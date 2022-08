Nordic Fibreboard AS 2022. aasta II kvartali ja 6 kuu auditeerimata majandustulemused

English Estonian

JUHTKONNA ARUANNE

Nordic Fibreboard AS konsolideeritud müügitulu oli 2022. aasta 2. kvartalis 3,65 miljonit eurot (2021. aasta 2. kvartalis 2,58 miljonit eurot). Kontserni peamine tegevusala on puitkiudplaadi tootmine ja hulgimüük, mille müügitulu 2022. aasta 2. kvartalis oli 3,64 miljonit eurot, mis on 45% rohkem kui 2021. aasta 2. kvartalis. Ülejäänud segmendiks on Pärnus Suur-Jõe tänaval oleva kinnisvara haldamine, mille müügitulu 2022. aasta 2. kvartalis oli 9 tuhat eurot (2021. aasta 2. kvartalis 64 tuhat eurot).



Müügitulu tõusu põhjuseks 2022. aasta 2. kvartalis oli jätkuvalt kestev tugev ehitusmaterjalide nõudlus ehitussektoris ning 2021. aasta 2. kvartaliga võrreldes suurem toodangumaht. Tootmine töötas täisvõimsusel ning tarneajad meie võtmeklientidele olid keskmiselt 3 kuud, mis on olnud tavapärane aeg viimase kahe aasta jooksul. Kinnisvara halduse segmendis lahkus eelmise aasta lõpus üüripinnalt üks suuremaid üürnikke, mistõttu oli 2022. aasta 2. kvartalis müügitulu väiksem kui 2021. aasta 2. kvartalis.

Nordic Fibreboard konsolideeritud EBITDA oli 2022. aasta 2. kvartalis 624 tuhat eurot, EBITDA marginaal 17% (2021. aasta 1. kvartali EBITDA 502 tuhat eurot ning EBITDA marginaal 19%). Võrreldes 2021. aasta 2. kvartaliga vähenes Kontserni brutomarginaal 37%-lt 2022. aasta 2. kvartalis 30%-le. Kasumlikkuse vähenemise peamiseks põhjuseks oli 2022. aastal aset leidnud tooraine, põhiliselt hakkepuidu- ja energiahindade järsk tõus.

2022. aasta 2. kvartali finantstulud ja –kulud kokku olid 82 tuhat eurot, mis sisaldab Trigon Property Development (TPD) aktsiatelt saadud dividende summas 105 tuhat eurot ja nende aktsiate ümberhindlusest saadud kasumit summas 12 tuhat eurot ning finantskulusid summas 35 tuhat eurot. 2021. aasta 2. kvartali finantstulud ja –kulud kokku olid 227 tuhat eurot, mis sisaldasid TPD aktsiate ümberhindlusest saadud kasumit 257 tuhat eurot ning finantskulu summas 30 tuhat eurot.

Kontserni 2022. aasta 2. kvartali konsolideeritud puhaskasum oli 580 tuhat eurot (2021. aasta 2. kvartalis 606 tuhat eurot).

ÄRIVALDKONDADE ÜLEVAADE

MÜÜGITULU SEGMENTIDE LÕIKES

tuh EUR II kv 2022 II kv 2021 6k 2022 6k 2021 Kiudplaadi tootmine ja müük 3 643 2 513 6 234 5 269 Kinnisvara haldamine 9 64 18 153 KOKKU 3 652 2 576 6 252 5 422

KASUM ÄRISEGMENTIDE LÕIKES

tuh EUR II kv 2022 II kv 2021 6k 2022 6k 2021 EBITDA ärisegmentide lõikes Kiudplaadi tootmine ja müük 635 497 914 993 Kinnisvara haldamine (3) (9) (12) (1) Elimineerimine (8) 14 (23) (6) Kokku EBITDA 624 502 879 986 Põhivara kulum ja amortisatsioon (126) (123) (248) (256) Kokku ÄRIKASUM/-KAHJUM 498 379 631 730 Neto finantskulud 82 227 100 427 PUHASKASUM/-KAHJUM 580 606 731 1 157

