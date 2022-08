Muudatus kontserni tütarettevõtte juhatuses

English Estonian

Nordecon AS’i 52%’lise tütarettevõtte Nordecon Betoon OÜ 25.08.2022 toimunud nõukogu koosolekul otsustati Nordecon Betoon OÜ juhatuse liikme kohalt tagasi kutsuda Magnus Velling ja nimetada alates 01.09.2022 uueks juhatuse liikmeks Priit Nigols, kes hakkab vastutama Nordecon Betoon OÜ ehitustegevuse eest.

Priit Nigols omab laiapõhjalist juhtimiskogemust erinevatel ametipositsioonidel üldehituse valdkonnas alates 2011. aastast. Aastal 2014 liitus ta Nordecon Betoon OÜ meeskonnaga. Ta on õppinud Tallinna Tehnikaülikoolis tööstus - ja tsiviilehitust spetsialiseerumisega ehitusmajandusele ja -juhtimisele ja omab ehitustegevuse juhtimises volitatud ehitusinseneri 8. kutsetaset. Priit Nigols ei oma Nordecon AS’i aktsiaid.

Nordecon Betoon OÜ juhatus jätkab kaheliikmelisena: Mait Rõõmusaar (juhatuse esimees) ja Priit Nigols (juhatuse liige).

Nordeconi kontsern ( www.nordecon.com ) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Soomes, Ukrainas ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2021. aasta konsolideeritud müügitulu oli 289 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 670 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.