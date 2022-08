Alation nommée dans la Constellation ShortList™ pour la gestion des métadonnées, le catalogage des données et la gouvernance des données pour la troisième année consécutive

French German

REDWOOD CITY, Californie, 27 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alation Inc. , le leader des solutions de veille des données d'entreprise , a annoncé aujourd'hui avoir de nouveau été nommée dans la Constellation ShortList™ pour la gestion des métadonnées, le catalogage des données et la gouvernance des données au troisième trimestre 2022. Les fournisseurs de technologies et les prestataires de services inclus dans ce programme répondent aux exigences essentielles en matière d'initiatives de transformation pour les premiers utilisateurs et les organisations à suivi rapide.

Alation Data Catalog est le premier catalogue de données à combiner l'intelligence artificielle et la collaboration humaine afin que tous les membres de l'organisation puissent facilement comprendre, trouver et faire confiance aux données. Les catalogues de données d'entreprise sont devenus essentiels dans l'architecture de données moderne , gagnant en popularité en tant que plateforme qui augmente la visibilité des données pour tous les utilisateurs d'une organisation. Alation a été le pionnier du marché des catalogues de données et associe l'apprentissage automatique à des connaissances humaines pour relever avec succès les défis les plus exigeants en matière de gestion des données et des métadonnées. Plus de 400 entreprises, dont 25 % des entreprises figurant dans le palmarès Fortune 100, stimulent la culture des données, améliorent la prise de décision et réalisent des résultats commerciaux avec Alation.

« Depuis des années, la gouvernance des données a été un défi pour les organisations. Les politiques étaient faciles à définir, mais difficiles à mettre en œuvre. Les données étaient réparties entre les systèmes, et les individus avaient du mal à trouver, utiliser et comprendre leurs données », a déclaré Satyen Sangani , PDG et cofondateur d'Alation. « Nous adoptons une approche axée sur les personnes en matière de gouvernance des données en combinant la puissance de l'automatisation et de l'amélioration continue pour fournir à nos clients des données de haute qualité, fiables et conformes. Cette reconnaissance valide notre engagement à fournir des solutions de gouvernance des données de premier plan à nos clients. »

« Les données sont fondamentales pour distinguer les organisations de la concurrence », a commenté Doug Henschen, vice-président et analyste principal chez Constellation Research. « Cependant, les données présentent des défis uniques car elles doivent être accessibles, bien gouvernées et conformes. Les outils d'aujourd'hui doivent apporter à la fois confiance et valeur en permettant à ces organisations d'acquérir des connaissances, d'orienter la prise de décisions, d'améliorer l'expérience client, de générer de nouveaux modèles commerciaux et bien plus encore. »

« Les organisations doivent reconsidérer la manière dont elles équilibrent les modèles commerciaux, les priorités professionnelles/personnelles et les nouvelles conditions du marché dans le climat incertain de la grande refonte », a annoncé R « Ray » Wang, président et fondateur de Constellation Research. « Les listes de présélection de Constellation reflètent les principaux fournisseurs qui comptent le plus pour notre réseau de clients acheteurs. Nous publions des listes de présélection pour accélérer le processus de prise de décision pour les dirigeants qui effectuent des sélections de fournisseurs essentiels, afin qu'ils puissent trouver les bons partenaires pour assurer la réussite de leur entreprise. »



Constellation Research conseille aux leaders de tirer parti des technologies révolutionnaires pour réaliser la transformation des modèles commerciaux et rationaliser les processus commerciaux. Les produits et services nommés dans la Constellation ShortList répondent aux critères de seuil de cette catégorie tels que déterminés par les demandes des clients, les conversations avec les partenaires, les références des clients, les projets de sélection des fournisseurs, les parts de marché et les recherches internes. Le portefeuille est mis à jour au moins une fois par an si l'équipe d'analystes le juge nécessaire en fonction des conditions du marché.

Cette reconnaissance fait suite à la nomination d'Alation en tant que leader de IDC MarketScape: Global Data Catalog Software 2022 Vendor Assessment pour la deuxième année consécutive. Alation a également été nommée l'un des meilleurs fournisseurs dans l'étude de marché du catalogue de données Wisdom of Crowds 2022 de Dresner Advisory Services pour la sixième année consécutive et a reçu la note globale la plus élevée sur la base des commentaires des utilisateurs finaux. En juin, Alation a été reconnue comme partenaire de gouvernance des données de l'année par Snowflake , la société spécialisée dans les clouds de données, pour la deuxième année consécutive.

Alation est le leader des solutions de veille des données d'entreprise, y compris la recherche et la découverte de données, la gouvernance des données, la gestion des données, l'analyse et la transformation numérique. L'offre initiale d'Alation domine le marché du catalogue de données. Grâce à son puissant moteur d'analyse comportementale, à ses capacités de collaboration intégrées et à ses interfaces ouvertes, Alation associe l'apprentissage automatique à des connaissances humaines pour relever avec succès les défis les plus exigeants dans la gestion des données et des métadonnées. Plus de 400 entreprises stimulent la culture des données, améliorent la prise de décision et obtiennent des résultats commerciaux avec Alation, y compris AbbVie, Allianz Global Investors, American Family Insurance, Autozone, Cisco, Draft Kings, Exelon, Fifth Third Bank, Finnair, General Mills, Munich Re, NASDAQ, Parexel, Pfizer, Salesforce, Virgin Australia et Vistaprint. Basée dans la Silicon Valley, Alation a été classée dans la liste des meilleurs lieux de travail d'Inc. Magazine à trois reprises et fait partie des Best Workplaces™ for Women au Royaume-Uni en 2022. La société est soutenue par des investisseurs en capital-risque de premier plan, notamment Blackstone, Costanoa, Data Collective, Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise, Icon, ISAI Cap, Riverwood, Salesforce, Sanabil, Sapphire et Snowflake Ventures. Pour tout complément d'information, veuillez vous rendre sur le site alation.com .