NORDIC FIBREBOARD LTD: KIUDPLAADI TOOTMINE JA MÜÜK

Puitkiudplaadi müügitulu oli 2022. aasta 2. kvartalis 3,64 miljonit eurot (2021. aasta 2. kvartalis 2,51 miljonit eurot). Tellimuste maht püsis tugevana kogu 2022. aasta 2. kvartali jooksul, mis näitab kohalike turgude tugevust, samas hoiame tihedat sidet olemasolevate klientidega kaugematel turgudel, mille tulemusena toimus mõningast müüki Aasiasse ja Lähis-Itta. 2022. aasta 2. kvartalis tõstsime oma toodete hindu, et kompenseerida toorainehindade ja energiakulude tõusu.

Suurim müügikasv 2022. aasta 2. kvartalis tulenes tugevast müügi- ja toodangu mahukasvust kolmel suurimal turul, milleks on Soome, Eesti ja Taani. Müük Venemaale lõpetati 2022. aasta maikuus sanktsioonide tõttu, mis on kehtestatud seoses Venemaa agressiooniga Ukrainas.

Puitkiudplaadi 2022. aasta 2. kvartali kulumieelne ärikasum ehk EBITDA oli 635 tuhat eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 22%. Puitkiudplaadi 2022. aasta 2. kvartali puhaskasum oli 592 tuhat eurot (2021. aasta 2. kvartali puhaskasum 603 tuhat eurot).

KIUDPLAADI MÜÜGITULU GEOGRAAFILISELT

tuh EUR tuh EUR II kv 2022 II kv 2021 6k 2022 6k 2021 Euroopa Liit 3 444 2 094 5 702 4 253 Venemaa 158 381 427 814 Aasia 28 22 70 124 Lähis-Ida 13 0 26 0 Aafrika 0 0 0 46 Teised 0 16 9 32 Kokku 3 643 2 513 6 234 5 269

PÄRNU RIVERSIDE DEVELOPMENT: KINNISVARAHALDUS

Pärnu Riverside Development OÜ omab kinnisvara Pärnu linnas asukohaga Suur-Jõe tänav 48. Kinnisvaraobjektil on mõned üürnikud ning kinnisvarahaldusest saadud renditulu oli 2022. aasta 2. kvartalis 9 tuhat eurot (2021. aasta 2. kvartalis 64 tuhat eurot). Müügitulu vähenemise tingis ühe suurima üürniku lahkumine üüripinnalt 2021 aasta lõpus.

Kinnisvarahalduse 2022. aasta 2. kvartali EBITDA oli negatiivne 3 tuhat eurot ning puhaskahjum 3 tuhat eurot (2021. aasta 2. kvartalis EBITDA negatiivne 9 tuhat eurot ning puhaskahjum 9 tuhat eurot).

BILANSS JA RAHAVOOGUDE ARUANNE

Seisuga 30.06.2022 olid Nordic Fibreboard AS varad kokku 9,1 miljonit eurot (30.06.2021: 8,1 miljonit eurot). Kontserni kohustised kokku olid seisuga 30.06.2022 4,5 miljonit eurot (30.06.2021: 4,3 miljonit eurot), milledest Kontsernil võlgnevusi tarnijatele oli 0,8 miljonit eurot 30.06.2022 seisuga (30.06.2021: 0,5 miljonit eurot) ja laenukohustisi 3,2 miljonit eurot seisuga 30.06.2022 (30.06.2021: samuti 3,2 miljonit).

Nõuded ja ettemaksed olid kokku 1,6 miljonit eurot seisuga 30.06.2022 (30.06.2021: 1,0 miljonit eurot). Varud seisuga 30.06.2022 0,6 miljonit eurot (30.06.2021 0,5 miljonit eurot). Kontserni põhivara kokku seisuga 30.06.2022 oli 6,7 miljonit eurot (30.06.2021 seisuga 6,6 miljonit eurot).

