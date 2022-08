English Finnish

DIGITALIST GROUP OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 26.8.2022 klo: 9:00

DIGITALIST GROUP –KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.06.2022

YHTEENVETO

Huhtikuu – kesäkuu 2022 (vuoden 2021 vertailuluvut suluissa):

Liikevaihto 5,3 milj. euroa (4,8 milj. euroa), kasvua 10,0%.

EBITDA - 1,0 milj. euro (-1,1 milj. euroa), -19,3% liikevaihdosta (-24,0%).

EBIT -1,0 milj. euroa (-2,2 milj. euroa*), -19,5% liikevaihdosta (-45,7%).

Katsauskauden tulos -1,8 milj. euroa (-2,8 milj. euroa*), -33,5% liikevaihdosta (-57,8%).

Tulos per osake (laimennettu ja laimentamaton) -0,00 euroa (-0,00 euroa).





Katsauskausi tammikuu - kesäkuu 2022 (vuoden 2021 vertailuluvut suluissa):

Liikevaihto 10,4 milj. euroa (9,6 milj. euroa), kasvua 8,5%.

EBITDA -1,4 milj. euroa (-1,8 milj.euroa), -13,4% liikevaihdosta, (-19,1%).

EBIT -2,3 milj. euroa (-3,4 milj.euroa*), -22,0% liikevaihdosta (-35,9%).

Katsauskauden tulos -3,1 milj. euroa (-3,5 milj.euroa*), -30,2% liikevaihdosta ( -36,7%).

Tulos per osake (laimennettu ja laimentamaton) -0,00 (-0,01) euroa.

Liiketoiminnan rahavirta -1,3 milj.euroa (-1,9 milj. euroa).

Henkilökunnan lukumäärä katsauskauden lopussa 161 (175), vähennystä 8,0%.





*) Vertailukautena 2021 liikearvon alaskirjaus oli 0,5 milj. euroa.

Tulevaisuuden näkymät

Vuonna 2022 liikevaihdon ja käyttökatteen (EBITDA) odotetaan kehittyvän positiivisesti verrattuna vuoteen 2021.

Toimitusjohtajan katsaus

Geopoliittisen tilanteen, nousevan inflaation ja lisääntyvän kustannuspaineen aiheuttamasta uudesta markkinoiden myllerryksestä huolimatta Digitalist Group onnistui kasvattamaan liikevaihtoaan 8,5 prosenttia 9,6 miljoonasta eurosta 10,4 miljoonaan euroon edellisen vuoden ensimmäiseen puolivuotiskauteen verrattuna. Suomen ulkopuolelta saadun liikevaihdon osuus nousi katsauskaudella 84 prosenttiin.

Myös käyttökate (EBITDA) parani hieman katsauskaudella edellisen vuoden ensimmäiseen puolivuotiskauteen verrattuna. Jatkamme työtämme positiivisten lukujen saavuttamiseksi mukaan lukien ensisijaisesti vahvempi liikevaihdon kehitys, mutta myös jatkuva keskittyminen kustannusten hallintaan ja toimintamallien tehostamiseen. Konserni- ja yleiskustannusten leikkaamisen lisäksi olemme toteuttaneet konserniyhtiöissä yksityiskohtaisia ​​säästötoimenpiteitä, jotka ovat pienentäneet kustannusrakennetta toiselle puolivuotiskaudelle.

Olemme vuoden aikana jatkaneet investointeja ja kehitystyötä LeanLab SaaS -palveluumme, joka on nyt kasvamassa edistyneeksi huippuluokan asiakasyhteistyöalustaksi CX-innovaatioille.

Liiketoiminta-alueemme FutureLab yhdistää uusien kestävän kehityksen pakkausmateriaalien parissa työskentelevät innovatiiviset start-up -yritykset kaupallisiin asiakkaisiin. FutureLab on katsauskaudella herättänyt lisääntynyttä kiinnostusta potentiaalisten asiakkaiden keskuudessa ja jatkamme investointeja kestävän kehityksen pakkausliiketoiminnan kasvattamiseksi edelleen.

Liikevaihdon vahvistaminen on edelleen tärkein prioriteettimme. Toisen puolivuotiskauden käynnistyessä työstämme uusia mielenkiintoisia projekteja, joissa pyrimme varmistamaan asiakkaidemme liiketoimintojen menestyksen myös tulevaisuudessa hyödyntämällä ainutlaatuista osaamistamme brändin, designin ja teknologian osalta. Lisäksi pyrimme edelleen laajentamaan avoimen lähdekoodin teknologiatarjontaamme sekä Suomen että Ruotsin markkinoilla.

Markkinamme on varsin kilpailtu, paitsi uusien asiakkaiden hankinnassa myös erityisesti kilpailussa parhaista kyvyistä. Uskomme, että kulttuurimme ja henkilöstöön keskittyminen ovat olennaisia ​​edellytyksiä kyvyllemme pitää parhaat ihmiset. Ensimmäisen puolivuotiskauden päätyttyä haluan kiittää upeita ja lahjakkaita ihmisiä kaikissa studioissamme keskittymisestä siihen, mitä osaamme parhaiten: arvon tuottamiseen asiakkaillemme.

/ Toimitusjohtaja Magnus Leijonborg

SEGMENTTIRAPORTOINTI

Digitalist Group raportoi liiketoimintansa yhdessä segmentissä.

