Investeringsforeningen Sparinvest suspenderer handel med udvalgte afdelinger

Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg hermed på vegne af de berørte afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest offentliggøre, at indberetning af indre værdier til Nasdaq Copenhagen er udeblevet grundet tekniske udfordringer. Handel med de berørte afdelinger ønskes derfor midlertidigt suspenderet.



Der er tale om følgende afdelinger:

ISIN Cur Afdeling Orderbook Code Cur DK0060444255 SparInvest Virksomhedsobligationer IG A SPIVIGKLA DK0060057487 Sparindex INDEX Stabile Obl. KL A SPISOKLA DK0060819324 SparInvest Virksomhedsobligationer HY A SPIVHYKLA DK0060530764 Sparinv Virksomhedsobligationer HY KortA SPIVHYKORTKLA DK0060914901 Sparinvest Mix Minimum Risiko KL A SPIMIXMINRISKKLA DK0060623189 Sparinv Mix Lav Risiko KL A SPIMLRKLA DK0060623262 Sparinv Mix Mellem Risiko KL A SPIMMRKLA DK0060623346 Sparinv Mix Høj Risiko KL A SPIMHRKLA DK0061551702 Sparinvest Mix Rente KL A SPIMRA





Vi beklager forsinkelsen.



Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk cc jna@nykredit.dk



Med venlig hilsen

Dirk Schulze