Kontserni äritegevuse tulemuseks 2022. aastal esimese 6 kuu jooksul oli positiivne rahavoog summas 269 tuhat eurot (2021 6 kuud: positiivne rahavoog summas 110 tuhat eurot). Investeerimistegevuse tulemuseks 2022. aasta 6 kuu jooksul oli negatiivne rahavoog summas 39 tuhat eurot, mis koosnes tehtud investeeringutest tootmisvaradesse summas 144 tuhat eurot ning TPD aktsiatelt saadud dividendidest summas 105 tuhat eurot (2021 6 kuud: väljaminev rahavoog 58 tuhat eurot). Finantseerimistegevusest liikus 2022. aasta 6 kuu kestel raha kontsernist välja summas 74 tuhat eurot, mis sisaldas laenu põhiosa tagasimakseid 50 tuhat eurot ning rendikohustiste põhiosa tagasimakseid 24 tuhat eurot (2021 6 kuud: negatiivne rahavoog 40 tuhat eurot). 2022. aasta 6 kuu netorahavoo tulemuseks oli positiivne rahavoog summas 156 tuhat eurot (2021 6 kuud: positiivne rahavoog 12 tuhat eurot).

TULEVIKU VÄLJAVAADE

NORDIC FIBREBOARD LTD

Nõudlus puitkiudplaatidele oli 2022. aasta 2. kvartalis tugev ja lähiaja väljavaade näitab, et nõudlus on vaatamata praegusele turu ebakindlusele, mis on tingitud kõrgematest energiakuludest ja intressimäärade kasvust, endiselt hea. Meie mitmete konkureerivate lahendustega võrreldes suhteliselt odavamad, samas loodussõbralikud puitkiudplaadid, peaksid pakkuma teatavat kindlust ka ehitusmaterjalide turgude võimaliku languse korral. Ka Nordic Fibreboardi paljusid riike ja kontinente kattev kliendiportfell on tulevikku vaadates lohutavaks teguriks.

Juhtkond tegeleb uue biomassi katla rahastamise tagamisega, mille eesmärgiks on katlamaja energia- ja ressursikasutuse tõhustamine, mis parandaks puitkütuse kasutamise efektiivsust ning vähendaks õhuheitmeid. Nordic Fibreboard Ltd OÜ eesmärk on parandada ettevõtte senist energiakasutust, misläbi toimida tulevikus efektiivsemalt ning keskkonnasõbralikumalt.

PÄRNU RIVERSIDE DEVELOPMENT

Jätkatakse Pärnus Suur-Jõe tn 48 oleva kinnisvara haldamist ja arendamist. Menetluses on kinnistu detailplaneering, eemärgiga muuta kinnistu eraelamumaaks.

FINANTSSUHTARVUD

tuh EUR Kasumiaruanne II kv 2022 II kv 2021 6k 2022 6k 2021 Müügitulu 3 652 2 576 6 252 5 422 EBITDA 624 502 879 986 EBITDA rentaablus 17% 19% 14% 18% Ärikasum/-kahjum 498 379 631 730 Ärirentaablus 14% 15% 10% 13% Puhaskasum/-kahjum 580 606 731 1 157 Puhasrentaablus 16% 24% 12% 21% Bilanss 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2021 31.12.2020 Koguvarad 9 100 8 063 8 140 7 650 Koguvarade puhasrentaablus 8% 15% 14% 14% Omakapital 4 582 3 850 3 805 2 648 Omakapitali puhasrentaablus 16% 31% 30% 41% Võlakordaja 50% 52% 53% 65% Aktsia 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2021 31.12.2020 Aktsia viimane hind (EUR)* 1,66 1,95 1,74 0,45 Puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,17 0,27 0,57 0,24 Hind-tulu (PE) suhtarv 9,61 7,30 3,05 1,89 Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR) 1,02 0,86 0,85 0,59 Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe 1,63 2,28 2,06 0,76 Turukapitalisatsioon tuh EUR 7 468 8 773 7 828 2 025 Aktsiate arv tk 4 499 061 4 499 061 4 499 061 4 499 061

