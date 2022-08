Halvårsrapport 2022 – Værdipapirfonden Sparindex med tilhørende afdelinger

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 2022.

Første halvår 2022 var en periode med volatile markeder, hvor aktier i form af MSCI World all country gav et afkast på -13,2% målt i danske kroner. Obligationsmarkedet og særligt realobligationer havde også for­ holdsmæssige store tab, grundet de voldsomme rentestigninger vi har set i 2022.

De tre blandede indeks afdelinger leverede alle negative afkast i første halvår 2022. INDEX Lav Risiko KL, INDEX Mellem Risiko KL og INDEX Høj Risiko KL leverede i første halvår 2022 afkast på henholdsvis -10.0%, -13,1% og -14,0%. Afkastbidragene fra aktivklasserne var bredt funderet, da alle aktivklasser gav et negativt afkast. De største tab kom fra aktiekomponenten samt EMD, mens de korte statsobligationer kun havde et marginalt tab på 2%.

Årets første halvår var præget af høj volatilitet. Det er født ind i risikomodellen i en grad, hvor den forventede, fremadrettede tracking error er steget for afdelingerne. Tracking error-niveau vurderes altid i forhold til omkostningerne ved at implementere det, og en lavere modelbaseret tracking error jagtes derfor ikke for enhver pris i sådan en situation. De realiserede afkastafvigelser til benchmark er inden for rammerne af det forventede i alle fem afdelinger.

Aktier har givet et negativt afkast i første halvår, men der har alligevel været store forskelle i niveauet mellem de indeks, som afdelingerne tracker. Small caps har gjort det dårligere end large caps, mens emerging markets har klaret sig mindre dårligt end developed markets. Samlet betyder det, at INDEX Globale Aktier KL, som tracker MSCls bredeste indeks, MSCI ACWI IMI, har klaret sig stort set på niveau med MSCI World. De bæredygtige afdelinger har tabt mere end deres konventionelle indeks-pendanter. Primært grundet deres undervægt i sektoren Energi, som har klaret sig godt på ryggen af Ruslands invasion af Ukraine. Endelig har INDEX Globale Aktier Min. Risiko Akk. KL klaret sig relativt godt og tabt markant mindre end MSCI World, som det er forhåbningen i faldende markeder, som vi har set i første halvår.

I hovedtræk kan udviklingen i Værdipapirfonden Sparindex opsummeres således:

• Afkast aktieafdelinger blev på mellem -5,46 % og -17,96 %

• Afkast blandede afdelinger blev på mellem -10,04 % og -13,96 %

Værdipapirfondens halvårsrapport, er vedhæftet denne fondsbørsmeddelelse og kan også downloades på sparinvest.dk.

Spørgsmål til fondsbørsmeddelelsen kan rettes til Thomas Valentiner, thv@sparinvest.dk.

