Lytho est qualifiée de leader dans le nouveau Rapport des analystes technologiques sur la gestion des ressources marketing, publié par Research in Action

AMSTERDAM, Pays-Bas, et RALEIGH, Caroline du Nord, 29 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lytho, une plateforme d'opérations créative qui fournit des outils comprenant la gestion des workflows créatifs et des actifs numériques (GAN) aux équipes créatives et marketing, a annoncé aujourd'hui qu'elle était qualifiée de « leader » dans un nouveau rapport de la société d'analyse technologique Research in Action GmbH . Intitulé « Vendor Selection Matrix ™ – Marketing Resource Management », ce rapport évalue la stratégie et l'exécution des 15 plus grandes marques mondiales qui rivalisent dans le domaine du MRM (Marketing Resource Management).



Peter O'Neill , directeur de recherche chez Research in Action, définit le MRM comme des systèmes logiciels qui « aident à collecter et partager des ressources marketing, à exécuter des campagnes et à suivre les ressources marketing sur les canaux imprimés et numériques. » L'objectif est de fournir « un système unifié pour tous les supports marketing, ce qui garantit la cohérence du message et de la marque. Cela permet également aux spécialistes du marketing de créer des workflows et des processus pour rationaliser les opérations marketing. »

« Le marketing n'est plus la simple réalisation de nouvelles opportunités commerciales, on est passé à un modèle relationnel plus interactif », affirme M. O'Neill dans le rapport. « Cela soulève des défis pour les responsables marketing concernant la gestion de toutes les ressources dont ils sont désormais responsables : des ressources numériques comme le contenu et les actifs de marque, ainsi que d'autres éléments tels que les personnes (talents), les coûts et les workflows des projets. »

Le rapport est en partie basé sur une enquête réalisée auprès de 1 179 « directeurs marketing et directeurs d'entreprise ayant des responsabilités budgétaires » et sur quelque 1 500 entretiens réalisés par le cabinet d'analyse. Les résultats montrent que les facteurs les plus importants pour l'acquisition et la mise en œuvre de solutions MRM sont les suivants :

« Démontrer le retour sur investissement global de nos activités de marketing » (37,7 %) ;

« Réduire les coûts globaux des opérations de marketing » (34,6 %) ;

« Renforcer la cohérence de la marque » (25,9 %) ;

« Donner davantage d'autonomie aux responsables du marketing local » (21,7 %) ; et

« Réduire les goulets d'étranglement de la production marketing » (18,8 %).



« La nécessité du MRM est peut-être plus claire, mais le directeur marketing d'aujourd'hui veut davantage qu'un simple système de gestion des actifs », ajoute M. O'Neill. « Il a besoin d'une solution plus dynamique qui lui permette de prévoir, mesurer, modéliser, analyser et même prédire tous les chiffres de l'activité, afin de contrôler pleinement les processus et les résultats de ses activités marketing. »

De son point de vue, Lytho est différente des autres solutions disponibles sur le marché car elle est conçue de manière à répondre aux besoin des équipes créatives et marketing en interne. C'est à cette fin que la société a officiellement introduit la gestion des ressources , en tant qu'ensemble de fonctionnalités qu'elle a intégré à sa plateforme en mars 2022. Cependant, ces fonctionnalités ont été développées sur une année et comprennent plusieurs tests bêta et des versions logicielles itératives. Plus de 50 entreprises clientes ont été impliquées dans le processus.

Selon une étude de Lytho (le 2022 Q2 Creative Management Report ), 38 % des équipes créatives en interne ont vu leurs effectifs augmenter au cours des douze derniers mois et prévoient une augmentation similaire pour l'année à venir. En outre, cette étude a identifié les principaux défis auxquels sont confrontés les créatifs : des délais serrés (48 %), des demandes de projets vagues ou incomplètes (40 %) et des changements imprévus intervenant dans des projets qui sont presque terminés (38 %). Lytho estime que l'augmentation des effectifs de ces équipes et les défis auxquels elles sont confrontées en termes de processus sont directement liés à la gestion des ressources.

« Ces agences en interne ont connu une croissance significative ces dernières années, ce qui ajoute naturellement de la complexité aux opérations créatives, et le MRM peut les aider à maîtriser le chaos », déclare Russ Somers , directeur du marketing de Lytho. « Nous sommes honorés que Lytho ait été citée comme leader par Research in Action dans ce rapport, qui établit l'intérêt d'un logiciel MRM qui sera utile aux équipes créatives et marketing. »

À propos de Lytho

Lytho, une plateforme d'opérations créatives, fournit des outils comprenant la gestion des workflows créatifs et des actifs numériques (GAN) aux équipes créatives et marketing. Ces outils renforcent l'efficacité et rationalisent la collaboration à chaque étape du processus créatif, du début du projet à la mesure des résultats. Cela aide ces équipes à surmonter la complexité liée au fait de devoir gérer un volume croissant de parties prenantes, d'actifs numériques et de projets créatifs. Plus de 600 entreprises clientes dans le monde utilisent notre logiciel pour maîtriser le chaos et avoir un impact plus important grâce à une meilleure prévisibilité, une plus grande cohérence de la marque et, en fin de compte, de meilleurs résultats créatifs. La technologie basée sur SaaS est facile à mettre en œuvre, intuitive et soutenue par un service client et une équipe d'assistance de premier plan, avec des bureaux aux États-Unis et en Europe. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur Lytho.com.