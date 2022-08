Les nouveaux Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4, Galaxy Watch5 Series et Galaxy Buds2 Pro de Samsung sont maintenant disponible au Canada

English French

Les Canadiens peuvent maintenant faire l'expérience de la gamme Galaxy la plus puissante à ce jour, établissant la nouvelle norme en matière de productivité mobile, d'expression personnelle, de bien-être et d'expériences sonores.







Mississauga, Ont., 26 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Samsung Electronics Canada a annoncé aujourd’hui que les nouveaux Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4, Galaxy Watch5 Series et Galaxy Buds2 Pro de Samsung sont maintenant disponible dans les boutiques expérience Samsung, en ligne au Samsung.com/ca, ainsi que chez les détaillants nationaux et les opérateurs de télécommunications partenaires partout au Canada.

Avec une performance améliorée, des expériences sur mesure, une conception unique et des facteurs de forme personnalisables, les dernières innovations Galaxy redéfinissent l’expérience mobile pour les téléphones intelligents, la santé et le bien-être numériques et le son haut de gamme.

« Nos dernières innovations sont conçues pour améliorer la vie des utilisateurs d’appareils Galaxy en renforçant leur productivité, leur expression personnelle et de bien-être », affirme Raj Doshi, chef des activités mobiles chez Samsung Electronics Canada. « Avec les nouvelles séries Galaxy Z et Galaxy Watch5, complétées par les écouteurs Galaxy Buds2 Pro, les Canadiens peuvent faire plus sur leurs appareils Galaxy comme jamais auparavant ».

Pour célébrer ce lancement, les clients sont invités à magasiner la nouvelle gamme lors d'un événement commercial en direct, diffusé à l'échelle nationale à partir de la boutique expérience Samsung du Centre Eaton de Toronto. Les Canadiens peuvent participer à cette expérience de commerce numérique passionnante animée par Chloe Wilde de etalk le 26 août à7 p.m. EDT. De plus, à partir du 26 août, le magasin d'expérience Samsung au Centre Eaton de Toronto accueillera les clients les vendredis et les samedis jusqu'au 17 septembre 2022 pour une occasion unique d'explorer en direct les dernières innovations de Galaxy. À travers une variété de démonstrations, les invités pourront découvrir de nouvelles façons de faire plus de choses qu'ils aiment grâce aux expériences innovantes en matière de productivité et d'expression personnelle sur les Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold4.





Polyvalence et puissance de nouvelle génération avec les appareils Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4

Les derniers-nés de la série Galaxy Z continuent de briser les conventions pour offrir de nouvelles expériences qui améliorent la vie quotidienne des utilisateurs. Avec un superbe savoir-faire et un design innovant, la série Galaxy Z s’appuie sur le succès des appareils Galaxy Z précédents pour offrir l’expérience de téléphone intelligent la plus complète de Samsung à ce jour.

Le Galaxy Z Flip4 est l’outil ultime pour s’exprimer. Avec des fonctionnalités de caméra améliorées, notamment la caméra FlexCam1 versatile et mains libres, à une batterie plus grande2 et à des possibilités de personnalisation étendues associées à une conception ultra-compacte, les utilisateurs peuvent profiter d’expériences de contenu uniques et vivants. Le Galaxy Z Flip4 complète le style des utilisateurs avec des designs haut de gamme dans des couleurs classiques : Bora Purple et Graphite, et de nouvelles couleurs : Or rose et bleu. Le modèle 128 Go est disponible au prix de 1259,99 $ (PDSF). Le modèle 256 Go est disponible au prix de 1329,99 $ (PDSF), et le modèle 512 Go au prix de 1499,99 $ (PDSF). Pour plus d’informations, visiter le site https://www.samsung.com/ca_fr/smartphones/galaxy-z-flip4/

Le Galaxy Z Flip4 édition Bespoke, version élargie disponible en 256 Go pour 1399,99 $ (PDSF), propose des couleurs de verre et des options de cadre qui offrent 75 combinaisons au choix, permettant aux clients de contrôler complètement l’apparence de leur appareil. Pour plus d’informations, visiter le site https://www.samsung.com/ca_fr/mobile/galaxy-bespoke/galaxy-z-flip4