LIIKEVAIHTO

Toisella vuosineljänneksellä konsernin liikevaihto oli 5,3 milj. euroa (4,8 milj. euroa), mikä on 10,0% parempi kuin edellisvuonna. Liikevaihdon kasvu on saavutettu myynnillä uusille asiakkaille ja uusilla projekteilla olemassaoleville asiakkaille.

Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 10,4 milj. euroa (9,6 milj. euroa), mikä oli 8,5% parempi kuin edellisvuonna. Aktiivinen asiakastyö on alkanut lupaavasti näkymään liikevaihdossa. Suomen ulkopuolisen liikevaihdon osuus on kasvanut ollen 84% (78%).

TULOS

Toisella vuosineljänneksellä käyttökate (EBITDA) oli -1,0 milj. euroa (-1,1 milj. euroa), liiketulos (EBIT) oli -1,0 milj. euroa (-2,2 milj. euroa) ja tulos ennen veroja -1,8 milj. euroa (-2,8 milj. euroa). Käyttökatetta (EBITDA) heikensi kertaluontoiset 0,2 milj. euron kulut (0,3 milj. eur). Toisen vuosineljänneksen tulos oli -1,8 milj. euroa (-2,8 milj. euroa), tulos per osake oli -0,00 euroa (-0,00 euroa). Vertailuvuoden toisen vuosineljänneksen liiketulokseen ja tulokseen vaikutti liikearvon alaskirjaus 0,5 milj. euroa.

Katsauskaudella EBITDA oli -1,4 milj. euroa (-1,8 milj. euroa), EBIT -2,3 milj. euroa (-3,4 milj. euroa) ja tulos ennen veroja -3,2 milj. euroa (-3,4 milj. euroa). Katsauskauden EBITDA:an paranemiseen vaikutti liikevaihdon kasvu ja kiinteiden kulujen karsinta. Rahoituserät nettona olivat -0,9 milj. euroa (-0,0 milj. euroa), vertailukautena 2021 tase-eristä kirjatut realisoitumattomat valuuttakurssivoitot paransivat rahoituseriä. Katsauskauden tulos oli –3,1 milj. euroa (-3,5 milj. euroa), tulos per osake oli -0,00 euroa (-0,01 euroa) ja liiketoiminnan rahavirta/osake oli -0,00 euroa (0,00 euroa). Vertailukauden toisen vuosineljänneksen liiketulokseen ja tulokseen vaikutti yhtiön liikearvon alaskirjaus 0,5 milj. euroa.

PÄÄOMAN TUOTTO

Konsernin oma pääoma oli -28,1 milj. euroa (-20,9 milj. euroa). Konserni oma pääoma oli pääomalainat huomioiden -13,1 milj. euroa (-20,9 milj. euroa). Lisätietoa pääomalainoista löytyy katsauksen kohdassa: Lähipiiritapahtumat. Oman pääoman tuotto (ROE) oli negatiivinen. Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli -31,3 (-64,2) prosenttia.

INVESTOINNIT

Katsauskaudella ei tehty merkittäviä investointeja (0,0 milj. euroa).

TASE JA RAHOITUS

Taseen loppusumman oli 13,2 milj. euroa (16,6 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli -212,2% (-126,5%). Konsernin likvidit varat olivat katsauskauden lopussa 0,4 milj. euroa (0,5 milj.).

Konsernin taseessa oli katsauskauden lopussa 10,8 milj. euroa (10,3 milj. euroa) rahoituslaitoslainoja sisältäen käytössä olevat pankkitililimiitit.

Korolliset velat 30.06.2022 olivat yhteensä 34,3 milj. euroa (30,9 milj. euroa). Lähipiirilainoja oli yhteensä 21,8 milj. euroa (20,1 milj. euroa). Vaihtovelkakirjalainojen yhteismäärä 30.6.2022 oli 5,8 milj. euroa (20,1 milj. euroa) ja pääomalainojen 15,0 milj. euroa (0,0 milj. euroa). Lyhytaikaisia lähipiirilainoja on 1,1 milj. euroa. Tiedot lähipiiriyhtiöiden kanssa katsauskauden aikana solmituista lainasopimuksista ovat katsauksen kohdassa: Lähipiiritapahtumat.

RAHAVIRTA

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella -1,3 milj. euroa (-1,9 milj. euroa), parannusta 0,6 milj. euroa. Yhtiön likvidien varojen kehittymiseen on vaikuttanut kannattavuuden paraneminen ja käyttöpääoman muutos.

Myyntisaamisten kiertoajan lyhentämiseksi konserni myy osan suomalaisista myyntisaatavistaan. Toisella vuosineljänneksellä myytiin myyntisaamisia 1,5 milj. euroa (0,8 milj. euroa).

LIIKEARVOT



Konsernin taseessa oli 30.6.2022 liikearvoa 4,9 milj. euroa (6,9 milj. euroa). Yhtiö on testannut liikearvot IAS 36:n mukaisesti tilanteessa 30.6.2022 ja todennut, että alaskirjaustarvetta ei ole.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrä oli katsauskauden aikana keskimäärin 166 (177) ja kauden lopussa 161 (175). Katsauskauden lopussa konsernin henkilöstöstä 61 henkeä (64) oli työsuhteessa Suomen yhtiöissä ja 100 (111) henkeä konsernin ulkomaisissa yhtiöissä. Katsauskauden aikana henkilöstön määrä väheni 4 henkilöllä.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vaihto ja kurssi

Katsauskauden yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 0,04 (0,05) euroa, alin 0,02 (0,03) euroa ja päätöskurssi 30.06.2022 oli 0,02 (0,05) euroa. Katsauskauden keskikurssi oli 0,03 (0,04) euroa. Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 32 568 458 (47 442 662) kappaletta, mikä vastaa 5,00 (7,29) prosenttia osakkeiden lukumäärästä katsauskauden lopussa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla 30.06.2022 oli 13 671 478 (30 337 660) euroa.

