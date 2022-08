OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

26 August 2022

LEI: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the Company)

Transaction in Own Shares

The Company announces that on 25 August 2022 it had purchased a total of 211,774 of its ordinary shares of £0.01 each on the London Stock Exchange and BATS Europe through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange BATS Europe Number of ordinary shares purchased 133,231 78,543 Highest price paid (per ordinary share) £5.595 £5.58 Lowest price paid (per ordinary share) £5.47 £5.47 Volume weighted average price paid (per ordinary share) £5.5074 £5.5011

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 17 March 2022.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 440,500,347 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 440,500,347.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Enquiries:

OSB GROUP PLC

Nickesha Graham-Burrell

Group Head of Company Secretariat t: 01634 835 796

Investor relations

Email: osbrelations@osb.co.uk t: 01634 838 973

Brunswick

Robin Wrench/Simone Selzer t: 020 7404 5959

Notes to Editors



About OSB GROUP PLC

OSB began trading as a bank on 1 February 2011 and was admitted to the main market of the London Stock Exchange in June 2014 (OSB.L). OSB joined the FTSE 250 index in June 2015. On 4 October 2019, OSB acquired Charter Court Financial Services Group plc and its subsidiary businesses. On 30 November 2020, OSB GROUP PLC became the listed entity and holding company for the OSB Group. OSB is a specialist lending and retail savings Group authorised by the Prudential Regulation Authority, part of the Bank of England, and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. The Group reports under two segments, OneSavings Bank and Charter Court Financial Services.