Offrant l'expérience de téléphones intelligents la plus complète de Samsung, le Galaxy Z Fold4 ouvre de nouvelles possibilités en proposant un design qui change de forme, des écrans immersifs3 et des fonctions multitâches dignes d'un ordinateur personnel4, le tout grâce à une technologie de caméra avancée et de puissants processeurs mobiles. Le Galaxy Z Fold4 et l'étui-support5 sont proposés dans des couleurs raffinées, notamment Graygreen, Moon Beige et noir fantôme6. Le modèle 256 Go est disponible au prix de 2269,99 $ (PDSF). Le modèle 512 Go est disponible au prix de 2429,99 $ (PDSF). Pour plus d'informations, visiter le site: https://www.samsung.com/ca_fr/smartphones/galaxy-z-fold4/.









Une nouvelle ère de bien-être avec la Galaxy Watch5

Avec de nouveaux aperçus intuitifs, des fonctions avancées et des capacités puissantes, la nouvelle Galaxy Watch5 Series, supportée par l'application Moniteur santé Samsung7, avance une nouvelle ère d’innovation holistique pour aider les utilisateurs à atteindre leurs objectifs de bien-être.

Offrant des fonctionnalités améliorées pour aider les utilisateurs à atteindre leurs objectifs de bien-être, notamment la technologie BioActive Sensor, la nouvelle Galaxy Watch5 donne aux utilisateurs un aperçu holistique de bien-être. Avec de puissants capteurs, une analyse de la composition corporelle8, un coaching du sommeil9 et une batterie 13 % plus grande que celle de son prédécesseur, la Galaxy Watch5 vous aide à en faire plus chaque jour. Elle est offerte avec de toutes nouvelles options de couleurs neutres qui feront tourner les têtes, la grande option de 44 mm étant disponible en graphite, saphir et argent et la petite option de 40 mm étant disponible en graphite, or rose et argent, avec un bracelet violet Bora qui se marie parfaitement avec le Galaxy Z Flip4. La Galaxy Watch5 commencera à 349 $ (PDSF) pour la version Bluetooth et à 419 $ (PDSF) pour la version LTE.

Dernière née de la gamme Galaxy Watch, la Galaxy Watch5 Pro offre plus de fonctionnalités, une plus grande durabilité et un design élégant pour les amateurs de plein air et d’aventure. Avec la plus grande batterie jamais installée sur une Galaxy Watch, les utilisateurs peuvent sortir en plein air plus longtemps en toute quiétude. La Galaxy Watch5 Pro est disponible en titane noir et en titane gris, avec un écran de 45 mm, à partir de 559 $ (PDSF) pour la version Bluetooth et 629 $ (PDSF) pour la version LTE.

Concevez votre propre montre en sélectionnant le modèle, la taille, la couleur du boîtier et le bracelet pour un maximum de 1032 combinaisons uniques dans le Galaxy Watch5 Bespoke Studio sur Samsung.com10. Désormais, les utilisateurs peuvent fabriquer une montre tout à fait unique, à leur image. Grâce à un plus grand choix de bracelets et de cadrans, ils peuvent mélanger et assortir leurs montres pour exprimer leur style personnel avec le nouveau bracelet sport.



Pour en savoir plus sur la Galaxy Watch5 et la Galaxy Watch5 Pro, visiter le site: https://www.samsung.com/ca_fr/watches/galaxy-watch/galaxy-watch5-44mm-sapphire-bluetooth-sm-r910nzbaxac/

Pour en savoir plus sur la Galaxy Watch5 édition Bespoke, visiter le site: https://www.samsung.com/ca_fr/mobile/galaxy-bespoke/galaxy-watch5/





Une écoute de haut niveau avec les écouteurs Galaxy Buds2 Pro de Samsung

Avec un nouveau design compact, une connectivité sans faille, une suppression du bruit efficace et un audio 24 bits Hi-Fi d'une clarté cristalline, les Samsung Galaxy Buds2 Pro apportent une expérience d’écoute ultime dans votre vie quotidienne.

