Juniper Systems Limited présente la toute nouvelle tablette renforcée Mesa Pro

BIRMINGHAM, Royaume-Uni, 25 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Juniper Systems Limited est ravie d'entrer sur le marché des tablettes renforcées de 10 pouces avec l'introduction et lancement de la toute nouvelle tablette renforcée Mesa ® Pro . Equipée de processeurs de 11egénération Intel® Core™, d'un système d'exploitation Microsoft® pour Windows 11, d'options de personnalisation de l'appareil, d'un écran 10 pouces lisible en plein soleil et de la conception Juniper Rugged™, la Mesa Pro sera la tablette renforcée de 10 pouces la plus robuste du marché. La Mesa Pro est désormais disponible en pré-commande et sera expédiée à partir du quatrième trimestre 2022.



« Nous sommes ravis de pénétrer le marché des tablettes renforcées de 10 pouces pour la première fois », a déclaré M. Darren Hellstern, chef de produit pour la Mesa Pro chez Juniper Systems, Inc. « La Mesa Pro offre un traitement puissant, une conception robuste conçue pour n'importe quel environnement, et constitue un poste de travail polyvalent qui peut être utilisé dans le bureau ou sur le terrain. »

Les unités Mesa Pro standard sont équipées d'un processeur Intel Core i5 de 11e génération et de 16 Go de RAM LPDDR4x. Des versions Intel Core i7 et Celeron™ du dispositif sont également disponibles. Chaque configuration de la Mesa Pro offre de puissantes performances et permet aux utilisateurs de sélectionner un niveau de performance informatique qui correspond le mieux à leurs besoins, tout en ayant des options qui répondent à leur budget.

« C'est la première fois que nous proposons différents niveaux de performance pour l'un de nos appareils », a commenté M. Hellstern. « Les besoins des utilisateurs variant considérablement, il était important pour nous d'offrir des catégories de performance. De l'exécution des programmes CAD à la visualisation des plans de construction, en passant par la cartographie et les solutions de véhicules montés, la Mesa Pro répond aux besoins de traitement de nombreux utilisateurs. Nous sommes heureux d'aider les utilisateurs à déterminer le niveau de performance dont ils ont besoin. »

Le Mesa Pro de 10 pouces rejoint la famille actuelle de tablettes de 7 pouces Mesa. La famille Mesa a été lancée en 2010 avec le lancement du bloc-notes renforcé Mesa. La gamme Mesa actuelle de Juniper Systems comprend la Mesa 3 exécutant des systèmes d'exploitation Windows ou Android™. Avec le lancement de la Mesa Pro, des tablettes Mesa de 7 et 10 pouces sont désormais disponibles.

« Les dispositifs Mesa servent nos clients depuis plus d'une décennie », a déclaré M. Simon Bowe, directeur général de Juniper Systems Limited. « Nous sommes fiers d'ajouter la Mesa Pro à notre gamme formidable de tablettes et d'offrir davantage d'options aux utilisateurs du monde entier. »

Pour en savoir plus sur la Mesa Pro, consultez notre page produit . Juniper Systems Limited accepte désormais les pré-commandes pour la Mesa Pro. Pour être parmi les premiers à la recevoir, veuillez nous contacter pour en savoir plus sur les tarifs, les personnalisations et la disponibilité.

À propos de Juniper Systems Limited

Basé à Logan, dans l'Utah, aux États-Unis, et à Birmingham, au Royaume-Uni, Juniper Systems ( https://junipersys.com ) est un leader mondial de la conception et de la fabrication d'ordinateurs de poche ultra-renforcés, de récepteurs GNSS et de logiciels de cartographie, créant des solutions de collecte de données sur le terrain pour une utilisation dans des environnements extrêmes. Depuis 1993, les professionnels utilisent la technologie mobile innovante de Juniper Systems dans les secteurs ferroviaire, géomatique, cartographique, topographique, de la construction, industriel, des ressources naturelles, minier, militaire, des services et du secteur public.