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBp

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 16:24:23 GBp 686 547.00 BATE xHa9VvVO8FE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 16:24:23 GBp 632 547.00 XLON xHa9VvVO8FG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 16:24:16 GBp 8 547.00 XLON xHa9VvVO885 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 16:24:15 GBp 518 547.00 XLON xHa9VvVO88T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 16:24:15 GBp 755 547.00 BATE xHa9VvVO88V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 16:23:57 GBp 295 547.00 XLON xHa9VvVO8JZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 16:22:36 GBp 215 547.00 XLON xHa9VvVO9pg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 16:22:16 GBp 170 547.00 XLON xHa9VvVO9$a OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 16:20:58 GBp 332 547.50 XLON xHa9VvVO9I$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 16:20:58 GBp 3 547.50 XLON xHa9VvVO9I1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 16:20:58 GBp 1,079 547.00 XLON xHa9VvVO9I4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 16:20:58 GBp 56 547.00 BATE xHa9VvVO9Ij OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 16:20:58 GBp 674 547.00 XLON xHa9VvVO9Im OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 16:20:58 GBp 348 547.00 BATE xHa9VvVO9JS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 16:16:48 GBp 319 547.50 BATE xHa9VvVPqxW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 16:16:48 GBp 445 547.50 XLON xHa9VvVPqxY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 16:16:43 GBp 443 548.00 BATE xHa9VvVPq5d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 16:16:43 GBp 1,016 548.00 XLON xHa9VvVPq5f OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 16:16:39 GBp 305 548.50 XLON xHa9VvVPq6R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 16:16:39 GBp 314 548.50 XLON xHa9VvVPq6T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 16:16:39 GBp 400 548.50 BATE xHa9VvVPq1a OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 16:16:39 GBp 560 548.50 BATE xHa9VvVPq1c OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 16:16:39 GBp 755 548.50 XLON xHa9VvVPq1W OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 16:16:39 GBp 53 548.50 BATE xHa9VvVPq1Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 16:13:34 GBp 493 548.50 BATE xHa9VvVPoha OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 16:13:34 GBp 400 548.50 BATE xHa9VvVPohc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 16:13:27 GBp 1,220 549.00 BATE xHa9VvVPogf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 16:13:27 GBp 1,756 549.00 XLON xHa9VvVPogg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 16:08:17 GBp 484 549.50 XLON xHa9VvVPmX@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 16:08:17 GBp 400 549.50 XLON xHa9VvVPmX0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 16:08:17 GBp 599 549.50 BATE xHa9VvVPmX6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 16:08:17 GBp 634 549.50 XLON xHa9VvVPmXa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 16:08:17 GBp 1,656 549.50 XLON xHa9VvVPmXg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 16:08:17 GBp 321 549.50 XLON xHa9VvVPmXi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 16:08:17 GBp 50 549.50 BATE xHa9VvVPmXr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 16:08:17 GBp 302 549.50 BATE xHa9VvVPmXt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 16:08:17 GBp 400 549.50 BATE xHa9VvVPmXv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 16:08:17 GBp 330 549.00 BATE xHa9VvVPmXX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 16:08:17 GBp 640 549.50 BATE xHa9VvVPmXx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 16:08:17 GBp 755 549.00 XLON xHa9VvVPmXZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 16:08:12 GBp 755 549.50 BATE xHa9VvVPmWx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 16:08:12 GBp 755 549.50 XLON xHa9VvVPmWz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 16:01:14 GBp 831 549.50 BATE xHa9VvVP@$m OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 16:01:14 GBp 755 549.50 XLON xHa9VvVP@$o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:59:01 GBp 268 549.50 BATE xHa9VvVP$Y3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:58:50 GBp 3 550.00 XLON xHa9VvVP$f@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:58:50 GBp 400 550.00 BATE xHa9VvVP$fw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:58:50 GBp 1,646 550.00 XLON xHa9VvVP$fy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:58:50 GBp 644 550.00 BATE xHa9VvVP$fZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:57:43 GBp 290 550.00 BATE xHa9VvVP$vH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:57:43 GBp 362 550.00 XLON xHa9VvVP$vI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:57:31 GBp 9 550.00 XLON xHa9VvVP$wK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:57:13 GBp 15 550.00 BATE xHa9VvVP$6q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:57:10 GBp 230 550.00 XLON xHa9VvVP$1k OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:57:10 GBp 74 550.00 XLON xHa9VvVP$1m OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:57:06 GBp 1,149 550.00 XLON xHa9VvVP$2o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:57:06 GBp 1,461 550.00 XLON xHa9VvVP$2q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:57:06 GBp 423 550.00 BATE xHa9VvVP$2w OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:57:06 GBp 1,195 550.00 BATE xHa9VvVP$2y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:57:05 GBp 355 550.00 BATE xHa9VvVP$25 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:57:05 GBp 186 550.00 XLON xHa9VvVP$28 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:57:05 GBp 18 550.00 XLON xHa9VvVP$2A OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:57:05 GBp 670 550.00 XLON xHa9VvVP$2C OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:57:05 GBp 344 550.00 BATE xHa9VvVP$Db OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:57:05 GBp 300 550.00 BATE xHa9VvVP$Dd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:57:05 GBp 660 550.00 XLON xHa9VvVP$De OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:57:05 GBp 755 549.50 XLON xHa9VvVP$Dm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:57:05 GBp 755 549.50 BATE xHa9VvVP$Do OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:53:17 GBp 268 550.00 BATE xHa9VvVPyAe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:53:17 GBp 7 550.00 XLON xHa9VvVPyAj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:53:14 GBp 217 550.00 XLON xHa9VvVPyAH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:53:08 GBp 297 550.00 XLON xHa9VvVPyKi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:53:01 