Osakepääoma

Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli katsauskauden alussa 585 394,16 euroa ja osakkeiden lukumäärä 651 022 746 kappaletta. Kauden lopussa osakepääoma oli 585 394,16 euroa ja osakkeiden lukumäärä 651 022 746. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja katsauskauden lopussa yhtiöllä on hallussaan omia osakkeita 7 664 943, 1,2% kaikista osakkeista.

Optio-ohjelmat 2019 ja 2021

Yhtiön optio-ohjelmaan 2019 kuuluvista optioista on jaettu 2019A1 ja 2019A2 –sarjaan kuuluvia optio-oikeuksia yhteensä 1.302.000 kappaletta, joiden perusteella on mahdollista merkitä optio-ohjelman ehtojen mukaan enintään 1.302.000 kappaletta Yhtiön uusia osakkeita. Muut optio-ohjelmaan 2019 kuuluvat optio-oikeudet ovat rauenneet.

Yhtiön optio-ohjelmaan 2021 kuuluvat optio-oikeudet on merkitty tunnuksilla 2021A1, 2021A2, 2021B1, 2021B2 ja 2021C1. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 60.000.000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 60.000.000 Yhtiön uutta osaketta. Optio-ohjelmaan kuuluvista optioista on jaettu 2021A1 ja 2021A2 –sarjaan kuuluvia optio-oikeuksia yhteensä 38.450.000 kappaletta. Jaetuista optioista 7.200.000 kappaletta ovat rauenneet, joten optio-ohjelman ehtojen perusteella on mahdollista merkitä enintään 31.250.000 kappaletta Yhtiön uusia osakkeita.

Katsauskauden päättymiseen mennessä allokoitujen optioiden teoreettinen kulu on noin 1,0 miljoonaa euroa, joka kirjataan kuluksi IFRS 2 mukaan vuosina 2021-2025. Kulukirjauksesta 0,3 miljoonaa euroa kohdistuu vuodelle 2022. Kulukirjauksella ei ole kassavirtavaikutusta.

Kuvaukset optio-ohjelmista on luettavissa yhtiön verkkosivuilta https://digitalist.global .

Osakkeenomistajat

Osakkeenomistajien lukumäärä 30.06.2022 oli 5 298 (4 813). Yksityishenkilöt omistivat 10,3 (9,3) prosenttia ja yhteisöt 89,7 (90,7) prosenttia. Hallintarekisteröityjä oli yhteensä 3,6 (2,7) prosenttia osakkeista.

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT JA JOHDON LIIKETOIMET

Rahoitusjärjestelyt lähipiirin kanssa:

Pääomalaina Holdix Oy Ab 23.3.2022

Maaliskuussa Yhtiön hallitus päätti käyttää Holdix Oy Ab:n Digitalist Group Oyj:lle antamaa Oikeutta ja muuntaa kolme neljäsosaa Vaihtovelkakirjoista Muunnetuiksi velkakirjoiksi ja muuntaa niiden nimellisarvoinen pääoma, yhteensä 4.545.827,70 euroa ja Muunnettujen Velkakirjojen pääomien maksamaton, Vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukainen korko, osakeyhtiölain 12 luvun 1§:n ja 2§:n säännösten täyttäväksi pääomalainaksi Ehtojen muuten pysyessä soveltuvin osin samoina. Holdix Oy Ab on Digitalist Groupin toiseksi suurin osakkeenomistaja.

Lainasopimus Turret Oy Ab:n kanssa 24.3.2022

Digitalist Group Oyj sopi Turret Oy Ab:n kanssa 500.000 euron lainasta. Laina on markkinaehtoinen ja se erääntyy maksettavaksi 30.4.2023. Turret Oy Ab on Digitalist Groupin suurin osakkeenomistaja.

Digitalist Group Oyj sopi ruotsalaista Yangi AB:tä koskevasta järjestelystä, jossa Digitalist Groupin ruotsalainen tytäryhtiö Grow AB merkitsi aiemmin sille myönnettyyn optioon perustuen yhteensä 11.111 kappaletta ruotsalaisen Yangi AB:n osaketta yhteensä 5.000.000 SEK:n merkintähintaan. Taloudellisen joustavuuden parantamiseksi Grow AB sen jälkeen myi merkitsemistään Yangi AB:n osakkeista yhteensä 7.778 kappaletta Turret Oy Ab:lle yhteensä 6.300.000 SEK:n kauppahinnalla.

Yhtiö on tiedottanut järjestelystä pörssitiedotteella 24.3.2022.

Lainasopimus Turret Oy Ab:n kanssa 27.6.2022

Digitalist Group on sopinut Turret Oy Ab:n kanssa 1.200.000 euron lyhytaikaisesta lainasta. Laina on sovittu markkinaehtoisesti ja se erääntyy maksettavaksi 31.10.2022. Turret Oy Ab on Digitalist Groupin suurin osakkeenomistaja.

Yhtiö on tiedottanut järjestelystä pörssitiedotteella 27.6.2022.

