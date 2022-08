English Danish

Selskabsmeddelse

25. august 2022

Meddelelse nr. 20

NKT A/S udsteder grønne hybridobligationer

NKT A/S har nu prissat de nye EUR-denominerede grønne hybridobligationer ("Værdipapirerne").

Den samlede hovedstol for Værdipapirerne vil være EUR 150.000.000. Udstedelseskursen for Værdipapirerne vil være 100%, og Værdipapirerne vil bære en kupon på 7,240% p.a. indtil første indfrielsesdato. Afviklingsdatoen for Værdipapirerne er

1. september 2022, mens udløbsdatoen er 1. juli 3022 med en første indfrielsesdato den 1. juli 2026.



- Vi er tilfredse med den succesfulde udstedelse af de ​​nye grønne hybridobligationer, hvor vi har set stor investorinteresse, der understøtter vores vækstambitioner om at forbinde en grønnere verden med kabelløsninger af høj kvilitet. Det er en anerkendelse fra investorerne, som forventer, at NKT fortsat vil være en nøglespiller på det voksende marked for kabelløsninger over de kommende år, siger Line Andrea Fandrup, CFO i NKT.

Nettoprovenuet fra Værdipapirerne vil blive anvendt til finansiering eller refinansiering af materielle aktiver og driftsudgifter, der er vurderet at have tydelige bæredygtige fordele i overensstemmelse med NKT’s Green Finance Framework.



Værdipapirerne er beregnet til notering på Nasdaq Copenhagen A/S’ regulerede marked (under segmentet Sustainable Debt) senest den 31. december 2022.



Danske Bank A/S, Nordea Bank Abp og Nykredit Bank A/S fungerede som fælles bookrunners for Værdipapirerne.



Informationen i denne meddelelse ændrer ikke de finansielle forventninger for 2022 for NKT.

Kontakt

Investor Relations: Michael Nass Nielsen, Head of Investor Relations, tel: +45 2494 1654

Presse: Louise W. Naldal, Head of Group Communications, tel: +45 2982 0022