GBp 295 550.00 BATE xHa9VvVPyGl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:53:01 GBp 520 550.00 BATE xHa9VvVPyGn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:53:01 GBp 158 550.00 XLON xHa9VvVPyGo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:53:01 GBp 700 550.00 XLON xHa9VvVPyGq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:53:01 GBp 352 550.00 XLON xHa9VvVPyIb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:53:01 GBp 400 550.00 BATE xHa9VvVPyIX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:53:01 GBp 403 550.00 XLON xHa9VvVPyIZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:53:01 GBp 387 550.00 BATE xHa9VvVPyJ1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:53:01 GBp 355 550.00 BATE xHa9VvVPyJV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:35:12 GBp 1,076 549.50 BATE xHa9VvVPcTg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:35:12 GBp 1,069 549.50 XLON xHa9VvVPcTi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:34:36 GBp 324 550.50 XLON xHa9VvVPdf4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:34:36 GBp 92 550.50 XLON xHa9VvVPdf6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:33:40 GBp 418 550.00 XLON xHa9VvVPdw3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:32:44 GBp 158 550.00 XLON xHa9VvVPdLH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:32:44 GBp 292 550.00 XLON xHa9VvVPdLJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:31:48 GBp 372 550.00 XLON xHa9VvVPaXF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:30:30 GBp 392 549.50 BATE xHa9VvVPa8$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:30:26 GBp 322 549.50 BATE xHa9VvVPaLp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:26:49 GBp 243 549.50 BATE xHa9VvVPbOp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:26:48 GBp 216 550.00 XLON xHa9VvVPbOr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:26:48 GBp 245 550.00 XLON xHa9VvVPbOu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:26:48 GBp 604 550.00 XLON xHa9VvVPbOw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:26:48 GBp 433 550.00 XLON xHa9VvVPbOy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:26:48 GBp 522 550.00 BATE xHa9VvVPbO@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:26:38 GBp 2,408 551.00 XLON xHa9VvVPYby OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:26:38 GBp 23 551.00 XLON xHa9VvVPYb@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:26:37 GBp 50 550.50 BATE xHa9VvVPYb6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:26:32 GBp 841 550.50 BATE xHa9VvVPYdP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:26:32 GBp 3,880 550.50 XLON xHa9VvVPYdR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:26:32 GBp 377 550.50 BATE xHa9VvVPYdT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:26:32 GBp 248 551.50 BATE xHa9VvVPYcb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:26:32 GBp 300 551.50 BATE xHa9VvVPYcd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:26:32 GBp 126 551.50 XLON xHa9VvVPYcf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:26:32 GBp 650 551.50 XLON xHa9VvVPYcg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:26:32 GBp 393 551.50 XLON xHa9VvVPYci OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:26:32 GBp 38 551.50 XLON xHa9VvVPYck OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:26:32 GBp 755 551.00 XLON xHa9VvVPYct OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:26:32 GBp 755 551.00 BATE xHa9VvVPYcv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:26:32 GBp 19 551.50 BATE xHa9VvVPYcZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:26:32 GBp 1,517 551.50 BATE xHa9VvVPYd5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:26:32 GBp 271 551.50 BATE xHa9VvVPYd7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:23:34 GBp 457 551.50 BATE xHa9VvVPZvR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:23:34 GBp 61 551.50 BATE xHa9VvVPZvT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:23:19 GBp 228 551.50 BATE xHa9VvVPZ7Q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:23:12 GBp 232 551.50 BATE xHa9VvVPZ0a OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:23:12 GBp 486 551.50 BATE xHa9VvVPZ0W OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:23:12 GBp 484 551.50 BATE xHa9VvVPZ0Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:07:28 GBp 122 550.50 BATE xHa9VvVPiHE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:06:46 GBp 621 550.50 BATE xHa9VvVPjje OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:06:46 GBp 28 550.00 XLON xHa9VvVPjjk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:06:46 GBp 326 550.00 XLON xHa9VvVPjjm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:06:46 GBp 343 550.00 BATE xHa9VvVPjjo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:06:46 GBp 24 550.50 XLON xHa9VvVPjjq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:06:31 GBp 256 550.50 BATE xHa9VvVPjr9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:06:31 GBp 232 550.50 XLON xHa9VvVPjrB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:04:29 GBp 424 550.50 XLON xHa9VvVPgiL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:04:29 GBp 330 550.50 BATE xHa9VvVPgiN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:04:29 GBp 579 551.00 XLON xHa9VvVPgiS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:04:29 GBp 389 551.00 XLON xHa9VvVPgiU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:04:29 GBp 100 551.00 BATE xHa9VvVPgla OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:04:29 GBp 400 551.00 BATE xHa9VvVPglc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:04:29 GBp 1,062 550.50 XLON xHa9VvVPgln OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:04:29 GBp 755 550.50 BATE xHa9VvVPglp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:00:48 GBp 755 550.50 BATE xHa9VvVPhC4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:00:48 GBp 793 550.50 XLON xHa9VvVPhC6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:00:48 GBp 62 550.50 XLON xHa9VvVPhC8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:00:14 GBp 8 550.00 BATE xHa9VvVPhSK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:00:14 GBp 3,169 550.00 XLON xHa9VvVPhV@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:00:14 GBp 397 550.00 BATE xHa9VvVPhVe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:00:14 GBp 400 550.00 BATE xHa9VvVPhVg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:00:14 GBp 252 550.00 BATE xHa9VvVPhVo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:00:14 GBp 1,510 550.00 BATE xHa9VvVPhVw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 15:00:14 GBp 1,200 550.00 BATE xHa9VvVPhVy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:54:35 GBp 755 548.00 XLON xHa9VvVPMFC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:51:22 GBp 755 548.00 XLON xHa9VvVPKsc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:51:22 GBp 516 548.00 BATE xHa9VvVPKse OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:51:22 GBp 239 548.00 BATE xHa9VvVPKsg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:51:22 GBp 1,293 548.50 XLON xHa9VvVPKtR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:51:22 GBp 800 548.50 XLON xHa9VvVPKtT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:45:05 GBp 160 548.50 XLON xHa9VvVPJdb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:45:05 GBp 883 548.50 XLON xHa9VvVPJdd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:44:48 GBp 413 548.50 XLON xHa9VvVPJkc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:44:48 GBp 287 548.50 XLON xHa9VvVPJkW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:42:22 GBp 1,043 548.00 BATE xHa9VvVPGo7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:42:22 GBp 1,018 548.00 XLON xHa9VvVPGo9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:41:40 GBp 214 548.00 BATE xHa9VvVPGBE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:41:40 GBp 13 548.00 BATE xHa9VvVPGBG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:41:24 GBp 463 548.00 XLON xHa9VvVPGV1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:41:24 GBp 149 548.00 XLON xHa9VvVPGV3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:41:03 GBp 174 548.00 BATE xHa9VvVPHWU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:41:03 GBp 18 548.00 BATE xHa9VvVPHZW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:40:21 GBp 854 548.00 XLON xHa9VvVPHvS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:40:21 GBp 209 548.00 XLON xHa9VvVPHvH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:40:21 GBp 215 548.00 BATE xHa9VvVPHub OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:40:21 GBp 300 548.00 BATE xHa9VvVPHud OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:37:11 GBp 1,060 547.50 BATE xHa9VvVPVYJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:37:11 GBp 423 547.50 XLON xHa9VvVPVYL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:37:11 GBp 443 547.50 XLON xHa9VvVPVYN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:37:07 GBp 854 548.00 XLON xHa9VvVPVkr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:37:07 GBp 755 548.00 BATE xHa9VvVPVkt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:35:18 GBp 576 548.50 XLON xHa9VvVPSi$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:35:18 GBp 322 548.50 XLON xHa9VvVPSi1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:35:18 GBp 595 548.50 XLON xHa9VvVPSi3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:35:18 GBp 576 548.00 BATE xHa9VvVPSis OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:35:18 GBp 101 548.50 XLON xHa9VvVPSix OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:35:18 GBp 585 548.50 XLON xHa9VvVPSiz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:31:55 GBp 135 548.00 BATE xHa9VvVPTIt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:31:55 GBp 266 548.00 BATE xHa9VvVPTIv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:31:55 GBp 168 548.00 BATE xHa9VvVPTIx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:31:55 GBp 531 548.00 XLON xHa9VvVPTIz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:31:10 GBp 569 548.50 BATE xHa9VvVPQyB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:31:10 GBp 566 548.50 XLON xHa9VvVPQyD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:31:10 GBp 174 548.50 XLON xHa9VvVPQyF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:30:44 GBp 1,148 549.00 XLON xHa9VvVPQ1k OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:30:44 GBp 1,136 549.00 BATE xHa9VvVPQ1m OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:30:34 GBp 252 549.50 BATE xHa9VvVPQEe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:29:25 GBp 22 549.50 XLON xHa9VvVPRu4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:29:25 GBp 750 549.50 XLON xHa9VvVPRu6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:29:23 GBp 758 549.50 BATE xHa9VvVPRwr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:29:23 GBp 809 549.50 XLON xHa9VvVPRwt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:24:24 GBp 98 549.50 XLON xHa9VvVPPp0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:24:24 GBp 700 549.50 XLON xHa9VvVPPp2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:24:24 GBp 1,074 549.50 BATE xHa9VvVPPpD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:24:24 GBp 376 549.50 XLON xHa9VvVPPpF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:24:24 GBp 379 549.50 XLON xHa9VvVPPpH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:10:55 GBp 196 549.00 BATE xHa9VvVP5IU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:10:55 GBp 282 549.50 BATE xHa9VvVP5TW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:10:55 GBp 419 549.50 XLON xHa9VvVP5TY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:08:58 GBp 363 549.50 XLON xHa9VvVP27v OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:08:54 GBp 289 549.50 XLON xHa9VvVP26N OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:08:54 GBp 260 549.50 XLON xHa9VvVP26P OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:08:54 GBp 284 549.50 BATE xHa9VvVP26R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:05:30 GBp 118 549.50 BATE xHa9VvVP33r OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:05:25 GBp 194 549.50 BATE xHa9VvVP32@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:05:25 GBp 476 550.00 BATE xHa9VvVP323 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:05:25 GBp 460 550.00 XLON xHa9VvVP325 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:05:25 GBp 197 550.50 BATE xHa9VvVP327 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:05:25 GBp 996 550.50 BATE xHa9VvVP329 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:05:25 GBp 1,052 550.50 XLON xHa9VvVP32B OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:05:25 GBp 263 549.50 XLON xHa9VvVP32y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:05:00 GBp 212 551.00 XLON xHa9VvVP3KS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:04:40 GBp 195 551.00 BATE xHa9VvVP3S9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:04:04 GBp 217 551.00 XLON xHa9VvVP0ZH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:03:26 GBp 40 551.00 BATE xHa9VvVP0su OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:03:26 GBp 168 551.00 BATE xHa9VvVP0sw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:03:08 GBp 229 551.00 XLON xHa9VvVP0@X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:02:17 GBp 137 551.00 BATE xHa9VvVP0Ff OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:02:17 GBp 193 551.00 BATE xHa9VvVP0Fh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:02:17 