MUITA TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN TAPAHTUMIA

Muutoksia Digitalist Groupin johdossa 31.5.2022

Digitalist Group ja Yhtiön talousjohtaja sopivat talousjohtajan lopettavan Yhtiön palveluksessa 31.5.2022 lähtien. Yhtiön toimitusjohtaja vastaa toistaiseksi myös talousjohtajan vastuulla olevien tehtävien hoitamisesta.

Rekisteröintiasiakirja 28.6.2022

Finanssivalvonta hyväksyi 28.6.2022 Digitalist Group Oyj:n arvopaperimarkkinalain mukaisen rekisteröintiasiakirjan ("Rekisteröintiasiakirja"). Rekisteröintiasiakirja sisältää tietoja Yhtiöstä sekä sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta. Rekisteröintiasiakirja on voimassa 12 kuukautta sen hyväksymisestä.

Rekisteröintiasiakirja on sen koko voimassaoloajan saatavilla sähköisessä muodossa suomenkielisenä Yhtiön internet-sivuilta osoitteesta https://investor.digitalistgroup.com/fi/investor/shares/share-issues. Rekisteröintiasiakirjasta on mahdollista saada maksuton paperituloste tilaamalla se sähköpostitse osoitteesta communications@digitalistgroup.com tai postitse osoitteesta Digitalist Group Oyj, Pohjoisesplanadi 35 A, 00100 Helsinki. Esite on julkaistu ja saatavana vain suomenkielisenä.

Katsauskauden pörssitiedotteet ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://digitalist.global/investors/releases

Yhtiökokous 26.4.2022

Yhtiö piti 26.4.2022 varsinaisen yhtiökokouksen. Yhtiökokouksen pöytäkirja sekä päätökset ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla https://digitalist.global/investors/hallinnointi/yhtiökokous

Yhtiökokous valitsi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Johan Almquistin, Paul Ehrnroothin, Peter Erikssonin, Esa Matikaisen, Maria Olofssonin sekä Andreas Rosenlewin. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen 26.4.2022 pitämässään kokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Esa Matikaisen sekä varapuheenjohtajaksi Andreas Rosenlewin. Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan, jonka puheenjohtajaksi valittiin Esa Matikainen ja jäseniksi Peter Eriksson ja Maria Olofsson.

Hallitus arvioi puolivuosikatsauksen julkaisupäivänä tarkastusvaliokunnan jäsenten riippumattomuuden Hallinnointikoodin 2020 suositusten mukaisesti seuraavasti. Esa Matikainen ja Maria Olofsson ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajasta. Peter Eriksson on riippumaton yhtiöstä ja riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai kaikkien tai joidenkin edellä mainittujen yhdistelmistä yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 325.511.370 osaketta.

Hallitukselle annettiin oikeus päättää em. valtuutuksen rajoissa kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien ehdoista, kuten siitä, että merkintähinnan maksu voi tapahtua paitsi rahalla myös kuittaamalla merkitsijällä yhtiöltä olevaa saatavaa.

Hallitus valtuutettiin päättämään merkintähinnan merkitsemisestä joko osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos tähän on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi sekä konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi.

Valtuutus on voimassa vuonna 2023 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka. Valtuutusta ei ole käytetty puolivuosikatsauksen julkaisupäivään mennessä.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 65.102.000 oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa vuonna 2023 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka. Valtuutusta ei ole käytetty puolivuosikatsauksen julkaisupäivään mennessä.

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Raportointikauden jälkeen ei ole tapahtunut merkittäviä tapahtumia.

RISKIENHALLINTA JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ

Digitalist Group Oyj:n riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa yhtiön toimintojen häiriötön jatkuvuus ja kehittyminen sekä tukea yhtiön asettamien liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja yhtiön arvon kasvattamista. Riskienhallinnan organisoinnista, prosessista sekä tunnistetuista riskeistä on tarkempia tietoja yhtiön verkkosivuilla https://digitalist.global.

Yhtiön tulos on ollut tappiollista tehdyistä tehostamistoimista huolimatta. Kuitenkin toteutetut tehostamistoimenpiteet vuosina 2019 - 2022 luovat kestävämmän kulurakenteen tuleville ajoille. Tappiollisella tuloksella on välitön vaikutus yhtiön käyttöpääoman sekä rahoituksen riittävyyteen. Riskiä hallitaan ylläpitämällä valmiutta erilaisiin rahoitusratkaisuihin. Yhtiössä pyritään jatkuvasti arvioimaan ja seuraamaan liiketoiminnan vaatimaa rahoituksen määrää, jotta yhtiöllä olisi tarpeeksi likvidejä varoja toiminnan rahoittamiseksi ja erääntyvien lainojen takaisinmaksuun. Mahdolliset häiriöt rahoitusjärjestelyissä heikentäisivät Digitalist Groupin taloudellista asemaa.

Vuonna 2022 jatkunut Covid-19 pandemia ja sen leviämisen estämiseksi tehdyt rajoitustoimenpiteet vaikuttavat edelleen yhtiön asiakkaiden liiketoimintaan. Vaikka pääosasta rajoitustoimia on jo Yhtiön päämarkkina-alueilla Suomessa, Ruotsissa ja Kanadassa luovuttu, koronaviruspandemian mahdollinen uusi kiihtyminen ja mahdolliset muut pandemiat viranomaisten rajoitustoimineen voivat merkittävästi altistaa Yhtiön maailman, Suomen, yleisen liike-elämän tai julkisen talouden taantumasta ja velkaantumisesta aiheutuville riskeille. Yhtiö pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan varautumaan em. riskiin, mutta tulevan kehityksen ennustaminen on edelleen epävarmaa.

