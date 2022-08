English Danish

Selskabsmeddelse

25. august 2022

Meddelelse nr. 19

NKT A/S offentliggør resultatet af sit købstilbud på hybridobligationer

NKT A/S kan nu offentliggøre resultaterne af invitationen til indehavere af virksomhedens

EUR 150 mio. hybridobligationer, med forfald 3018, med ISIN-kode DK0030427661 ("Værdipapirerne"), om at udbyde sådanne Værdipapirer til køb af NKT A/S mod kontanter ("Købstilbudet").



Købstilbuddet blev offentliggjort den 22. august 2022 og blev afgivet i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne angivet i udbudsmaterialet dateret den 22. august 2022.

Ved udløbet af Købstilbuddet, som nu er indtruffet, var EUR 94.272.000 i samlet hovedstol af Værdipapirerne blevet gyldigt udbudt i henhold til Købstilbuddet. Det meddeles herved, at NKT A/S har accepteret køb af EUR 94.272.000 i samlet hovedstol af Værdipapirerne.



Købesummen, sammen med eventuelle påløbne og ubetalte renter på Værdipapirerne, udbetales til indehaverne, såfremt Værdipapirerne er godkendt til køb af NKT A/S.

Afregning af Købstilbuddet finder sted den 1. september 2022.



Udestående Værdipapirer, som ikke er accepteret til køb af NKT A/S, bliver indløst den 12. september 2022 (“Indløsningsdatoen”) til en indløsningskurs svarende til Værdipapirernes hovedstol med påløbne renter indtil dagen før indløsningsdatoen.

Danske Bank, Nordea Bank abp og Nykredit A/S har været dealer managers og tender agents i processen.

Informationen i denne meddelelse ændrer ikke på de finansielle forventninger til 2022 for NKT.

Kontakt

Investor Relations: Michael Nass Nielsen, Head of Investor Relations, tel: +45 2494 1654

Presse: Louise W. Naldal, Head of Group Communications, tel: +45 2982 0022

