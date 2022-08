Research in Action bezeichnet Lytho im neuen Bericht eines technischen Analysten zum Thema Marketing Resource Management als führend

English French German

AMSTERDAM (Niederlande) und RALEIGH, North Carolina (USA), Aug. 29, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lytho, eine kreative Betriebsplattform, die Tools im Bereich kreative Arbeitsabläufe und digital asset management (DAM) für Marken- und Kreativteams anbietet, hat heute bekanntgegeben, dass es in einem neuen Bericht des Technologieanalyseunternehmens Research in Action GmbH als „Leader“, das heißt als führend, bezeichnet wurde. Im Bericht mit dem Titel „ Vendor Selection Matrix™ – Marketing Resource Management “ werden die Strategie und Umsetzung der 15 führenden globalen Marken bewertet, die im MRM-Bereich im Wettbewerb stehen.



Peter O’Neill , Research Director bei Research in Action, beschreibt MRM als Softwaresysteme, die „dabei helfen, Marketing-Assets zu sammeln und zu teilen, Kampagnen durchzuführen und Marketing-Assets über Print- und digitale Kanäle hinweg zu verfolgen“. Das Ziel besteht darin, „ein einziges einheitliches System für alle Marketingmaterialien bereitzustellen, das wiederum die Einheitlichkeit von Branding und Botschaft gewährleistet. Es ermöglicht Marketingfachleuten auch, Workflows und Prozesse zu erstellen, um Marketingabläufe zu rationalisieren.“

„Der Fokus des Marketings hat sich von der einfachen Realisierung neuer Geschäftskontakte zu einem ansprechenderen und Beziehungsmodell verlagert“, so Herr O‘Neill in dem Bericht. „Das stellt Marketingleiter vor Herausforderungen bei der Verwaltung aller Ressourcen, für die sie jetzt verantwortlich sind: digitale Bestandteile wie Inhalte und Markenwerte sowie weitere Komponenten wie Personen (Talent), Kosten und Projektabläufe.“

Der Report basiert unter anderem auf einer Befragung von 1.179 „Marketing- und Business-Managern mit Budgetverantwortung“ und rund 1.500 Interviews, die das Analystenhaus geführt hat. Die Ergebnisse zeigen, dass die wichtigsten Treiber für die Beschaffung und Implementierung von MRM-Lösungen folgende sind:

„Demonstration unseres gesamten Marketing-ROI“ (37,7 %);

„Senkung der Gesamtkosten für den Marketingbetrieb“ (34,6 %);

„Steigerung der Markenkonsistenz“ (25,9 %);

„Stärkung unserer lokalen Marketingakteure“ (21,7 %); und

„Reduzierung der Engpässe in der Marketingproduktion“ (18,8 %).



„Der Bedarf an MRM ist vielleicht klarer, aber der moderne Marketingleiter will mehr als nur ein Asset-Management-System“, fügte Herr O’Neill hinzu. „Sie brauchen eine dynamischere Lösung, die es ihnen ermöglicht, alle ihre Geschäftszahlen zu prognostizieren, zu messen, zu modellieren, zu analysieren und sogar vorherzusagen – damit sie ihre Marketingprozesse und -ergebnisse vollständig kontrollieren können.“

Aus seiner eigenen Sicht unterscheidet sich Lytho von anderen Lösungen auf dem Markt, da es speziell auf die Anforderungen von internen Marken- und Kreativteams zugeschnitten ist. Zu diesem Zweck hat das Unternehmen im März 2022 formell Ressourcenmanagement eingeführt – als Sammlung von Funktionen, die seiner Plattform hinzugefügt wurden. Diese Funktionen wurden jedoch im Laufe eines Jahres entwickelt, einschließlich mehrerer Beta-Tests und iterativer Software-Releases, und es wurden mehr als 50 Unternehmenskunden in den Prozess einbezogen.

Laut Forschung von Lytho – dem Creative-Management-Bericht Q2 2022 – verzeichneten 38 % der internen Kreativteams in den letzten zwölf Monaten ein Wachstum, und ungefähr die gleiche Zahl erwartet für das kommende Jahr eine ähnliche Entwicklung. Darüber hinaus wurden in der Studie die größten Herausforderungen für Kreative als knappe Fristen (48 %), unklare oder unvollständige Projektanfragen (40 %) und unerwartete Änderungen an fast abgeschlossenen Projekten (38 %), identifiziert. Lytho ist der Ansicht, dass die wachsende Größe dieser Teams und die damit verbundenen Prozessherausforderungen in direktem Zusammenhang mit dem Ressourcenmanagement stehen.

„Diese internen Agenturen haben in den letzten Jahren ein erhebliches Wachstum erlebt, was natürlich die Komplexität kreativer Abläufe erhöht, und MRM kann ihnen helfen, das Chaos in den Griff zu bekommen“, so Russ Somers , Chief Marketing Officer von Lytho. „Wir fühlen uns geehrt, dass Lytho in diesem Bericht von Research in Action als führend bezeichnet wurde, was gut dazu beiträgt, den Business Case für MRM-Software aufzuzeigen, der für Marken- und Kreativteams hilfreich ist.“

Über Lytho

Lytho, eine kreative Betriebsplattform, bietet unter anderem Tools im Bereich creative workflow und digital asset management (DAM) für Marken- und Kreativteams an. Diese Tools fördern die Effizienz und optimierte Zusammenarbeit in jeder Phase des kreativen Lebenszyklus – von der Projektaufnahme bis zur Messung. Das hilft diesen Teams, die natürliche Komplexität zu bewältigen, die sich aus der Verwaltung des wachsenden Volumens von Stakeholdern, digitalen Assets und kreativen Projekten ergibt. Mehr als 600 Unternehmenskunden weltweit nutzen unsere Software, um das Chaos zu bewältigen und durch verbesserte Vorhersagbarkeit, stärkere Markenkonsistenz und letztendlich bessere kreative Ergebnisse eine größere geschäftliche Wirkung zu erzielen. Die SaaS-basierte Technologie ist einfach zu implementieren, intuitiv und wird von einem erstklassigen Kundendienst- und Supportteam mit Niederlassungen in den USA und Europa unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter Lytho.com.