Vendus au prix de 289,99 $ (PDSF), les Galaxy Buds2 Pro sont les écouteurs les plus petits et les plus légers à ce jour de la gamme Galaxy Buds Pro de Samsung11 et se déclinent en trois toutes nouvelles teintes douces et neutres (Graphite, Blanc et Bora Purple) pour un look distinctif. Pour plus d'informations, visiter le site: https://www.samsung.com/ca_fr/audio-sound/galaxy-buds/galaxy-buds2-pro-bora-purple-sm-r510nlvaxac/



Une expérience Galaxy connectée

Les nouveaux Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4, Galaxy Watch5 Series et Galaxy Buds2 Pro sont conçus pour fonctionner de manière fluide au sein de l'écosystème Galaxy pour une expérience mobile haut de gamme. Les utilisateurs peuvent partager instantanément les fichiers entre les appareils Galaxy avec Quick Share12. Notez des informations sur votre Galaxy Z Fold4 et envoyez-les sur votre Galaxy Book d'un seul geste, ou envoyez des messages à partir de votre montre intelligente Galaxy Watch5 Series lorsque votre téléphone intelligent Galaxy est hors de portée.

La transition entre les appareils est également extrêmement fluide avec votre Galaxy Buds2 Pro. Si vous écoutez de la musique sur votre montre intelligente Galaxy Watch5 Series pendant que vous courez, mais que vous devez prendre un appel sur votre téléphone intelligent Galaxy Z Fold4 ou Galaxy Z Flip4 une fois de retour à la maison, vos Galaxy Buds2 Pro passent automatiquement à votre autre appareil sans avoir besoin de modifier les paramètres Bluetooth.

Offre promotionnelle

Les Canadiens peuvent profiter d'un duo de chargeurs13 sans fil super rapides gratuits à l'achat d'une montre intelligente Galaxy Watch5 Series ou d'un chargeur sans fil14 super rapide gratuit à l'achat d'une paire d'écouteurs sans fil Galaxy Buds2 Pro entre le 26 août 2022 et le 3 octobre 2022.

Deux fois plus d’espace de stockage pour le même prix.

Les Canadiens peuvent obtenir deux fois plus d’espace de stockage pour le même prix lorsqu’ils achètent entre le 26 août et le 8 septembre 2022, ce qui équivaut à une économie de 160 $ sur le Galaxy Z Fold4 512 Go ou le Galaxy Z Flip4 512 Go, et à une économie de 80 $ sur le Galaxy Z Flip4 256 Go15. Pour en savoir plus, veuillez visiter le https://www.samsung.com/ca_fr/offer/flagship-memory-upgrade/

Offres de reprise

Les Canadiens peuvent obtenir jusqu’à 861 $16 en échangeant leur ancien téléphone intelligent à l’achat d’un appareil Galaxy Z Fold4 ou Galaxy Z Flip4 admissible entre le 26 août 2022 et le 3 octobre 2022.

Les Canadiens peuvent également obtenir un crédit allant jusqu’à 100 $ (plus un crédit pour la valeur de reprise de leur ancienne smartwatch admissible) à l’achat d’un appareil Galaxy Watch5 Series admissible17entre le 26 août et le 3 octobre 2022. Pour en savoir plus, visiter le https://www.samsung.com/ca_fr/offer/flagship-trade-in

Ayez l’esprit tranquille grâce à Samsung Care+

Avec le forfait Samsung Care+, les Canadiens peuvent bénéficier d’un service d’entretien complet pour leur nouveau téléphone intelligent, ordinateur portable, tablette ou appareil vestimentaire Galaxy. Les utilisateurs sont protégés pendant deux ans contre les dommages physiques ou liquides et les dysfonctionnements ou défauts mécaniques, et une équipe d’experts Galaxy sera à disposition pour les aider à les remettre sur la bonne voie.18

Les Canadiens qui achètent un téléphone intelligent Galaxy Z Fold4 ou Galaxy Z Flip4 d’ici le 8 septembre 2022 recevront gratuitement un plan d’un an sur Samsung Care+ ou un plan de deux ans sur Samsung Care+ à 50 % de rabais, si applicable19. Pour en savoir plus, visitez le https://www.samsung.com/ca_fr/offer/samsung-care-plus/

Offres AIR MILES®

Du 26 août au 4 octobre 2022, les clients qui achètent les dernières innovations Samsung Galaxy dans un magasin Experience Samsung ou en ligne sur Samsung.com/ca recevront20:

