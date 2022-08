Alation zum dritten Jahr in Folge in die Constellation ShortList™ für Metadatenmanagement, Datenkatalogisierung und Datenverwaltung aufgenommen

French German

REDWOOD CITY, Kalifornien, Aug. 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alation Inc. , der Führer in Enterprise-Data-Intelligence-Lösungen , hat heute bekannt gegeben, dass er im 3. Quartal 2022 erneut in die Constellation ShortList™ für Metadatenverwaltung, Datenkatalogisierung und Datenverwaltung aufgenommen wurde. Die in dieses Programm einbezogenen Technologieanbieter und Dienstleister erfüllen wichtige Anforderungen an Transformationsinitiativen für Early Adopters und Fast Follower-Organisationen.



Der Alation Data Catalog ist der erste Datenkatalog , der künstliche Intelligenz mit menschlicher Zusammenarbeit kombiniert, damit jeder im Unternehmen Daten leicht verstehen, finden und ihnen vertrauen kann. Unternehmensdatenkataloge sind in der modernen Datenarchitektur zu einem wesentlichen Bestandteil geworden, der als Plattform immer beliebter wird, die die Datentransparenz für alle Benutzer in einer Organisation erhöht. Alation war Pionier auf dem Markt für Datenkataloge und kombiniert maschinelles Lernen mit menschlichen Erkenntnissen, um selbst die anspruchsvollsten Herausforderungen im Daten- und Metadatenmanagement erfolgreich zu bewältigen. Mehr als 400 Unternehmen, darunter 25 % der Fortune-100-Unternehmen, fördern die Datenkultur, verbessern die Entscheidungsfindung und erzielen mit Alation Geschäftsergebnisse.

„Data Governance ist seit Jahren eine Herausforderung für Unternehmen. Richtlinien waren einfach zu definieren, aber schwer umzusetzen. Daten waren über Systeme verteilt, und Einzelpersonen hatten Mühe, ihre Daten zu finden, zu verwenden und zu verstehen“, so Satyen Sangani , CEO und Mitbegründer von Alation. „Wir verfolgen bei der Datenverwaltung einen personenorientierten Ansatz, indem wir die Leistungsfähigkeit der Automatisierung mit kontinuierlicher Verbesserung kombinieren, um unseren Kunden qualitativ hochwertige, vertrauenswürdige und konforme Daten zu liefern. Diese Anerkennung bestätigt unser Engagement, unseren Kunden führende Data-Governance-Lösungen anzubieten.“

„Daten sind von grundlegender Bedeutung, um Unternehmen von ihren Mitbewerbern abzuheben“, so Doug Henschen, Vice President und Principal Analyst bei Constellation Research. „Daten sind jedoch mit einzigartigen Herausforderungen verbunden, da sie zugänglich, gut verwaltet und konform sein müssen. Die heutigen Tools müssen sowohl Vertrauen als auch Wert bieten, indem sie diese Unternehmen in die Lage versetzen, Einblicke zu gewinnen, die Entscheidungsfindung voranzutreiben, das Kundenerlebnis zu verbessern, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und vieles mehr.“

„Unternehmen müssen überdenken, wie sie Geschäftsmodelle, Arbeits- und Lebensprioritäten und neue Marktbedingungen während des unsicheren Klimas des Great Refactoring in Einklang bringen“, so R „Ray“ Wang, Vorsitzender und Gründer von Constellation Research. „Die ShortLists von Constellation spiegeln die Top-Anbieter wider, die für unser Netzwerk von Kunden auf der Käuferseite am wichtigsten sind. Wir veröffentlichen ShortLists, um den Entscheidungsprozess für Führungskräfte zu beschleunigen, die eine kritische Anbieterauswahl treffen, damit sie die richtigen Partner finden können, um ihren Geschäftserfolg zu ermöglichen."



Constellation Research berät Führungskräfte bei der Nutzung disruptiver Technologien, um die Transformation von Geschäftsmodellen zu erreichen und Geschäftsprozesse zu rationalisieren. Produkte und Dienstleistungen, die in die Constellation ShortList aufgenommen wurden, erfüllen die Schwellenwertkriterien für diese Kategorie, die durch Kundenanfragen, Partnergespräche, Kundenreferenzen, Lieferantenauswahlprojekte, Marktanteile und interne Untersuchungen ermittelt wurden. Das Portfolio wird mindestens einmal jährlich aktualisiert, wenn das Analystenteam es aufgrund der Marktbedingungen für notwendig erachtet.

Diese Anerkennung folgt auf die Ernennung von Alation zu einem führenden Unternehmen in der IDC MarketScape: Worldwide Data Catalog Software 2022 Anbieterbewertung für das zweite Jahr in Folge. Alation wurde außerdem zum sechsten Mal in Folge in der Wisdom of Crowds Data Catalog Market Study 2022 von Dresner Advisory Services als Top-Anbieter ausgezeichnet und erhielt die höchste Gesamtbewertung basierend auf dem Feedback der Endbenutzer. Im Juni wurde Alation zum zweiten Mal in Folge als Data Governance-Partner des Jahres von Snowflake , dem Data Cloud-Unternehmen, anerkannt.

Alation ist der führende Anbieter von Enterprise-Data-Intelligence-Lösungen, darunter Datensuche und -erkennung, Data Governance, Data Stewardship, Analytik und digitale Transformation. Das Erstprodukt von Alation dominiert den Markt für Datenkataloge. Dank der leistungsstarken Engine zur Verhaltensanalyse, den integrierten Funktionen für die Zusammenarbeit und den offenen Schnittstellen kombiniert Alation maschinelles Lernen mit menschlichen Erkenntnissen, um selbst die anspruchsvollsten Herausforderungen im Daten- und Metadatenmanagement erfolgreich zu meistern. Mehr als 400 Unternehmen setzen auf Alation, um die Datenkultur zu fördern, die Entscheidungsfindung zu verbessern und Geschäftsergebnisse zu erzielen. Darunter sind Unternehmen wie AbbVie, Allianz Global Investors, American Family Insurance, Autozone, Cisco, Draft Kings, Exelon, Fifth Third Bank, Finnair, General Mills, Munich Re, NASDAQ, Parexel, Pfizer, Salesforce, Virgin Australia und Vistaprint. Alation mit Hauptsitz im Silicon Valley wurde bereits dreimal in die Liste Inc. Magazine’s Best Workplaces aufgenommen und zählt im Jahr 2022 zu den Best Workplaces™ for Women im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen wird von führenden Risikokapitalgebern wie Blackstone, Costanoa, Data Collective, Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise, Icon, ISAI Cap, Riverwood, Salesforce, Sanabil, Sapphire und Snowflake Ventures unterstützt. Weitere Informationen finden Sie auf alation.com .

