Savosolar Oyj

Yhtiötiedote 29.8.2022 klo 7.40 (CEST)

Kutsu tiedotustilaisuuteen 29.8.2022 klo 11.00

Savosolar Oyj ja Meriaura Oy yhdistyvät osakevaihdolla

Savosolar Oyj on allekirjoittanut ehdollisen osakevaihtosopimuksen, jolla se ostaa VG-ShippingOy:ltä merilogistiikkaan erikoistuneen Meriaura Oy:n ja VG EcoFuel Oy:n liiketoiminnan. VG Shippingistä tulee yhdistymisen jälkeen Savosolar Oyj:n enemmistöomistaja.

Savosolar, Meriaura ja VG EcoFuel pystyvät yhdessä vastaamaan uusiutuvaan energiaan perustuvien ratkaisujen kysynnän kasvuun ja paikkaamaan markkinoilla vallitsevaa tarjonnan vajetta. Savosolarin omistajat saavat uudesta kokonaisuudesta 30 prosentin omistusosuuden, VG Shipping omistaa 70 prosenttia osakkeista.

Yhdistymisestä järjestetään tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille webinaarina tänään 29.8. klo 11.00 (Suomen aikaa). Tilaisuuteen voi osallistua seuraavan linkin kautta: https://bit.ly/3wENb4j

Tilaisuudessa esiintyvät ja kysymyksiin vastaavat:

Jari Varjotie, toimitusjohtaja, Savosolar Oyj

jari.varjotie@savosolar.com, +358 400 419 734

Eero Auranne, hallituksen puheenjohtaja, Savosolar Oyj

eero.auranne@enordic.fi, +358 44 425 2200

Jussi Mälkiä, hallituksen puheenjohtaja, VG-Shipping Oy

jussi.malkia@meriaura.fi, +358 400 785 489

