oss givetvis ett betydligt större behov och tittar på olika alternativ som skall kunna täcka en produktionskapacitet på c:a 5.000 fordon per år. Beslut om kapacitetsökning kommer att fattas under fjärde kvartalet. Mikrofabrikskonceptet med fortsatt global expansion gäller fortfarande.”

Rapporten i sin helhet bifogas.

Lerum, 2022-08-25

