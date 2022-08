English Finnish

Marimekko Oyj, Lehdistötiedote 29.8.2022 klo 11.00

Marimekko tuo myyntiin vastuullisesta SPINNOVA®-tekstiilikuidusta valmistetut tuotteet

Marimekko ja suomalainen vastuullisia tekstiilimateriaaleja valmistava Spinnova esittelevät ensimmäisen yhteisen kaupallisesti saatavilla olevan pienmalliston. Tuotteiden materiaalissa on käytetty vastuullisesti valmistettua puupohjaista tekstiilikuitua. Yhteistyömallistossa yhdistyvät Spinnovan innovatiivinen kuituteknologia sekä Marimekon kuvio- ja designosaaminen. Mallisto on askel kohti Marimekon tavoitetta siitä, että tulevaisuudessa ajattomat ja kestävät tuotteet tehdään tasapainossa ympäristön kanssa kiertotalouden periaatteita noudattaen. Pienmallistoon kuuluu takki, housut sekä kangaslaukku, joita koristaa Maija Isolan ikoninen Unikko vuodelta 1964.

Malliston myötä kuluttajien saataville tulee nyt ensimmäiset painetut tuotteet, joissa on käytetty patentoitua SPINNOVA®-kuitusekoitetta. Tuotteiden farkkukangasta muistuttavassa materiaalisekoitteessa on noin 20 prosenttia SPINNOVA®-kuitua. Loput sekoitteesta on puuvillaa, josta noin 70 prosenttia on luomupuuvillaa. Spinnovan innovatiivinen, puupohjainen materiaali on vastuullisesti hoidetuista metsistä hankitusta sertifioidusta puusta valmistettua sekä täysin kierrätettävää. Spinnovan teettämän selvityksen mukaan SPINNOVA®-kuidun tuotannossa käytetään noin 99,9 prosenttia vähemmän vettä kuin esimerkiksi tavanomaisen puuvillakuidun valmistuksessa. Spinnovan tuotannossa ei käytetä lainkaan vaarallisia kemikaaleja.

”Menestyksemme takana on ollut todella tiivis yhteistyö yhtiöiden välillä. Olemme innoissamme, että pääsemme nyt esittelemään yhteistyömme tuloksena syntyneet ensimmäiset kaupallisesti saatavilla olevat SPINNOVA®-kuitua sisältävät painetut tuotteet. Työssämme meitä kaikkia on innoittanut molempien yritysten yhteinen tahtotila löytää ratkaisuja muoti- ja tekstiilialan ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Uusi pienmallisto on askel kohti tavoitettamme. Marimekon designfilosofian keskiössä on aina ollut ajaton suunnittelu, joka tuo iloa sukupolvelta toiselle. Kumppanuus Spinnovan kanssa oli luonteva valinta yhtiön vastuullisuuspotentiaalin ansiosta. Yhteistyö Spinnovan kaltaisten toimijoiden kanssa on keskeisessä roolissa kunnianhimoisten vastuullisuustavoitteidemme saavuttamisessa”, kertoo Marimekon Innovation Works -yksikön johtaja Suvi-Elina Enqvist.

”Marimekko on yksi ensimmäisiä Spinnovan kanssa yhteistyön aloittaneita muotiyhtiöitä ja olemme yhdessä edenneet pitkälle. Malliston lanseeraus on hieno askel kahden vaikuttavuuttaan kasvattavan suomalaisen tekstiilialan merkittävän toimijan yhteistyössä. Johtavana vastuullisten tekstiilikuitujen valmistajana iloitsemme nähdessämme asiakkaiden saatavilla ensimmäiset painetut tuotteet, joissa on käytetty SPINNOVA®-kuitusekoitetta. Vielä ilahduttavampaa on, että tuotteisiin on valikoitunut yksi designhistorian ikonisimmista kuvioista”, kertoo Spinnovan toimitusjohtaja, Kim Poulsen.

Marimekon ja Spinnovan yhteistyö uusien, puupohjaisten tekstiilien kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi alkoi vuonna 2017. Helmikuussa 2020 yhtiöt esittelivät kaksi prototyyppiasua pyrkimyksenään tuoda markkinoille kaupallinen yhteistyömallisto vuoteen 2022 mennessä. Marimekon ja Spinnovan yhteistyö huomioitiin yhdysvaltalaisen Fast Company -lehden vuoden 2020 Innovation by Design -kilpailun vastuullisuuskategoriassa. Tämän lisäksi yhteistyö sai kunniamaininnan kokeellisten ratkaisujen kategoriassa. Tavoiteltu Innovation by Design on ainoa kilpailu, joka jakaa tunnustusta suunnittelua, liiketoimintaa ja innovaatioita yhdistävästä luovasta työstä. Kilpailussa palkitaan yksilöitä, tiimejä ja yrityksiä, jotka ratkaisevat ongelmia designin avulla.

Marimekko x Spinnova -pienmallisto tulee myyntiin valikoituihin myymälöihin 29. elokuuta 2022.

Lataa kuvia

Lisätietoja:

Lotta Roitto, Marimekon viestintä

Puh. 09 7587 233

lotta.roitto@marimekko.com

Kim Poulsen, toimitusjohtaja, Spinnova

comms@spinnova.com

JAKELU:

Keskeiset tiedotusvälineet

Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Vuonna 2021 yhtiön liikevaihto oli 152 miljoonaa euroa ja tuotteiden brändimyynti 376 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on noin 150 eri puolilla maailmaa, ja verkkokauppa palvelee asiakkaita 35 maassa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Aasian-Tyynenmeren alue ja Pohjois-Amerikka. Konsernin palveluksessa on noin 410 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. marimekko.com

Spinnova – Vastuullisia tekstiilimateriaaleja, luonnollisesti

Spinnova mullistaa tekstiilien valmistustavan globaalisti. Spinnova on kehittänyt uudenlaisen patentoidun teknologian tekstiilien valmistamiseen puusta ja jätevirroista kuten nahka-, tekstiili- tai ruokajäte, ilman haitallisia kemikaaleja.

SPINNOVA®-kuitu ei tuota lainkaan jäte- tai sivuvirtoja tai mikromuovia, ja sen CO2-päästöt ja vedenkäyttö ovat minimaaliset. SPINNOVA®-materiaalit ovat nopeasti maatuvia ja kierrätettäviä. Spinnova on sitoutunut käyttämään vain vastuullisia raaka-aineita kuten FSC-sertifioitu puu ja jätevirrat. SPINNOVA®-kuitu tuotetaan ilman haitallisia tai monimutkaisia kemiallisia prosesseja, ja se tuntuu luonnollisilta kuiduilta kuten puuvilla ja pellava.

Spinnova on palkittu mm. Fast Company -lehden, ISPO:n, Scandinavian Outdoorin, ANDAMin, Monoclen ja Marie Claire UK:n vastuullisiin innovaatioihin liittyvissä kilpailuissa.

Spinnovan osakkeet (SPINN) noteerataan Nasdaq Helsinki First North -kasvumarkkinapaikalla.

SPINNOVA®-kuidun verkkopalvelu: www.spinnova.com

Spinnova-konsernin verkkopalvelu: www.spinnovagroup.com