Talouden suhdannevaihtelut saattavat vaikuttaa Yhtiön asiakkaiden palveluiden ja tuotteiden kysyntään ja sitä kautta niiden tuotekehitysbudjetteihin pienentävästi. Lisäksi suhdannevaihtelut saattavat vaikuttaa Yhtiön tarjoamia palveluita ja tuotteita koskevien ostopäätösten tekemisen pitkittymiseen. Lisäksi mahdollinen inflaation kiihtyminen aiheuttaisi paineita henkilöstön palkkojen nostamiseen, mikä voi heikentää kannattavuutta, ellei kustannustason nousua saada siirrettyä asiakkailta veloitettaviin hintoihin.

Konserni on tällä hetkellä riippuvainen ulkopuolisesta rahoituksesta, jota on hankittu pääasiassa sen lähipiiriin kuuluvilta yhtiöiltä ja rahoituslaitoksilta. Digitalist Groupin kyky rahoittaa toimintojaan ja pienentää sen velkojen määrää riippuu useista tekijöistä, kuten liiketoiminnan rahavirrasta sekä velkarahoituksen ja oman pääoman rahoituksen saatavuudesta, eikä voi olla varmuutta siitä, että tällaista rahoitusta on saatavilla tulevaisuudessa. Ei voi olla varmuutta myöskään siitä, että Digitalist Group pystyy saamaan lisää velkaa tai uudelleen rahoittamaan nykyiset velkansa hyväksyttävillä ehdoilla tai ollenkaan. Yhtiö sopi alkuvuonna 2022 uusista lyhytaikaisista lainoista pääomistajan kanssa ja järjesteli sekä pääomistajan että rahoituslaitoksen kanssa lyhytaikaisia lainojaan uudelleen. Uudelleenjärjestellyt lainat ovat nyt yhtiön pitkäaikaisia velkoja

Merkittävä osa konsernin liikevaihdosta muodostuu kahdenkymmenen suurimman asiakkaan tuomasta liikevaihdosta. Avainasiakkuuksissa tapahtuvilla muutoksilla voi olla huomattava vaikutus Digitalist Group:n toimintaan, tuloksentekokykyyn ja taloudelliseen asemaan. Mikäli jokin suurimmista asiakkaista siirtäisi ostonsa Digitalist Group:lta sen kilpailijoille tai muuttaisi voimakkaasti toimintamalliaan, mahdollisuudet korvaavan asiakasvolyymin löytymiseen lyhyellä ajanjaksolla olisivat rajoitettuja.

Konsernin liiketoiminta koostuu pääosin yksittäisistä asiakassopimuksista, jotka ovat usein verrattain lyhytkestoisia. Lisäksi osa projektisopimuksista on kiinteä- tai tavoitehintaisia. Toimitussopimusten pituus vaikeuttaa luotettavien arvioiden tekemistä konsernin liiketoiminnan, liiketoiminnan tuloksen ja taloudellisen aseman tilauskantaa pidemmän aikavälin kehityksestä Kiinteähintaisten projektien osalta riittävän kannattavuuden varmistaminen edellyttää, että projektin edellyttämä työmäärä ja/tai sopimusriskit osataan arvioida oikein. Edellä mainitut asiakassopimuksiin liittyvä seikat voivat aiheuttaa ennakoimatonta vaihtelua liikevaihdossa ja sen kautta kannattavuudessa.

Digitalist Groupin toimialan tietyistä asiantuntijoista on markkinatilanteesta riippumatta pula. Lisäksi Digitalist Groupin toimialalla vallitseva aggressiivinen rekrytointipolitiikka saattaa lisätä henkilöstön kilpailijoille siirtymisen riskiä. Ei ole olemassa takeita Yhtiön mahdollisuuksista pitää nykyinen henkilöstö palveluksessaan ja palkata kasvun ylläpitämiseksi uutta henkilöstöä. Jos Digitalist Group menettää nykyistä henkilöstöään, voi siitä aiheutua vaikeuksia toteuttaa loppuun nykyisiä projekteja ja hankkia uusia. Tällä voi olla epäedullinen vaikutus Digitalist Groupin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

Konsernin liikevaihdosta osa laskutetaan muuna kuin euroina. Valuuttakurssien muutoksiin liittyvää riskiä voidaan hallita eri toimenpitein, mm. nettopositioimalla ja valuuttasuojaussopimuksin. Vuosina 2022 ja 2021 konsernilla ei ole ollut suojaussopimuksia.

Konsernilla ei ole liiketoimintaa Venäjällä tai Ukrainassa. Poliittinen ja sotilaallinen tilanne Venäjällä ja Ukrainassa saattaa vaikuttaa joidenkin konsernin asiakkaiden liiketoimintaan ja sitä kautta välillisesti myös konsernin liiketoimintaan. Tilanteen kiristyminen tai laajeneminen voi vaikuttaa liiketoimintaan Suomessa ja EU-alueella yleisesti, mutta näitä vaikutuksia on vaikea toistaiseksi arvioida.

Konsernilla on taseessaan liikearvoa, johon kohdistuu alaskirjausriski siinä tapauksessa, että konsernin kassavirran tulevaisuuden tuotto-odotukset laskevat joko sisäisten tai ulkoisten tekijöiden takia. Liikearvo testataan puolivuosittain ja myös muulloin, jos tarvetta ilmenee.

PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEISTA JA STRATEGIASTA

Digitalist Group tavoittelee pitkällä aikavälillä vähintään 10 prosentin liikevoittotasoa. Pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi Digitalist Group pyrkii kasvamaan kansainvälisesti ja kannattavasti muotoilemalla uutta ajattelua, palveluita ja teknologiaratkaisuja digitalisoituville toimialoille. Näitä toimialoja ovat teknologiateollisuus, energiateollisuus, liikenne ja logistiikka sekä kuluttajapalvelut yksityisellä ja julkisella sektorilla. Digitalist Group keskittyy strategiassaan palvelu- ja ratkaisuliiketoimintansa syventämiseen, sekä käyttäjä- ja käyttötutkimuksen, brandingin, designin ja teknologian saumattomaan yhdistämiseen.

SEURAAVA KATSAUS

Johdon osavuotinen selvitys 1-9/2022 julkaistaan torstaina 28.10.2022.

DIGITALIST GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa:

Digitalist Group Oyj

- Toimitusjohtaja Magnus Leijonborg, puh. +46 76 315 8422, magnus.leijonborg@digitalistgroup.com

- Hallituksen puheenjohtaja Esa Matikainen, puh. + 358 40 506 0080, esa.matikainen@digitalistgroup.com

Jakelu:

NASDAQ Helsinki Ltd.

Keskeiset tiedotusvälineet

https://digitalist.global



DIGITALIST GROUP -KONSERNI

PUOLIVUOSI KATSAUSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT 1.1.-30.06.2022

KONSERNIN LYHENNETTY TULOSLASKELMA, 1000 EUR

1.4.-30.6.22 1.4.-30.6.21 Muutos % 1.1.-30.6.22 1.1.-30.6.21 Muutos % Liikevaihto 5 257 4 781 10 % 10 390 9 574 9 % Liiketoiminnan muut tuotot 76 150 204 295 Liiketoiminnan kulut -6 357 -7 116 11 % -12 883 -13 302 -3 % LIIKETULOS -1 024 -2 185 53 % -2 289 -3 433 -33 % Rahoitustuotot ja -kulut -774 -651 -19 % -888 -4 -22362 % Tulos ennen veroja -1 797 -2 836 37 % -3 177 -3 437 -8 % Tuloverot 37 60 39 % 38 -90 -141 % TILIKAUDEN TULOS -1 761 -2 776 37 % -3 140 -3 527 -11 % Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille -1 723 -2 721 37 % -3 149 -3 373 -7 % Määräysvallattomille omistajille 38 -55 9 -154 Osakekohtainen tulos: Laimentamaton, euroa -0,00 -0,00 0 % -0,00 -0,01 -100 % Laimennettu, euroa -0,00 -0,00 0 % -0,00 -0,01 -100 %

LAAJA TULOSLASKELMA, 1000 EUR

1.4.-30.6.22 1.4.-30.6.21 Muutos % 1.1.-30.6.22 1.1.-30.6.21 Muutos % Tilikauden tulos -1 761 -2 776 -37 % -3 140 -3 527 -11 % Muuntoeron muutos -135 277 -149 % -368 -804 -54 % TILIKAUDEN LAAJA TULOS -1 896 -2 499 -24 % -3 508 -4 331 -19 % Emoyhtiön omistajat -1 839 -2 446 -25 % -3 492 -4 208 -17 % Määräysvallattomat omistajat -58 -53 9% -15 -123 -88%

KONSERNIN LYHENNETTY TASE, 1000 EUR

VARAT 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021 PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 336 2 120 857 Liikearvo 4 888 6 937 5 166 Aineelliset hyödykkeet 1 706 676 1 631 Rakennukset ja rakennelmat, käyttöoikeus 1 631 555 1 529 Koneet ja kalusto 44 80 66 Muut aineelliset hyödykkeet 31 41 36 Sijoitukset 105 0 0 Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 1 196 1 410 1 172 PITKÄAIKAISET VARAT 8 231 11 143 8 825 LYHYTAIKAISET VARAT Myyntisaamiset ja muut saamiset 4 617 4 698 4 157 Tuloverosaaminen 11 192 154 Rahavarat 368 523 984 LYHYTAIKAISET VARAT 4 996 5 413 5 295 VARAT 13 227 16 556 14 120 OMA PÄÄOMA JA VELAT OMA PÄÄOMA Emoyhtiön omistajat Osakepääoma 585 585 585 Ylikurssirahasto 219 219 219 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 72 972 72 972 72 971 Kertyneet voittovarat -99 076 -92 492 -93 069 Tilikauden tulos -3 149 -3 373 -5 797 Määräysvallattomien omistajien osuudet 380 1 139 506 Emoyhtiön omistajat -28 448 -22 088 -25 091 OMA PÄÄOMA -28 069 -20 950 -24 585 PITKÄAIKAISET VELAT 24 502 23 328 23 846 LYHYTAIKAISET VELAT 16 794 14 178 14 860 OMA PÄÄOMA JA VELAT 13 227 16 556 14 120

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUR

A: Osakepääoma

B: Ylikurssirahasto

C: Sijoitetun vapaan pääoman rahasto

D: Muuntoero

E: Kertyneet voittovarat

F: Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä

G: Määräysvallattomien omistajille kuuluva osuus

H: Oma pääoma yhteensä

A B C D E F G H Oma pääoma 1.1.2021 585 219 72 972 1 062 -92 786 -17 948 1 262 -16 686 Muut muutokset 332 332 -332 Tilikauden tulos -5 797 -5 797 -2 -5 799 Muuntoeron muutos -1 546 -1 546 -14 -1 559 Osakeperusteinen palkitseminen 201 201 201 Liiketoimet määräysvallattomien omistajien kanssa -333 -333 -409 -742 Oma pääoma 31.12.2021 585 219 72 972 -484 -98 384 -25 091 506 -24 585





