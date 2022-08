Hepsor ASi tütarettevõte Hepsor 3TORNI OÜ sõlmis ehituslepingu Ojakalda Kodud projekti ehitamiseks

English Estonian

Hepsor ASi kontserni ettevõte Hepsor 3TORNI OÜ ja Mitt & Perlebach OÜ allkirjastasid 25. augustil 2022 lepingu Ojakalda Kodud arendusprojekti ehitamiseks Tallinna ja Harku piirile. Ehituslepingu mahuks on ligikaudu 14,1 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Võttes arvesse toormehindade kiiret muutumist ning tarneahelaprobleeme sõlmiti ehitusleping avatud eelarve ehk muutuva lõpphinnaga lepinguna.

Kolmetornilises majas, mis valmib 2024. aasta kevadel, on kokku 101 avarat perekorterit ning seda ümbritsevad mitu mänguväljakut ja palju rohelust. Hooned asuvad Harku järve vahetus läheduses, majade kõrvalt kulgeb Harku-Nõmme terviserada, olemas on head ühendused kesklinnaga ja teiste linnaosadega nii ühistranspordi, ratta kui autoga.

Hepsori juhatuse liikme Henri Laksi sõnul jätkatakse juba varem planeeritud projektide sh Ojakalda Kodud ja Manufaktuuri Kvartal arendustega, kuid kontsern pöörab varasemast enam tähelepanu globaalsest ebakindlusest tingitud riskidele, mis kaasnevad uute projektide viimisega müügi- ja ehituse staadiumisse.

