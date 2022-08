English Finnish

08:45 Lontoo, 09:45 Helsinki, 29.8.2022 – Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

AFARAK GROUP OYJ :ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS

Pörssitiedote

Afarak Group Oyj on tehnyt 29.8.2022 Finanssivalvonnalle arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Afarakin yhteenlaskettu omistus Yhtiön osakkeista on alittanut 5 prosentin rajan.

Ilmoituksen mukaan Afarakin omien osakkeiden lukumäärä on 26.8.2022 täytäntöön pannun Afarakin omien osakkeiden luovutusta koskevan järjestelyn seurauksena 7.041.514 osaketta, mikä vastaa noin 2,64 prosenttia Afarakin osakemäärästä.

Liputusvelvollisen osuus:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitus-välineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 2,64 0 2,64











267 041 814 Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 7,55 0 7,55

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/

osakelaji



Osakkeiden ja äänten

lukumäärä, kpl Osakkeiden ja äänten %-osuus Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) FI0009800098 7 041 514 0 2,64 0 A YHTEENSÄ 7 041 514 2,64

Helsingissä, 29.8.2022

AFARAK GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:

NASDAQ Helsinki

Lontoon pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet