Soprano perustaa tarkastusvaliokunnan

Valmisteilla olevan yritysjärjestelyn myötä yhtiö kokee merkittävän muutoksen, mikä koskee myös taloushallintoa ja sen prosesseja. Tämän vuoksi Soprano on päättänyt perustaa tarkastusvaliokunnan.





Perustettavan tarkastusvaliokunnan tehtävänä on muutosvaiheessa varmistaa ja valvoa erityisesti sitä, että taloushallinnon prosessien integraatio toteutuu ja käyttöön otetaan parhaita käytäntöjä. Samalla valiokunta varmistaa taloushallinnon toimintojen jatkuvuutta muutosprosessissa. Valiokunta perehtyy tarvittavilta osin myös riskienhallintaan.





Todettiin, että muutostilanteessa valiokunnan tehtäväkenttä on osin erilainen kuin yhtiön ollessa normaalitilanteessa. Muutostilanteessa tärkeintä on varmistaa, että yhtiö pystyy tuottamaan ajantasaista ja luotettavaa taloudellista informaatiota liikkeenjohdon ja sijoittajaviestinnän tarpeisiin. Järjestelyn täytäntöönpanon jälkeen yhtiön hallitus voi täsmentää ja tarkentaa valiokunnan tehtäviä.





Todettiin, että tavanomaisesti valiokunnat muodostuvat hallituksen jäsenistä ja mahdollisista asiantuntijajäsenistä. Tässä muutostilanteessa menettelystä poiketaan, jotta saadaan varmistettua valiokunnan kokoonpanoon riittävä ymmärrys molempien yhdistyvien yhtiöiden liiketoiminnasta ja prosesseista. Valiokunta tuo myös jatkuvuutta muutostilanteen jälkeiseen aikaan.





Päätettiin valita tarkastusvaliokunnan jäseniksi:

Kankaala Markku, Wetterin hallituksen puheenjohtaja

Kauppinen Panu, Sopranon talousjohtaja

Klemola Sami, Wetterin talousjohtaja

Lautanen-Nissi Pauliina, Sopranon toimitusjohtaja

Mehtälä Satu, Sopranon hallituksen puheenjohtaja

Simula Aarne, Wetterin toimitusjohtaja

Wiitakorpi Jorma, Sopranon hallituksen jäsen





Tarkistusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jorma Wiitakorpi ja sihteeriksi Sopranon lakimies Mika Taberman.



