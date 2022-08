メディア・アドバイザリー:Ultragenyx Japan社、ムコ多糖症VII型の治療薬「メプセヴィ®点滴静注液10㎎®」[ベストロニダーゼ アルファ (遺伝子組換え)]の日本での販売開始を発表

Mepsevii®は生命を脅かすこの希少な代謝性疾患に対して承認された唯一の治療剤である。

August 25, 2022 22:03 ET | Source: Ultragenyx Pharmaceutical Inc. Ultragenyx Pharmaceutical Inc.

Novato, California, UNITED STATES