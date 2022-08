OKX Emite Atualização de Serviço para a Fusão de ETH

Portuguese Spanish

OKX , o aplicativo líder mundial em criptomoedas, emitiu uma atualização de serviço para seus usuários antes da tão esperada Fusão de ETH em setembro.



O anúncio destina-se a garantir que os usuários estejam preparados para o evento. Ele também descreve o protocolo da OKX e fornece informações sobre a proteção de ativos.

Como um novo token pode ser criado durante um hard fork, a OKX tomará medidas de precaução para reduzir os riscos de negociação causados pela volatilidade dos preços durante o hard fork. A OKX leva sua responsabilidade de proteger os ativos do usuário muito a sério e estará pronta para ajudar os usuários a lidar com quaisquer problemas técnicos que possam surgir durante a Fusão.

Leia na íntegra a atualização da OKX abaixo:

Com base nos comunicados da Ethereum Foundation, a Fusão ocorrerá quando a Ethereum Mainnet atingir uma altura de bloco de 15.540.293. Isso acontecerá entre 10 e 20 de setembro de 2022, talvez por volta de 15 de setembro de 2022 (UTC). A Fusão ocorrerá em duas etapas, Bellatrix e Paris.

Bellatrix é uma atualização de camada de consenso para tornar a Cadeia de Sinalizadores "consciente da Fusão". Ocorrerá quando a Cadeia de Sinalizadores atingir uma altura de 144.896, por volta de 6 de setembro de 2022 (UTC).

Paris é a transição da camada de execução de prova de trabalho ("PoW") para prova de participação ("PoS"). Ocorrerá quando a cadeia PoW da Ethereum atingir um valor de Dificuldade Total do Terminal (TTD) de 58750000000000000000000, por volta de 15 de setembro de 2022 (UTC).

Neste ponto, a camada de execução da Ethereum se fundirá na Cadeia de Sinalizadores de prova de participação, e a cadeia de PoW da Ethereum será desligada, completando a Fusão.

Para garantir a segurança dos seus ativos, recomendamos que os depósitos ETH sejam feitos na OKX com antecedência. A OKX irá ajudá-lo a lidar com quaisquer problemas técnicos que possam surgir durante a Fusão.

Como um novo token pode ser criado durante um hard fork, a OKX tomará as seguintes medidas para reduzir os riscos com as negociações causados pela volatilidade dos preços durante o hard fork:

1. Suspensão de depósitos e retiradas de ETH

A OKX suspenderá os depósitos e retiradas de tokens baseados em ETH e outros Ethereum (ERC-20) durante os dois eventos de atualização. Anunciaremos a data e hora específicas.

6 de setembro de 2022 (UTC) para a atualização da camada de consenso da Bellatrix

15 de setembro de 2022 (UTC) para a atualização da camada de execução de Paris

2. Sobre a Fusão

Há dois cenários prováveis que ocorrerão durante a Fusão.

Cenário A

Novos tokens não serão criados durante a Fusão. A OKX retomará os depósitos de tokens ETH e ERC-20, retiradas e serviços de ponte de cadeia cruzada assim que confirmarmos que a Ethereum Mainnet está estável e segura.

Cenário B

Novos tokens serão criados durante a Fusão. A OKX tratará os tokens gerados na cadeia de PoS do Ethereum como "ETH" e tratará os tokens gerados na cadeia de PoW do Ethereum como forked tokens.

Antes da atualização de Paris, os criadores de forked tokens poderão tirar captura de tela dos seus saldos de ETH. Os forked tokens serão então lançados em uma proporção de 1:1 em relação às suas participações ETH e estarão disponíveis para depósitos e retiradas. Mais detalhes sobre o airdrop serão incluídos em um comunicado separado.

Os forked tokens passarão pelo nosso processo normal de revisão de listagens antes que qualquer pessoa possa negociá-los na OKX. Notificaremos você em um comunicado separado se os tokens passarem na revisão.

3. Serviços de negociação

Negociação spot: A Fusão não afetará a negociação spot de tokens ETH e ERC-20.

Negociação com margem: A Fusão não afetará a negociação de pares de margens cruzadas e isoladas de ETH. No entanto, a OKX suspenderá os serviços de empréstimo com margem ETH e empréstimo VIP. Antes da suspensão do serviço, a OKX poderá ajustar a taxa de juros de empréstimo de margem com base nas condições do mercado. Iremos notificá-lo sobre os ajustes em um comunicado separado.

Observe que se você tiver algum empréstimo ETH pendente, incluindo patrimônio líquido negativo no modo de margem multi-moeda na sua conta de negociação, no momento da captura da tela, você terá que reembolsar o empréstimo usando os forked tokens, no caso do Cenário B. Você deve pagar seus empréstimos ETH antecipadamente.

Negociação de futuros e perpétuos: A Fusão não afetará os swaps perpétuos da ETHUSDT e da ETHUSD, nem a negociação de futuros da ETHUSDT e da ETHUSD.

Negociação de opções: A Fusão não afetará a negociação de opções ETHUSD.

Como os preços da ETH podem sofrer flutuações extremas durante a Fusão, reduza ou feche suas posições, reduza sua alavancagem ou aumente sua margem com antecedência. Com base nas condições do mercado, a OKX pode tomar outras medidas de controle de risco, que serão divulgados em comunicados separados. Estas medidas podem incluir, mas não estão limitadas a:

(1) Ajuste dos níveis de margem para contratos de futuros e swaps perpétuos de ETH

(2)Ajuste dos níveis de taxa de desconto de margem da ETH no modo multi-moeda e no modo de margem de portfólio

(3)Ajuste da taxa de financiamento e dos limites de preço para swaps perpétuos de ETH

(4)Ajuste dos constituintes para os preços do índice ETH/USDT e ETH/USD e o preço de referência dos contratos ETH.

4. Serviços de crescimento

Poupança, Staking, Investimento Duplo e Ganho Inteligente não serão afetados pela Fusão. Sua ETH investida será incluída na captura de tela. Certifique-se de tomar medidas de controle de risco suficientes, pois a volatilidade dos preços geralmente é alta durante hard forks controversos.

Empréstimo: A Fusão não afetará os empréstimos ETH. Toda garantia ETH será incluída na captura de tela. Toda responsabilidade de ETH também será incluída na captura de tela e você terá que pagar com o forked token no caso de um hard fork.

ETH 2.0 Staking: As assinaturas serão suspensas no dia 6 de setembro e 15 de setembro de 2022. Seus lucros BETH serão distribuídos normalmente. A inclusão do ETH na captura de tela irá depender de como a forked chain irá lidar com os contratos ETH2.0. Emitiremos um comunicado separado explicando os detalhes.

Mineração DeFi: A assinatura de nenhum projeto será afetada. A participação e o resgate em cadeia serão suspensos no dia 6 de setembro e 15 de setembro de 2022. O resgate e a distribuição de lucros serão atrasados.

5. Serviços Fiat

A Fusão não afetará os serviços Fiat.

6. Conversão

A Fusão não afetará os serviços de conversão de ETH.

Para qualquer dúvida sobre este comunicado, entre em contato conosco no nosso grupo oficial OKX Telegram ou através do Centro de Suporte .