GBp 181 551.00 XLON xHa9VvVP0Fj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:02:17 GBp 39 551.00 XLON xHa9VvVP0Fp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:01:16 GBp 343 550.00 XLON xHa9VvVP0U@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 14:00:21 GBp 251 550.00 BATE xHa9VvVP1eN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 13:55:11 GBp 755 550.00 BATE xHa9VvVPEF9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 13:55:11 GBp 919 550.00 XLON xHa9VvVPEFB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 13:55:11 GBp 201 550.00 XLON xHa9VvVPEFD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 13:55:11 GBp 715 550.00 BATE xHa9VvVPEFo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 13:55:11 GBp 310 550.00 BATE xHa9VvVPEFq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 13:55:11 GBp 300 550.00 BATE xHa9VvVPEFs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 13:54:44 GBp 182 550.50 XLON xHa9VvVPEAG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 13:54:44 GBp 59 550.50 XLON xHa9VvVPEAI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 13:51:06 GBp 1,192 550.50 XLON xHa9VvVPFA0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 13:51:06 GBp 321 550.50 XLON xHa9VvVPFA2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 13:51:06 GBp 1 550.50 XLON xHa9VvVPFA4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 13:46:20 GBp 238 550.00 XLON xHa9VvVPDlW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 13:46:20 GBp 4 550.00 BATE xHa9VvVPDiP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 13:46:20 GBp 47 550.00 XLON xHa9VvVPDiU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 13:45:00 GBp 324 550.00 XLON xHa9VvVPD7i OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 13:45:00 GBp 439 550.00 XLON xHa9VvVPD7r OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 13:44:56 GBp 291 550.00 XLON xHa9VvVPD6H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 13:44:56 GBp 275 550.00 BATE xHa9VvVPD6T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 13:44:56 GBp 238 550.00 XLON xHa9VvVPD6t OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 13:44:56 GBp 4 550.00 BATE xHa9VvVPD6V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 13:43:05 GBp 267 550.00 BATE xHa9VvVPDOm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 13:41:14 GBp 2 550.00 BATE xHa9VvVPAo$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 13:41:14 GBp 237 550.00 BATE xHa9VvVPAoz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 13:33:05 GBp 634 549.50 XLON xHa9VvVP85h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 13:31:54 GBp 60 550.00 BATE xHa9VvVP8Hk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 13:31:54 GBp 400 550.00 BATE xHa9VvVP8Hm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 13:31:54 GBp 421 550.00 BATE xHa9VvVP8Ho OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 13:31:54 GBp 1,017 550.00 XLON xHa9VvVP8Hq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 13:23:15 GBp 232 549.00 BATE xHa9VvVQs8D OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 13:23:15 GBp 68 549.00 BATE xHa9VvVQs8F OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 13:23:15 GBp 39 549.00 BATE xHa9VvVQs8H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 13:23:15 GBp 306 549.00 XLON xHa9VvVQs8J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 13:21:30 GBp 187 549.00 BATE xHa9VvVQtZD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 13:21:30 GBp 287 549.00 XLON xHa9VvVQtZF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 13:19:29 GBp 499 549.50 BATE xHa9VvVQtDv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 13:19:29 GBp 286 549.50 XLON xHa9VvVQtDx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 13:19:27 GBp 643 549.50 BATE xHa9VvVQtC6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 13:19:27 GBp 298 549.50 BATE xHa9VvVQtC8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 13:19:27 GBp 650 549.50 XLON xHa9VvVQtCA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 13:17:04 GBp 960 550.00 BATE xHa9VvVQqqd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 13:17:04 GBp 1,063 550.50 XLON xHa9VvVQqqH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 13:17:04 GBp 312 550.50 XLON xHa9VvVQqqJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 13:17:04 GBp 1,105 550.00 BATE xHa9VvVQqqj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 13:17:04 GBp 800 550.50 XLON xHa9VvVQqqL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 13:17:04 GBp 940 550.50 BATE xHa9VvVQqqM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 13:17:04 GBp 82 550.50 BATE xHa9VvVQqqO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 13:17:04 GBp 607 550.00 BATE xHa9VvVQqqp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 13:17:04 GBp 300 550.50 BATE xHa9VvVQqqQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 13:17:04 GBp 456 550.00 BATE xHa9VvVQqqv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 13:17:04 GBp 755 550.00 XLON xHa9VvVQqta OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 13:17:04 GBp 755 550.00 BATE xHa9VvVQqtY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 13:12:55 GBp 286 551.00 XLON xHa9VvVQrg1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 13:12:55 GBp 280 551.00 XLON xHa9VvVQrg3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 13:12:55 GBp 17 551.00 XLON xHa9VvVQrg5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 13:12:55 GBp 1,243 551.00 XLON xHa9VvVQrgr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 13:12:55 GBp 336 551.00 XLON xHa9VvVQrgt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 13:12:55 GBp 17 551.00 XLON xHa9VvVQrgv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 13:12:50 GBp 635 551.00 XLON xHa9VvVQrr@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 13:12:50 GBp 11 551.00 XLON xHa9VvVQrr0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 13:12:50 GBp 464 551.00 XLON xHa9VvVQrru OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 13:12:50 GBp 336 551.00 XLON xHa9VvVQrrw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 13:12:50 GBp 321 551.00 XLON xHa9VvVQrry OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 12:49:00 GBp 9 548.00 BATE xHa9VvVQnL9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 12:49:00 GBp 6 548.50 BATE xHa9VvVQnLB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 12:49:00 GBp 49 548.50 BATE xHa9VvVQnLJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 12:49:00 GBp 755 548.50 XLON xHa9VvVQnLL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 12:49:00 GBp 400 548.50 BATE xHa9VvVQnLN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 12:49:00 GBp 300 548.50 BATE xHa9VvVQnLO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 12:44:45 GBp 13 548.50 BATE xHa9VvVQ@ul OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 12:44:45 GBp 445 548.50 XLON xHa9VvVQ@um OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 12:44:45 GBp 55 548.50 XLON xHa9VvVQ@uo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 12:44:20 GBp 209 548.50 BATE xHa9VvVQ@7f OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 12:44:20 GBp 207 548.50 XLON xHa9VvVQ@7g OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 12:44:09 GBp 21 548.50 BATE xHa9VvVQ@11 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 12:44:09 GBp 1,600 548.50 XLON xHa9VvVQ@12 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 12:42:43 GBp 755 547.50 BATE xHa9VvVQ@Ge OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 12:42:43 GBp 755 547.50 BATE xHa9VvVQ@Gp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 12:42:43 GBp 167 547.50 XLON xHa9VvVQ@Gr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 12:42:43 GBp 53 547.50 XLON xHa9VvVQ@Gt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 12:42:43 GBp 535 547.50 XLON xHa9VvVQ@Gv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 12:42:43 GBp 285 548.00 XLON xHa9VvVQ@GX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 12:42:43 GBp 800 548.00 XLON xHa9VvVQ@GZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 12:42:43 GBp 67 548.00 XLON xHa9VvVQ@HV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 12:09:44 GBp 259 547.50 BATE xHa9VvVQvwJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 12:09:44 GBp 212 547.50 XLON xHa9VvVQvwK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 12:09:44 GBp 330 547.00 XLON xHa9VvVQvwT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 12:09:44 GBp 350 547.00 BATE xHa9VvVQvwV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 12:09:03 GBp 256 547.50 BATE xHa9VvVQv2c OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 12:09:03 GBp 256 547.50 XLON xHa9VvVQv2e OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 12:09:03 GBp 464 548.00 XLON xHa9VvVQv2g OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 12:00:52 GBp 207 548.00 XLON xHa9VvVQd@i OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 12:00:52 GBp 170 548.00 XLON xHa9VvVQd@k OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 11:48:11 GBp 358 547.50 XLON xHa9VvVQYtb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 11:48:11 GBp 58 547.50 BATE xHa9VvVQYtd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 11:48:11 GBp 266 547.50 BATE xHa9VvVQYtf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 11:48:10 GBp 249 548.00 XLON xHa9VvVQYtq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 11:48:10 GBp 266 548.00 XLON xHa9VvVQYts OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 11:48:10 GBp 166 548.00 BATE xHa9VvVQYtx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 11:48:10 GBp 300 548.00 BATE xHa9VvVQYtz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 11:48:10 GBp 1,169 548.00 XLON xHa9VvVQYt2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 11:48:10 GBp 971 548.00 BATE xHa9VvVQYt4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 11:46:52 GBp 283 548.50 XLON xHa9VvVQY9w OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 11:45:00 GBp 146 548.50 XLON xHa9VvVQZhN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 11:45:00 GBp 70 548.50 XLON xHa9VvVQZhP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 11:45:00 GBp 49 548.50 XLON xHa9VvVQZhR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 11:36:13 GBp 118 548.50 XLON xHa9VvVQXtc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 11:36:13 GBp 423 548.50 BATE xHa9VvVQXte OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 11:36:13 GBp 744 548.50 XLON xHa9VvVQXtg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 11:30:06 GBp 451 548.50 BATE xHa9VvVQkyN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 11:30:06 GBp 451 548.50 BATE xHa9VvVQkyQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 11:30:06 GBp 486 548.50 XLON xHa9VvVQkyS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 11:30:06 GBp 289 548.50 XLON xHa9VvVQkyU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 11:22:29 GBp 197 548.50 XLON xHa9VvVQlOH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 11:22:29 GBp 284 549.00 XLON xHa9VvVQlOT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 11:22:29 GBp 464 549.00 BATE xHa9VvVQlOV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 11:21:05 GBp 476 549.00 XLON xHa9VvVQiq@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 11:21:05 GBp 362 549.00 BATE xHa9VvVQiqy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 11:18:07 GBp 390 549.00 BATE xHa9VvVQiJJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 11:18:00 GBp 475 549.00 XLON xHa9VvVQiII OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 11:17:57 GBp 1,181 549.00 XLON xHa9VvVQiSc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 11:17:57 GBp 3 549.00 XLON xHa9VvVQiSe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 11:17:57 GBp 1,036 549.00 BATE xHa9VvVQiSg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 11:17:00 GBp 116 549.50 XLON xHa9VvVQjdb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 11:17:00 GBp 120 549.50 XLON xHa9VvVQjdd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 11:16:56 GBp 209 549.50 BATE xHa9VvVQjdM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 11:15:05 GBp 215 549.50 BATE xHa9VvVQjup OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 11:09:03 GBp 256 549.00 XLON xHa9VvVQgLY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 11:02:46 GBp 44 549.00 BATE xHa9VvVQeY5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 11:02:46 GBp 319 549.00 XLON xHa9VvVQeY7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 11:02:45 GBp 197 549.50 BATE xHa9VvVQeYM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 11:02:45 GBp 65 549.50 BATE xHa9VvVQeYO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 11:02:45 GBp 400 549.50 XLON xHa9VvVQeYQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 11:02:45 GBp 379 550.00 BATE xHa9VvVQeYS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 11:02:45 GBp 859 550.00 XLON xHa9VvVQeYU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 10:56:02 GBp 483 550.00 XLON xHa9VvVQfMJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 10:51:57 GBp 13 550.00 BATE xHa9VvVQM8a OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 10:51:57 GBp 360 550.00 XLON xHa9VvVQM8c OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 10:51:57 GBp 147 550.00 BATE xHa9VvVQM8e OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 10:51:57 GBp 82 550.00 BATE xHa9VvVQM8Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 10:48:18 GBp 143 551.00 XLON xHa9VvVQNub OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 10:48:18 GBp 311 551.00 XLON xHa9VvVQNud OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 