EBITDA = ärikasum(-kahjum) + kulum

EBITDA rentaablus = EBITDA / müügitulu

Ärirentaablus = ärikasum(-kahjum) / müügitulu

Puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / müügitulu

Koguvarade puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / koguvarad

Omakapitali puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / omakapital

Võlakordaja = kohustised / koguvarad

Puhaskasum(-kahjum) aktsia kohta = jooksva viimase 12 kuu puhaskasum(-kahjum) / aktsiate arv

Hind-tulu (PE) suhtarv = aktsia viimane hind / jooksva viimase 12 kuu puhaskasum(-kahjum) aktsia kohta

Aktsia raamatupidamisväärtus = omakapital / aktsiate arv

Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe = aktsia viimane hind / aktsia raamatupidamisväärtus

Turukapitalisatsioon = aktsia viimane hind * aktsiate arv kokku

* http://www.nasdaqbaltic.com/





KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuh EUR 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2021 31.12.2020 Raha ja raha ekvivalendid 213 57 38 26 Nõuded ja ettemaksed (Lisa 2) 1 632 902 977 795 Varud (Lisa 3) 587 390 526 544 Kokku käibevarad 2 432 1 349 1 541 1 364 Kinnisvarainvesteeringud (Lisa 4) 1 152 1 152 1 136 1 134 Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega

läbi kasumiaruande (Lisa 7) 708 644 933 451 Materiaalne põhivara (Lisa 5) 4 805 4 915 4 527 4 695 Immateriaalne põhivara (Lisa 6) 3 3 3 6 Kokku põhivarad 6 668 6 714 6 599 6 286 KOKKU VARAD 9 100 8 063 8 140 7 650 Võlakohustised (Lisas 8) 75 146 70 756 Võlad ja ettemaksed (Lisas 9) 1 218 829 927 1 574 Lühiajalised eraldised (Lisa 10) 9 19 9 18 Kokku lühiajalised kohustised 1 302 994 1 006 2 348 Pikaajalised võlakohustised (Lisas 8) 3 071 3 074 3 168 2 493 Pikaajalised eraldised (Lisa 10) 145 145 161 161 Kokku pikaajalised kohustised 3 216 3 219 3 329 2 654 Kokku kohustised 4 518 4 213 4 335 5 002 Aktsiakapital (nominaalväärtuses) (Lisa 11) 450 450 450 450 Kohustuslik reservkapital 45 0 0 0 Jaotamata kasum (kahjum) 4 087 3 400 3 355 2 198 Kokku omakapital 4 582 3 850 3 805 2 648 KOKKU KOHUSTISED JA OMAKAPITAL 9 100 8 063 8 140 7 650

* Konsolideeritud raamatupidamise vahearuande lahutamatuteks osadeks on aastaaruande lisad lk 14 kuni 24.

KONSOLIDEERITUD KASUMI_ JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

tuh EUR II kv 2022 II kv 2021 6k 2022 6k 2021 Müügitulu (Lisa 13) 3 652 2 576 6 252 5 422 Müüdud toodangu kulu (Lisa 14) 2 687 1 750 4 746 3 729 Brutokasum 965 826 1 506 1 693 Turustuskulud (Lisa 15) 356 298 641 640 Üldhalduskulud (Lisa 16) 104 142 226 314 Muud äritulud (Lisa 18) 0 1 0 3 Muud ärikulud (Lisa 18) 7 8 8 12 Ärikasum 498 379 631 730 Finantstulud (Lisa 19) 117 257 169 483 Finantskulud (Lisa 19) 35 30 69 56 KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST 580 606 731 1 157 ARUANDEPERIOODI PUHASKASUM 580 606 731 1 157 Tava perioodi puhaskasum aktsia kohta (Lisa 12) 0,13 0,13 0,16 0,26 Lahustatud perioodi puhaskasum aktsia kohta (Lisa 12) 0,13 0,13 0,16 0,26

* Konsolideeritud raamatupidamise vahearuande lahutamatuteks osadeks on aastaaruande lisad lk 14 kuni 24.

TORFINN LOSVIK

Juhatuse esimees

+372 569 90 988

torfinn.losvik@nordicfibreboard.com

Manus