Oma pääoma 1.1.2021 585 219 72 972 1 062 -92 786 -17 948 1 262 -16 686 Tilikauden tulos -3 373 -3 373 -154 -3 527 Muuntoeron muutos -835 -835 31 -804 Osakeperusteinen palkitseminen 67 67 67 Oma pääoma 30.6.2021 585 219 72 972 227 -96 092 -22 089 1 139 -20 950





A B C D E F G H Oma pääoma 1.1.2022 585 219 72 972 -484 -98 382 -25 091 506 -24 585 Tilikauden tulos -3 149 -3 149 9 -3 140 Muuntoeron muutos -344 -344 -24 -368 Osakeperusteinen palkitseminen 134 134 134 Osingonjako -111 -111 Oma pääoma 30.6.2022 585 219 72 972 -827 -101 397 -28 448 380 -28 069

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUR

1.1.-30.6.2022 1.1.-30.6.2021 1.1.-31.12.2021 Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden tulos ennen veroja -3 177 -3 437 -5 794 Liiketoiminnan rahavirran oikaisut: Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksutapahtumaa 134 -711 -1 146 Poistot, arvonalentumiset 891 1 601 3 538 Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot -60 912 67 Rahoitustuotot ja –kulut 888 4 479 Muut oikaisut 0 916 0 Tulorahoitus ennen käyttöpääoman muutosta -1 324 -1 628 -2 856 Käyttöpääoman muutos 353 -243 -811 Saadut korot 0 6 14 Maksetut korot -54 -24 -64 Maksetut verot -240 -24 -12 Liiketoiminnan nettorahavirta -1 264 -1 913 -3 730 Investointien rahavirta Tytäryritysten myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla 0 0 2 565 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -23 -18 -48 Investoinnit muihin sijoituksiin -466 0 0 Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 0 0 6 Luovutustulot muista sijoituksista 587 0 0 Investointien nettorahavirta -98 -18 2 523 Nettorahavirta ennen rahoitusta -1 167 -1 931 -1 206 Rahoituksen rahavirta Transaktiot määräysvallattomien omistajien kanssa -111 0 0 Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 1 000 1 000 Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 0 -33 -380 Lyhytaikaisten lainojen nostot 1 275 1 087 1 803 Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset Maksetut korot ja maksut -208 -196 -416 Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut -405 -412 -826 Rahoituksen nettorahavirta 551 1 446 1 183 Rahavarojen muutos -616 -485 -24 Rahavarat kauden alussa 984 1 008 1 008 Rahavarat kauden lopussa 368 523 984

Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Valuuttakurssierot konserniyhtiöiden välisistä saamisista ja veloista on käsitelty nettosijoituksena oman pääoman muuntoerona. Muilta osin Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2021 tilinpäätöksessä. Uusilla ja uudistetuilla 1.1.2022 käyttöön otetuilla IFRS standardien muutoksilla ole ollut olennaista vaikutusta konsernin puolivuosikatsaukseen.

Osavuosikatsauksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää yhtiön johdolta sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen sekä katsauskauden tuottojen ja kulujen määriin. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Koska arviot ja olettamukset perustuvat raportointihetken näkemyksiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista.

Alkuperäinen tiedote on suomenkielinen. Englanninkielinen tiedote on käännös alkuperäisestä.

Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Puolivuosikatsastus on tilintarkastamaton.

Toiminnan jatkuvuus

Puolivuosikatsaus on laadittu toiminnan jatkuvuuden periaatteen mukaisesti. Oletus toiminnan jatkuvuudesta perustuu johdon arvioon ja mm. seuraaviin asioihin:

Aiemmin tehtyjen kulunsäästöohjelmien lisäksi Konserni aloitti vuoden 2022 alkupuolella uuden kulunsäästöohjelman, jonka vaikutukset parantavat konsernin kannattavuutta vuoden 2022 loppupuoliskolta eteenpäin. Liiketoiminnan kulut pienenivät katsauskauden aikana 0,4 milj. euroa verrattuna edellisen vuoden vastaavaan kauteen.

Konserni on panostanut avainasiakkaisiinsa strategiansa mukaisesti ja sen uskotaan vaikuttavan positiivisesti myynnin kehittymiseen.

Yhtiö on uudelleenjärjestellyt rahoitustaan katsauskauden aikana muuntamalla lähipiiriltä saatuja vaihtovelkakirjalainoja pääomalainoiksi. Rahoituslaitoslainojen takaisinmaksuaikaa on pidennetty.

Yhtiö on neuvotellut katsauskauden aikana 1,7 miljoonaa euroa lisää lyhytaikaista lähipiirilainaa.

Puolivuosikatsauksen julkistamishetkellä yhtiö arvioi, että sen käyttöpääoma riittää seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin pääomistajan tarvittaessa tarjoama tuki huomioiden.

Liikearvon arvonalentumistestaus ja kirjattu arvonalennus

Digitalist Group suoritti liikearvon arvonalentumistestauksen 30.06.2022. Liikearvo on kohdistettu yhdelle kassavirtaa tuottavalle yksikölle.