10:48:18 GBp 459 551.50 BATE xHa9VvVQNuf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 10:48:18 GBp 651 551.50 XLON xHa9VvVQNuh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 10:41:26 GBp 11 552.00 XLON xHa9VvVQLa1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 10:41:26 GBp 374 552.00 XLON xHa9VvVQLa3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 10:41:25 GBp 225 552.50 XLON xHa9VvVQLcK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 10:41:25 GBp 71 552.50 BATE xHa9VvVQLcM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 10:41:25 GBp 907 552.50 XLON xHa9VvVQLcO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 10:41:25 GBp 400 552.50 BATE xHa9VvVQLcQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 10:41:25 GBp 551 552.50 XLON xHa9VvVQLdS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 10:41:25 GBp 456 552.50 BATE xHa9VvVQLdU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 10:31:34 GBp 109 553.00 XLON xHa9VvVQJjG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 10:31:34 GBp 352 553.00 XLON xHa9VvVQJjI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 10:31:34 GBp 961 553.00 XLON xHa9VvVQJjP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 10:31:34 GBp 284 553.00 BATE xHa9VvVQJjR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 10:31:34 GBp 166 553.00 XLON xHa9VvVQJjT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 10:31:16 GBp 29 553.50 XLON xHa9VvVQJh$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 10:31:16 GBp 213 553.50 XLON xHa9VvVQJhz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 10:29:56 GBp 380 553.50 BATE xHa9VvVQJ7Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 10:29:11 GBp 330 553.00 XLON xHa9VvVQJHc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 10:29:11 GBp 497 553.50 BATE xHa9VvVQJHe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 10:29:11 GBp 755 553.50 XLON xHa9VvVQJHg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 10:23:48 GBp 265 553.50 XLON xHa9VvVQHpc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 10:13:58 GBp 318 553.50 XLON xHa9VvVQVhb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 10:13:07 GBp 263 553.50 BATE xHa9VvVQVnc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 10:13:07 GBp 331 553.50 XLON xHa9VvVQVne OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 10:09:29 GBp 266 554.00 XLON xHa9VvVQV9j OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 10:09:28 GBp 64 554.00 XLON xHa9VvVQV9l OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 10:09:28 GBp 358 554.50 BATE xHa9VvVQV9w OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 10:09:28 GBp 100 554.50 XLON xHa9VvVQV9y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 10:09:28 GBp 521 554.50 XLON xHa9VvVQV9@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 10:08:37 GBp 1,057 554.50 XLON xHa9VvVQVMy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 10:04:25 GBp 368 555.00 BATE xHa9VvVQSr$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 10:04:25 GBp 355 555.00 XLON xHa9VvVQSr1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 10:04:25 GBp 400 555.00 XLON xHa9VvVQSr3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 10:04:25 GBp 442 555.00 XLON xHa9VvVQSri OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 10:04:25 GBp 354 555.00 XLON xHa9VvVQSrk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 10:04:25 GBp 348 555.00 XLON xHa9VvVQSrm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 10:04:25 GBp 600 555.00 XLON xHa9VvVQSro OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 10:04:25 GBp 256 555.00 BATE xHa9VvVQSru OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 10:03:44 GBp 699 555.00 XLON xHa9VvVQSma OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 10:03:44 GBp 136 555.00 BATE xHa9VvVQSmW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 10:03:44 GBp 400 555.00 BATE xHa9VvVQSmY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 10:03:44 GBp 115 555.00 BATE xHa9VvVQSnU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 09:58:51 GBp 233 555.50 BATE xHa9VvVQSOX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 09:51:18 GBp 855 554.50 BATE xHa9VvVQQX@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 09:51:18 GBp 300 554.50 BATE xHa9VvVQQX0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 09:51:18 GBp 277 554.00 BATE xHa9VvVQQX6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 09:51:18 GBp 660 554.00 XLON xHa9VvVQQX8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 09:51:18 GBp 36 554.00 XLON xHa9VvVQQXl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 09:51:18 GBp 800 554.00 XLON xHa9VvVQQXn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 09:39:40 GBp 256 554.50 XLON xHa9VvVQRRV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 09:39:40 GBp 380 554.50 BATE xHa9VvVQRQX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 09:39:40 GBp 61 554.50 BATE xHa9VvVQRQZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 09:39:00 GBp 149 555.00 XLON xHa9VvVQOZl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 09:39:00 GBp 203 555.00 XLON xHa9VvVQOZn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 09:37:08 GBp 133 555.00 XLON xHa9VvVQO@i OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 09:37:08 GBp 185 555.00 XLON xHa9VvVQO@k OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 09:35:18 GBp 122 555.00 XLON xHa9VvVQOHI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 09:35:18 GBp 221 555.00 XLON xHa9VvVQOHK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 09:33:24 GBp 320 554.50 XLON xHa9VvVQPWi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 09:29:18 GBp 400 552.50 BATE xHa9VvVQPH@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 09:29:18 GBp 209 553.00 BATE xHa9VvVQPHh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 09:29:18 GBp 18 552.50 XLON xHa9VvVQPHu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 09:29:18 GBp 623 552.50 XLON xHa9VvVQPHw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 09:29:18 GBp 800 553.00 XLON xHa9VvVQPHX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 09:29:18 GBp 38 552.50 BATE xHa9VvVQPHy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 09:29:18 GBp 532 553.00 XLON xHa9VvVQPMV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 09:13:29 GBp 468 553.00 XLON xHa9VvVQ7Ob OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 09:13:29 GBp 256 553.00 BATE xHa9VvVQ7OZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 09:12:50 GBp 268 553.00 XLON xHa9VvVQ4dF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 09:11:00 GBp 332 552.50 XLON xHa9VvVQ4yK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 09:11:00 GBp 331 552.50 BATE xHa9VvVQ4yM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 09:10:50 GBp 760 