350 Miles bonus à l'achat d'un smartphone Galaxy Z Fold4

250 Miles bonus à l'achat d'un smartphone Galaxy Z Flip4

100 Miles bonus à l'achat d'une smartwatch Galaxy Watch5

150 Miles bonus à l'achat d'une smartwatch Galaxy Watch5 Pro

50 Miles bonus à l'achat d'une paire d'oreillettes Galaxy Buds Pro2 véritablement sans fil.



Service Care supérieur

Votre Galaxy Z Fold4 ou Galaxy Z Flip4 est offert avec des services d’assistance à la clientèle dédiés, conçus spécialement pour offrir à nos précieux clients la meilleure expérience possible en matière de service à la clientèle. Des experts spécialement formés sont disponibles par clavardage en direct en tout temps ou par téléphone de 9 h à 21 h HNE au 1-888-970-FOLD pour vous fournir un soutien personnalisé et exclusif pour votre appareil. Pour plus d’informations, visiter le site www.samsung.com/ca_fr/support .

À propos de Samsung Electronics Canada Inc.

Samsung Electronics Canada inspire les Canadiens à atteindre leur plein potentiel grâce à un écosystème révolutionnaire de produits et de services qui leur offrent une innovation et un design distincts pour chaque aspect de leur vie connectée. L’entreprise redéfinit le monde des téléviseurs, des téléphones intelligents et des appareils vestimentaires, des tablettes et des appareils électroménagers numériques. En 2022, Samsung a été classée parmi les « marques les plus fiables » au Canada, selon le sondage sur la réputation d’entreprises Léger. Samsung est déterminée à améliorer la vie des Canadiens et, par l’intermédiaire des initiatives de son programme de bienfaisance primé, elle soutient des causes liées à l’éducation publique et à la santé dans des collectivités à l’échelle du pays. Pour en savoir plus, visiter le site.

Suivez Samsung Canada sur la page facebook.com/SamsungCanada, sur Instagram @samsungcanada ou sur Twitter @SamsungCanada.

1 FlexCam fait référence à l’expérience des caméras utilisant le mode Flex. Le mode Flex est pris en charge pour des angles compris entre 75° et 115°. Pour votre confort, il peut être difficile de maintenir le mode Flex en mouvement en raison de tremblements ou d’autres mouvements. Il est recommandé de garder le téléphone immobile en mode Flex.

2 Par rapport au Galaxy Z Flip3 5G.

3 Mesurée en diagonale, la taille de l’écran principal du Galaxy Z Fold4 est de 7,6” pour le rectangle complet et de 7,4” sans tenir compte des coins arrondis; la zone de visionnement réelle est réduite en raison des coins arrondis.

4 Certaines applications peuvent ne pas prendre en charge la fonction multitâche.

5 Accessoires vendus séparément.

6Les couleurs offertes peuvent varier selon le marché, l’opérateur de télécommunications et le détaillant.

7 Une montre Galaxy Watch et un smartphone Samsung Galaxy sont nécessaires pour utiliser l’application Samsung Health Monitor. Les montres compatibles : Galaxy Watch4 et Galaxy Watch4 Classic. Téléphones intelligents compatibles : Smartphone Samsung Galaxy avec un système d’exploitation Android 7.0 ou supérieur.

8 Le Samsung BIA est un analyseur corporel qui utilise la technologie d'analyse d'impédance bioélectrique (BIA) pour suivre la composition corporelle en fonction du poids, de la graisse corporelle, de l'indice de masse corporelle (IMC), des muscles squelettiques, de l'eau corporelle et du taux métabolique de base (BMR). La mesure Samsung BIA doit être utilisée uniquement à des fins de remise en forme et de bien-être et n'est pas destinée à être utilisée pour le diagnostic de maladies ou d'autres conditions, ni pour la guérison, l'atténuation, le traitement ou la prévention de maladies. Veuillez consulter un professionnel de la santé pour toute condition spécifique. Toute information relative à la santé accessible par l'appareil et/ou l'application ne doit pas être considérée comme un avis médical. Ne mesurez pas votre composition corporelle si vous avez un stimulateur cardiaque implanté ou d'autres dispositifs médicaux implantés. Ne mesurez pas votre composition corporelle si vous êtes enceinte. Les résultats des mesures peuvent ne pas être précis si vous avez moins de 20 ans.

9 Pour obtenir des résultats sur les habitudes de sommeil, l’utilisateur doit porter la montre pendant son sommeil pendant au moins sept nuits et répondre à un sondage.

10 Le nombre de combinaisons disponibles peut varier en fonction du pays ou de la région dans lesquels le Galaxy Watch Design Studio est disponible.