Testattavan omaisuuden käyttöarvo ylitti testattavan määrän 1,6 milj. eurolla. Laskelman antama rahavirtojen nykyarvo, 6,6 milj. euroa, on alhaisempi kuin yhtiön rahoitusvelkojen 32,7 milj. euroa ja osakkeiden markkinahinnan 13,7 milj. euroa summa 30.6.2022. Liikearvon määrä katsauskauden lopun taseessa on 4,9 milj. euroa.

Yhtiö testaa liikearvoaan omaisuuden käyttöarvoon perustuen. Osavuosikatsauksen 30.6.2022 yhteydessä tehdyssä testauksessa kassavirtaennusteen ennustejakso koostui ennusteesta ajalle 2022-2026.

Ennusteperiodilla 2022-2026 uskotaan päästävän keskimäärin 20 prosentin liikevaihdon kasvuun digitalisoitumisen koskettaessa yhä suurempaa osaa liike-elämästä. Käyttökateprosentin (EBITDA%) ennustetaan nousevan siten, että se on ennusteperiodin lopulla n. 10 prosenttia.

Menetelmässä testattavia varoja verrataan niiden tuottamaan rahavirtaan valitulla aikajaksolla, huomioiden diskonttokorko ja ennustejakson jälkeisten rahavirtojen kasvukerroin. Diskonttokorkona on käytetty 11%:n korkokantaa. Ennustejakson jälkeisiä rahavirtoja laskettaessa kasvukertoimena on käytetty 2,35%:a. Terminaalikauden arvoa laskettaessa on käytetty ennustejakson painotettua keskimääräistä liikevoittoprosenttia.

Laskelmissa käytettyjen yksittäisten oletusten merkittävä negatiivinen muutos voisi johtaa liikearvon alaskirjaustarpeeseen.







TUNNUSLUKUJA

1.1.-30.6.2022 1.1.-30.6.2021 1.1.-31.12.2021 Tulos/osake, EUR laimennettu -0,00 -0,01 -0,01 Tulos/osake, EUR -0,00 -0,01 -0,01 Omapääoma/osake, EUR -0,04 -0,03 -0,04 Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR laimennettu -0,00 0,00 -0,01 Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR -0,00 0,00 -0,01 Sijoitetun pääoman tuotto, % -31,3 -64,2 -54,4 Oman pääoman tuotto, % neg neg neg Liiketulos/liikevaihto, % -22,0 -19,1 -28,8 Gearing koko omasta pääomasta, % -120,9 -145,1 -128,9 Omavaraisuusaste koko omasta pääomasta, % -212,2 -126,5 -174,1 Käyttökate (EBITDA), 1000 EUR -1 399 -1 832 -1 778

RAHOITUSVELKOJEN JA LAINAKORKOJEN ERÄÄNTYMINEN

31.12.2021 Tasearvo Rahavirta Alle vuosi 1-5 vuotta yli 5 vuotta Rahalaitoslainat 3 461 3 575 1 339 2 236 0 Lainalimiitit 7 191 7 191 7 191 0 0 Vaihtovelkakirjalainat 10 314 12 142 0 12 142 0 Pääomalainat lähipiiriltä 10 169 11 643 0 11 643 0 Muut velat lähipiiriltä 0 0 0 0 0 Vuokrasopimusvelat IFRS 16 1 535 1 556 575 981 0 Ostovelat 1 348 1 348 1 348 0 0





30.6.2022 Tasearvo Rahavirta Alle vuosi 1-5 vuotta yli 5 vuotta Rahalaitoslainat 3 579 3 864 1 044 2 820 0 Lainalimiitit 7 244 7 244 0 0 0 Vaihtovelkakirjalainat 5 768 6 431 0 6 431 0 Pääomalainat lähipiiriltä 14 973 17 123 0 17 123 0 Muut velat lähipiiriltä 1 100 1 137 1 137 0 0 Vuokrasopimusvelat IFRS 16 1 637 1 695 645 1 050 0 Ostovelat 1 459 1 459 1 459 0 0

Yhtiö on sopinut rahalaitoslainoista päärahoittajansa kanssa 2 milj. euron lainan lyhennysvapaasta 30.4.2025 asti. Vaihtovelkakirjalainojen lyhennykset alkavat vuonna 2024. Lainalimiitit ovat toistaiseksi voimassa olevia.

MUITA TIETOJA

1.1.-30.6.2022 1.1.-30.6.2021 1.1.-31.12.2021 HENKILÖSTÖ, keskimäärin 166 177 172 Henkilöstö kauden lopussa 161 175 165 VASTUUT, 1000 EUR Omista sitoumuksistaan annetut vakuudet Yrityskiinnitykset 13 300 13 300 13 300 Korolliset velat yhteensä Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta 2 690 2 837 2 232 Muut pitkäaikaiset velat 21 749 20 127 21 445 Lyhytaikaiset korolliset velat 9 862 7 950 8 992 Yhteensä 34 301 30 914 32 669

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET

Käyttökate/EBITDA = Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja

Laimennettu osakekohtainen tulos = Tilikauden voitto / Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin

Osakekohtainen tulos = Tilikauden voitto / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin

Oma pääoma osaketta kohti = Oma pääoma / Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Liiketoiminnan rahavirta / osake, EUR laimennettu = Liiketoiminnan nettorahavirta / Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) =

(voitto ennen veroja + korkokulut + muut rahoituskulut) /

(Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin)) x 100

Oman pääoman tuotto (ROE) = nettotulos / Oma pääoma yhteensä (keskimäärin) x 100

Gearing = korolliset velat - likvidit varat / oma pääoma yhteensä x 100

Liite