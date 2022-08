English Danish





GrønlandsBANKEN A/S udsteder DKK 25 millioner i Tier 2 kapital

Med henvisning til selskabsmeddelelse nr. 12/2022 af 22. august, meddeles det hermed, at GrønlandsBANKEN A/S, som en del af den løbende proces med at optimere bankens kapitalstruktur, har indgået aftale om at udstede DKK 25 mio. i Tier 2 kapital.

Udstedelsen har en løbetid på ti år med mulighed for førtidig indfrielse efter fem år og løbende herefter forudsat Finanstilsynets forudgående tilladelse. Udstedelsen forrentes de første fem år med en fast årlig kuponrente på 6,197 % og herefter med en variabel rente. Udstedelsen har fondskoden DK0030509989.

Nykredit Bank A/S er arrangør af udstedelsen.

Med venlig hilsen

GrønlandsBANKEN

Kontaktperson: Bankdirektør Martin Kviesgaard, telefon +299 34 7802, mail: mbk@banken.gl

Vedhæftet fil