11 Chaque écouteur pèse 5,5 g; 0,8 g plus léger que les Galaxy Buds Pro.

12 Quick Share est disponible sur les séries Galaxy précédentes lorsque celles-ci sont mises à jour avec Android 10.

13 Des conditions s'appliquent. Offre disponible exclusivement en ligne à Samsung.com/ca et dans les magasins Samsung Experience au Canada. Consultez le site Samsung.com/ca pour plus de détails.

14 Des conditions s'appliquent. Offre disponible exclusivement en ligne à Samsung.com/ca et dans les magasins Samsung Experience au Canada. Consultez le site Samsung.com/ca pour plus de détails.

15 Certaines conditions s’appliquent. L’offre est en vigueur seulement du 10 août au 8 septembre 2022. Offert exclusivement en ligne sur samsung.com/ca_fr et dans les boutiques expérience Samsung au Canada.I. Économisez 80 $ à l’achat de tout téléphone intelligent Samsung Galaxy Z Flip4 de 256 Go (prix courant de 1 339,99 $ à 1 399,99 $) II. Économisez 160 $ à l’achat de tout téléphone intelligent Samsung Galaxy Z Flip4 de 512 Go (prix courant de 1 499,99 $) III. Économisez 160 $ à l’achat de n’importe quel téléphone intelligent Samsung Galaxy Z Fold4 de 512 Go (prix courant de 2 429,99 $) La disponibilité et la sélection peuvent varier. Jusqu’à l’épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame. L’offre n’a aucune valeur marchande. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre ou promotion. Samsung se réserve le droit de modifier ou d’annuler la promotion sans préavis. © Samsung Electronics Canada Inc., 2022. Tous droits réservés. Samsung est une marque déposée de Samsung Electronics Co., Ltd., et est utilisée avec permission.

16 Basé sur la valeur de reprise du Galaxy S21 Ultra 5G 512 Go et lorsque vous achetez le Galaxy Z Fold4.

17 Certaines conditions s’appliquent. Voir Samsung.com/ca pour plus de détails.

18 Des conditions générales s’appliquent. Pour les conditions générales complètes, veuillez consulter le site https://support-ca.samsung.com/secaew/consumer/ca/terms .

19 Soit (i) précommandez entre le 10 août 2022 et le 25 août 2022 et terminez votre achat, ou (ii) achetez entre le 26 août 2022 et le 8 septembre 2022, un Galaxy Z Fold4 (modèles SM- F936W – prix courant de 2269.99 $ – 2429.99 $) ou Galaxy Z Flip4 (modèles SM-F721W – prix courant de 1259.99 $ - 1499.99 $) (chacun étant un « appareil Galaxy admissible ») et vous pouvez recevoir :(i) Un (1) forfait Samsung Care+ gratuit pendant un an en prime pour votre appareil Galaxy Z Fold4 sélectionné sans frais supplémentaires (valeur de 174,50 $) ou Galaxy Z Flip4 sans frais supplémentaires (valeur de 114,50 $); ou (ii) Un (1) forfait Samsung Care+ de deux ans à 50 % de rabais (avant taxes) pour votre appareil Galaxy Z Fold4 sélectionné pour 174,50 $ (prix courant de 349 $) ou Galaxy Z Flip4 pour 114,50 $ (prix courant de 229 $). Cette offre est valable chez les détaillants et opérateurs de télécommunications canadiens autorisés participants, dans les boutiques expérience Samsung au Canada et en ligne à l’adresse Samsung.com/ca. Jusqu’à épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame. L’offre n’a aucune valeur monétaire, n’est pas transférable et ne peut pas être échangée une fois sélectionnée. Limite d’un (1) forfait Samsung Care+ d’un an en prime ou d’un (1) forfait Samsung Care+ de deux ans à 50 %, selon le cas, par appareil Samsung Galaxy admissible acheté. Cette offre s’adresse uniquement aux résidents du Canada. Les détaillants et les opérateurs de télécommunications canadiens autorisés participants peuvent varier. Samsung se réserve le droit de demander une preuve d’achat pour vérifier la date et l’emplacement de l’achat. Samsung se réserve le droit de modifier ou d’annuler la promotion sans préavis.

20 Certaines conditions s'appliquent. Consultez le site Samsung.com/ca_fr pour plus de détails.