553.00 XLON xHa9VvVQ4$R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 09:08:02 GBp 203 552.50 XLON xHa9VvVQ4L7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 09:08:02 GBp 13 552.50 XLON xHa9VvVQ4L9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 09:08:02 GBp 63 552.00 BATE xHa9VvVQ4LG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 09:08:02 GBp 971 552.00 XLON xHa9VvVQ4LI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 09:08:02 GBp 400 552.00 BATE xHa9VvVQ4LK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 09:07:11 GBp 111 553.00 BATE xHa9VvVQ4Pj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 09:07:11 GBp 140 553.00 BATE xHa9VvVQ4Pl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 09:06:20 GBp 224 553.00 XLON xHa9VvVQ5X0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 09:05:24 GBp 211 553.00 XLON xHa9VvVQ5hv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 09:04:23 GBp 153 553.00 BATE xHa9VvVQ5@T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 09:04:23 GBp 91 553.00 BATE xHa9VvVQ5@V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 09:04:23 GBp 22 553.00 BATE xHa9VvVQ5vX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 09:04:23 GBp 19 553.00 BATE xHa9VvVQ5vZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 08:59:40 GBp 426 553.00 XLON xHa9VvVQ2hd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 08:59:40 GBp 74 553.00 XLON xHa9VvVQ2hf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 08:59:40 GBp 32 553.00 XLON xHa9VvVQ2hh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 08:59:40 GBp 1,188 552.50 XLON xHa9VvVQ2hk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 08:58:18 GBp 204 552.50 XLON xHa9VvVQ2yQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 08:58:18 GBp 447 552.50 XLON xHa9VvVQ2yS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 08:58:18 GBp 512 552.50 BATE xHa9VvVQ2yU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 08:51:39 GBp 703 552.50 XLON xHa9VvVQ3pt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 08:50:17 GBp 598 553.50 XLON xHa9VvVQ36A OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 08:50:17 GBp 200 553.50 XLON xHa9VvVQ36C OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 08:50:17 GBp 449 553.50 XLON xHa9VvVQ36E OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 08:50:17 GBp 1,133 553.50 XLON xHa9VvVQ36t OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 08:50:17 GBp 69 553.50 XLON xHa9VvVQ36v OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 08:50:17 GBp 13 553.50 XLON xHa9VvVQ36x OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 08:50:17 GBp 319 553.50 XLON xHa9VvVQ36z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 08:35:12 GBp 113 552.00 XLON xHa9VvVQEZD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 08:35:09 GBp 146 552.00 XLON xHa9VvVQEYi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 08:35:06 GBp 128 552.50 XLON xHa9VvVQEiR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 08:35:06 GBp 218 552.50 XLON xHa9VvVQEiV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 08:32:58 GBp 258 553.00 XLON xHa9VvVQEvH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 08:32:53 GBp 25 553.50 XLON xHa9VvVQExo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 08:32:39 GBp 346 553.50 XLON xHa9VvVQE5r OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 08:32:34 GBp 552 553.50 XLON xHa9VvVQE4E OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 08:30:02 GBp 536 553.50 XLON xHa9VvVQEJQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 08:29:43 GBp 810 554.00 XLON xHa9VvVQEVW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 08:28:22 GBp 236 556.50 XLON xHa9VvVQFcd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 08:28:22 GBp 307 555.00 XLON xHa9VvVQFcW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 08:28:22 GBp 64 555.00 XLON xHa9VvVQFcY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 08:28:22 GBp 437 555.00 BATE xHa9VvVQFdU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 08:21:13 GBp 223 555.50 BATE xHa9VvVQFRJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 08:21:12 GBp 322 556.00 BATE xHa9VvVQFRM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 08:21:10 GBp 232 556.00 XLON xHa9VvVQFQi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 08:21:10 GBp 4 556.00 XLON xHa9VvVQFQk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 08:21:10 GBp 67 556.50 XLON xHa9VvVQFQm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 08:21:10 GBp 326 556.50 XLON xHa9VvVQFQo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 08:21:10 GBp 393 557.00 XLON xHa9VvVQFQa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 08:21:10 GBp 37 556.00 XLON xHa9VvVQFQg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 08:14:41 GBp 322 556.50 XLON xHa9VvVQDf0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 08:14:40 GBp 328 556.50 XLON xHa9VvVQDf7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 08:14:40 GBp 11 556.50 XLON xHa9VvVQDfO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 08:14:40 GBp 487 557.00 XLON xHa9VvVQDfQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 08:13:49 GBp 324 556.50 XLON xHa9VvVQDoC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 08:13:43 GBp 331 557.00 BATE xHa9VvVQD$b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 08:13:43 GBp 63 556.50 XLON xHa9VvVQD$X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 08:13:43 GBp 554 557.00 XLON xHa9VvVQD$Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 08:12:14 GBp 436 557.50 XLON xHa9VvVQD8G OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 08:12:12 GBp 435 558.00 XLON xHa9VvVQDBp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 08:10:50 GBp 226 557.50 BATE xHa9VvVQAi$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 08:10:50 GBp 306 557.50 XLON xHa9VvVQAi1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 08:10:50 GBp 37 557.50 XLON xHa9VvVQAii OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 08:10:50 GBp 400 557.50 XLON xHa9VvVQAim OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 08:10:50 GBp 336 558.50 XLON xHa9VvVQAis OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 08:10:50 GBp 297 558.00 XLON xHa9VvVQAiu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 08:10:31 GBp 256 558.00 XLON xHa9VvVQAfH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 08:10:24 GBp 282 558.00 XLON xHa9VvVQAga OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 08:10:24 GBp 326 558.00 BATE xHa9VvVQAgY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 08:10:22 GBp 440 559.00 XLON xHa9VvVQAr@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 08:10:22 GBp 335 559.50 XLON xHa9VvVQAre OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 25-Aug-2022 08:10:22 GBp 305 558.50 XLON xHa9VvVQAry

END