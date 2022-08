MONTRÉAL, 28 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que la campagne électorale s’amorce officiellement, l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) s’attend à des engagements fermes pour une santé synonyme de qualité de vie au Québec.



« On doit régler les problèmes récurrents une fois pour toute en osant convertir notre réseau de soins en un véritable système de santé. S’il faut inévitablement ajouter des bras pour aider celles et ceux qui y travaillent, il est également nécessaire de faire le maximum pour éviter que les gens tombent malades. Nous avons la capacité de faire cela en arrêtant de reléguer la prévention et la promotion de la santé au second plan. », soutient Thomas Bastien, directeur général de l’ASPQ.

L’ASPQ rappelle que non seulement nous devrons continuer de vivre avec la COVID et les inégalités sociales et de santé qu’elle a creusées, mais qu’il faudra aussi affronter les autres crises qui nous guettent comme les conséquences des changements climatiques sur notre santé, les épidémies à venir et la multiplication des maladies chroniques en raison du mode de vie et du vieillissement. « Le système de soins ne parvient déjà plus à répondre à la demande grandissante. Le mur est là et on s’y dirige rapidement. Pour s’attaquer aux urgences débordantes, au manque de personnel et aux listes d’attente qui s’allongent, nos futur·e·s décideuses et décideurs doivent s’appliquer avec ardeur à freiner les entrées dans le réseau de soins en misant sur l’investissement en prévention et en promotion de la santé », complète-t-il.

5 engagements essentiels

1- Financer adéquatement la santé publique

L’un des incontournables pour y arriver est d’investir massivement dans le réseau de santé publique pour lui permettre d’augmenter sa capacité de lutte contre les menaces à la santé, de prévention et de création de santé. La santé publique fait une différence majeure pour la qualité de vie et l’égalité des chances, en plus de générer des économies de soins. Actuellement, on limite ses succès en la sous-finançant année après année par rapport aux autres provinces et aux pays de l’OCDE.

2- Soutenir un mode de vie sain par les actions de différents ministères

Les actions et politiques de différents ministères influencent l’adoption et le maintien d’un mode de vie sain, qui permet de réduire le besoin de soins, d’accroître le bien-être et de soutenir la productivité. L’ASPQ s’attend à des engagements pour promouvoir et soutenir, de façon récurrente et croissante, la saine alimentation, un mode de vie physiquement actif, une abstinence du tabagisme et une consommation réduite d’alcool. Souvent oubliés parmi les saines habitudes de vie, l’alcool et ses méfaits doivent recevoir une attention accrue.

3- Réduire les iniquités sociales

Pouvoir répondre à ses besoins de base et à ceux de sa famille constitue le pilier de la santé, de la productivité et de la résilience. Depuis la pandémie, certaines inégalités déjà présentes ont crû et d’autres ont trouvé un terrain fertile pour se développer. Les iniquités coûtent à toute la société, dans le système de soins et à l’extérieur. On se prive notamment de talents. Les aspirant·e·s élu·e·s doivent se prononcer sur leurs solutions pour lutter contre le revenu insuffisant, l’insécurité alimentaire, les logements inadéquats, les statuts d’immigration précaires et les conditions de travail inacceptables.

4- Faciliter des décisions éclairées en matière de santé par la recherche

Le cloisonnement des données liées à la santé dans les différents silos d’organismes gouvernementaux et de ministères complique leur utilisation, leur analyse et leur croisement. Le prochain gouvernement doit s’assurer que l’ensemble des ministères fassent plus d’efforts pour partager leurs données anonymisées à des fins de recherche, en toute sécurité et dans des délais raisonnables.

5- Assurer un environnement propre et sain

La santé humaine est directement liée à son environnement. La pollution du sol, de l’eau et de l’air, la réduction des milieux naturels et agricoles ainsi que les variations du climat compromettent l'avenir de notre planète et peuvent causer des infections, des problèmes respiratoires, des cancers, des troubles cardiaques, des décès et d’autres pandémies. La viabilité de notre système de soins, tout comme la santé des générations d’aujourd’hui et demain, sont compromises si nos dirigeant·e·s ne placent pas l’environnement au-devant des priorités économiques.

La santé, c’est tellement plus qu’un système à gérer!

« La santé doit être considérée comme actif social et économique et pas seulement comme une dépense et une machine à gérer. Nous avons négligé la prévention ainsi que la promotion de la santé au fil du temps et nous en payons le prix aujourd’hui. Il faut opérer un changement de culture. Nous espérons voir les candidat·e·s qui aspirent à nous diriger porter cette nouvelle vision d’un véritable système de santé dans les prochaines semaines et les années à venir », conclut Thomas Bastien.

À propos de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)

L’ASPQ regroupe citoyens et partenaires pour faire de la santé durable, par la prévention, une priorité. Elle soutient le développement social et économique par la promotion d’une conception durable de la santé et du bien-être. La santé durable s’appuie sur une vision à long terme qui, tout en fournissant des soins à tous, s’assure aussi de les garder en santé par la prévention. www.aspq.org.

Source : Anne-Marie Morel, Conseillère principale

Cellulaire : 514-209-3262 - Courriel : ammorel@aspq.org